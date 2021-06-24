Попова заявила о возможности избежать жёсткого сценария ограничений из-за ковида в России

У России есть возможность избежать жёсткого сценария ограничений в связи с ростом количества новых случаев коронавируса, даже несмотря на избыточную нагрузку на систему здравоохранения. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Избыточная нагрузка на систему здравоохранения, безусловно, приведёт к жёстким ограничительным мерам. Это неизбежно, и это надо понимать. Но сегодня у всей страны есть возможность избежать развития жёсткого сценария", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Для этого гражданам необходимо соблюдать профилактические меры, ведь инфекция главным образом распространяется воздушно-капельным путём, заметила Попова. Она также назвала адекватными ограничения, которые принимаются в ряде регионов страны, и заметила, что специально никто не намерен их вводить и всё, что сейчас предпринимается, лишь реакция на складывающуюся ситуацию.