И.о. премьера Нидерландов отказался от участия в саммите ЕС с Путиным
Рютте не возражает против встречи председателей Еврокомиссии и Евросовета с российским лидером, но не хочет лично присутствовать на переговорах с Москвой.
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Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте прокомментировал предложение Германии и Франции пригласить на саммит ЕС президента РФ Владимира Путина. Он отказался от участия в переговорах в случае присутствия на них российского лидера.
"Я не против встречи двух председателей (Еврокомиссии и Евросовета. — Прим. Лайфа) с Владимиром Путиным, сам я не буду участвовать во встрече с Владимиром Путиным. Причиной является дело MH17", — сказал и.о. премьера Нидерландов по прибытии на саммит ЕС и уточнил, что причина такого решения — дело о крушении малазийского Boeing МН17.
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.
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