И.о. премьера Нидерландов отказался от участия в саммите ЕС с Путиным

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте прокомментировал предложение Германии и Франции пригласить на саммит ЕС президента РФ Владимира Путина. Он отказался от участия в переговорах в случае присутствия на них российского лидера.

"Я не против встречи двух председателей (Еврокомиссии и Евросовета. — Прим. Лайфа) с Владимиром Путиным, сам я не буду участвовать во встрече с Владимиром Путиным. Причиной является дело MH17", — сказал и.о. премьера Нидерландов по прибытии на саммит ЕС и уточнил, что причина такого решения — дело о крушении малазийского Boeing МН17.