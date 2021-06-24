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И.о. премьера Нидерландов отказался от участия в саммите ЕС с Путиным

Рютте не возражает против встречи председателей Еврокомиссии и Евросовета с российским лидером, но не хочет лично присутствовать на переговорах с Москвой.

24 июня, 15:46
<p>Фото © <a href="https://pixabay.com/photos/mark-mark-rutte-rutte-politics-2684712/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pixabay</a></p>

Фото © Pixabay

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте прокомментировал предложение Германии и Франции пригласить на саммит ЕС президента РФ Владимира Путина. Он отказался от участия в переговорах в случае присутствия на них российского лидера.

"Я не против встречи двух председателей (Еврокомиссии и Евросовета. — Прим. Лайфа) с Владимиром Путиным, сам я не буду участвовать во встрече с Владимиром Путиным. Причиной является дело MH17", — сказал и.о. премьера Нидерландов по прибытии на саммит ЕС и уточнил, что причина такого решения — дело о крушении малазийского Boeing МН17.

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Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.

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Меркель и Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами стран ЕС

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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