Умерла балетмейстер Мариинки Ольга Моисеева

Ольга Моисеева начала работать в Мариинском театре сразу после окончания Ленинградского хореографического училища в 1947 году. Через 25 лет советская и российская артистка балета стала педагогом-репетитором, кем и проработала до конца своей жизни. За свою творческую карьеру она исполняла партии Заремы в "Бахчисарайском фонтане", Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Никии в "Баядерке", Мехменэ Бану в "Легенде о любви" и многие другие.