Умерла балетмейстер Мариинки Ольга Моисеева
Она ушла из жизни в возрасте 93 лет, 70 из которых народная артистка СССР посвятила работе в театре.
Фото © Мариинский театр
На 93-м году жизни умерла народная артистка СССР, балетмейстер-репетитор Мариинского театра Ольга Николаевна Моисеева. О кончине балерины 24 июня сообщила пресс-служба театра. Дата и место прощания пока не известны.
Ольга Моисеева начала работать в Мариинском театре сразу после окончания Ленинградского хореографического училища в 1947 году. Через 25 лет советская и российская артистка балета стала педагогом-репетитором, кем и проработала до конца своей жизни. За свою творческую карьеру она исполняла партии Заремы в "Бахчисарайском фонтане", Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Никии в "Баядерке", Мехменэ Бану в "Легенде о любви" и многие другие.
Ранее сообщалось о смерти актрисы из сериала "Улицы разбитых фонарей". Инна Волгина была артисткой театра имени Андрея Миронова, где сыграла ведущие роли в самых знаковых спектаклях. Она умерла в возрасте 53 лет.
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