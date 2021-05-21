Певец протеста Дин Рид

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Самым известным американским невозвращенцем был, конечно, певец Дин Рид. На родине он был преуспевающим певцом и актёром — входил в топ Hot 100 Сharts, а фильмы с его участием удостаивались призов и наград. Но была у него одна заковыка — парень почему-то считал, что его страна — агрессор. Он писал письма против испытаний ядерного оружия в чилийские газеты, участвовал в митингах против войны во Вьетнаме, участвовал в акции "Марш на Вашингтон". Но главным его оружием были стихи и песни.

С 1966 года Дин Рид стал посещать СССР — сначала с гастролями, потом — с поездками по стране, а потом и вовсе переселился в социалистический лагерь. Причина была проста — на родине его ждали с распростёртыми объятиями силовики, которым рьяный защитник мира уже набил оскомину. В 1971 году Дин Рид опубликовал в журнале "Огонёк" открытое письмо Александру Солженицыну. В письме он прямо обвинил писателя во лжи о СССР и прямо указывал, что "свобода слова" меркнет перед младенческой смертностью, безработицей и нищетой.

«Вы заклеймили Советский Союз как «глубоко больное общество, пораженное ненавистью и несправедливостью, – писал Дин Рид. – Вы говорите, что Советское правительство «не могло бы жить без врагов, и вся атмосфера пропитана ненавистью»..., Вы, должно быть, говорите о моей родине! Ведь именно Америка, а не Советский Союз, ведет войны и создает напряженную обстановку... чтобы давать возможность своей экономике действовать, а нашему... военно-промышленному комплексу наживать еще больше богатства и власти на крови... Больное общество у меня на родине, а не у вас, г-н Солженицын!»

Остаток жизни Дин Рид прожил в ГДР, где женился на одной из красивейших немецких актрис Ренате Блюме. За год до смерти он привозил в США картину «Американский бунтарь», а в 1986 году его неожиданно нашли мертвым в озере Цейтенерзее. Есть предположение, что руки у ЦРУ оказались длиннее, чем думал певец.

Коммунисты Локшины

Арнольд Локшин. Фото © mk.ru/Геннадий Черкасов

В 1986 году в стране Советов убежище нашла семья Локшиных – ученые-биологи Арнольд и Лорен. Арнольд работал в США преподавателем биохимии Гарварде и был членом коммунистической партии США. Его жена Лорен тоже отличалась левыми взглядами и даже участвовала в XVI съезде комсомола в СССР.

В 1986 году Локшина уволили из-за политических убеждений из онколаборатории в Хьюстоне, после чего супруги, опасаясь преследования ФБР, обратились в консульство СССР и попросили убежища. Осенью 1986 года супруги приехали в Москву, где им дали жилье и работу. Сначала они давали пресс-конференции, на которых подробно описывали преследования, которым подвергались на родине как инакомыслящие. Но вскоре Локшины зажили обычной жизнью советских людей.

В 1989 году в Москве вышла книга Локшиных «Безмолвный террор: История политического преследования семьи в Соединённых Штатах». Известно, что Арнольд до пенсии работал в онкологическом центре им. Блохина, а дети Локшиных – Дженифер и Джеффри и сейчас работают в Высшей школе экономики.

Жертва дискриминации Ллойд Патерсон

Ллойд Паттерсон и его сын Джим. Фото © Назад в СССР

В 1932 году из-за расовой дискриминации на родине в СССР эмигрировал чернокожий дизайнер Ллойд Паттерсон. Найти работу в США он просто не мог из-за цвета кожи. В 1932 году его пригласили сниматься в кинокартине «Черное и белое», и вместе с другими актерами он приехал в Советский Союз. Приехал... и тут же остался.

Несмотря на то, что съемки фильма в конце концов были отменены, без работы он не остался. Работал дизайнером, женился на советской актрисе Вере Араловой, в браке у них родилось трое сыновей. Иногда Паттерсон снимался в кино, иногда – подрабатывал на советском радио, которое вещало на англоязычные страны.

К несчастью, прожил он недолго – в 1941 году он попал под бомбежку в Москве, и его сильно контузило. После этого случая он уехал на Дальний Восток, где продолжил работать на радио, но умер через год от осложнений контузии.

Инженеры-леваки Джоэл Барр и Альфред Сарант

Джоэл Барр. Фото © Getty Images

В 1956 году в СССР буквально сбежали от преследования два американских инженера и бизнесмена – Джоэл Барр и Альфред Сарант. Во время Второй Мировой войны друзья служили в корпусе связи, откуда в 1942 году были уволены за политические взгляды. После этого Барр устроился в фирму, которая выполняла военные заказы.

После войны приятели сновали фирму Sarant Laboratories – надеялись и дальше работать на американскую оборонку, но дело не задалось. Барру пришлось устроиться в фирму Sperry Gyroscop, но в 1948 году его уволили. Удивитесь, но причиной были снова левые политические взгляды американца – он вступил в компартию. Чтобы не быть бельмом на глазу у американских спецслужб, Барр уехал в Европу. Когда он узнал, что в Америке судят коммунистов Юлиуса и Этель Розенберг, то испугался и перешел границу с Чехословакией. Очевидно, боялся американский коммунист не зря – после войны в США началась настоящая охота на левых.

Туда же, в Чехословакию, приехал и его друг Сарант. Очевидно, у приятелей все же были какие-то связи с советской разведкой, так как в Чехословакии они оба сменили имена, в 1956 году въехали в СССР. В Советском Союзе инженеров приняли с распростертыми объятьями: друзья сыграли немалую роль в становлении советской микроэлетроники. Сарант долгое время возглавлял ленинградскую лабораторию СЛ-11, где была создана первая компактная ЭВМ «УМ-1». Там же работал и Барр. За создание ЭВМ американцам была присуждена Государственная премия. Кроме всего прочего, приятели стояли у основания НИИ полупроводниковой электроники.

После распада страны Советов Барр неоднократно приезжал в США, но остался верен России. Из-за трений с руководством Сарант уехал из Ленинграда на Дальний Восток, где работал в Институте автоматики и в Институте искусственного интеллекта. Умер в 1979 году от сердечного приступа.

Анабель Бюкар

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Американка Анабель Бюккар во время войны служила в разведке ВВС США, а с 1946 году стала клерком посольства США в СССР. В 1948 году она вышла замуж за солиста оперетты Бориса Лапшина и попросила политического убежища в СССР. Тут надо сказать, что в посольстве она занималась сбором информации о стране Советов и пришла к выводу, что лучше людей, чем советские люди – нет, «они делают все возможное для того, чтобы сделать этот мир лучше».

Ее отец посчитал это предательством и написал дочери, чтобы она больше никогда не приезжала в США – ее там не ждут. Ответом Анабель стала её книга «Правда об американских дипломатах», которая описывала подноготную чиновников. Дипломаты в описании Анабель были морально разложившимися уродами, которые питались русофобией, спекуляциями и думали лишь о наживе. Разумеется, в США заявили, что книга подготовлена на Лубянке.

Анабель Бюккар получила квартиру в Москве, гражданство СССР и работала на радио. Она не забыла своих американских родственников и поддерживала с ними переписку. В 1990-х судьба оказалась неблагосклонна к американке – в автокатастрофе погиб ее единственный сын. Потом, не выдержав этого, скончался муж. Сама Анабель умерла в 1998 году в Москве.

Это только некоторые из самых известных людей, которые прекрасной, далекой Америке предпочли «тюрьму народов». А ведь были еще коммунисты Морис и Леонтина Коэны, Китти Харрис, артист Джемс Хьюз, семья Бовтов, дочь которых Виолетта стала известной советской балериной. А ведь были и те, кто уезжал из СССР и возвращался. О них вообще не вспоминают. Например, в 1973 году с мюнхенской радиостанции «Свобода» сбежал обратно в СССР сотрудник радиостанции, политический эмигрант Ю.Марин. Очевидно, что он надеялся обрести ту самую воспетую Солженицыным «свободу слова», но она его так ужаснула, что он решил поскорее с ней распрощаться.