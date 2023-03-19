Российские звёзды, которые сбежали от СВО на Запад и не попали в сказку У российских звёзд, сбежавших от СВО, не выходит на Западе пожить по сценарию "В гостях у сказки" — только слёзы и мытарства. А ведь их предупреждали. 18 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / Сергей Шахиджанян / Вадим Тарканов / Сергей Виноградов / Артём Геодакян

Земфира* и Родина

Фото © ТАСС / Сергей Шахиджанян

Земфира* написала новую песню "Мы научим тебя, сука, родину любить", осуждая происходящее в России. Получается, что, по мнению иноагента Рамазановой*, любить можно только из-под палки. Для певицы всегда была важна эмоция, текст не главное, отмечали критики и сама певица. Так и в этот раз акцент сделан на пренебрежении и презрении от лица власти. А исполнительница, застыв над схваткой, обращается к коренному жителю России — некоей бесхребетной субстанции — протоземфиринке, что не может самостоятельно мыслить, её будут учить, унижая, заставляя буквально целовать обувь.

Да, в современных реалиях такое встречается не так часто. Как акт поклонения и раскаяния вспоминаем, как белые сейчас целуют обувь чернокожим в США и не только. В этом замечен и папа римский, как, впрочем, и в восточной традиции, когда провинившийся осознаёт своё падение.

Далее, согласно рецепту Рамазановой*, туда же войдёт необходимость "молиться, причащаться", "уважать её безумие и старость". "Из какого буклета социальной рекламы инклюзивной среды Земфира набирает тексты в свои песни?" — спрашивают в соцсетях.

Депутаты Госдумы РФ направили обращение с жалобой на певицу Земфиру (признана иноагентом) в Генпрокуратуру РФ с требованием лишить её имущества в России, напоминает телеграм-канал SHOT. Известно, что певица владеет двухкомнатной квартирой с видом на Москву-реку на Фрунзенской набережной. Стоимость может составить больше 50 миллионов рублей. Также в собственности исполнительницы нежилое помещение на Магистральной улице в Хорошёвском районе площадью 134 квадратных метра. Она владеет восемью сотками земли в Башкирии и двумя домами. А в гараже стоят два дорогих автомобиля.

Публицист Дмитрий Петровский обобщает: "Тут всё дело в том, как слушать. Достаточно просто убрать "ироническую дистанцию" — и под это при желании можно даже идти в бой". "А на воображаемом лирико-политическом альбоме ещё могли бы быть треки "Полицейщина — поцелуйщина" и "Мы не закончимся нигде", — шутят телеграм-каналы.

Чулпан Хаматова*: между Дубаем и Тбилиси

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Неукротимая Чулпан* обнаружила избытки госфинансирования в Грузии. Вероятно, новый источник дохода эмигрировавшей после начала СВО актрисы более стабилен, если позволил ей оставить квартиру стоимостью 400 тысяч долларов под Ригой и уехать на заработки в Тбилиси. До этого телеграм-каналы сообщали о её отъезде на заработки в Дубай.

Однако, по словам представителей Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова, речь идёт лишь о гастролях Хаматовой. Таковы суровые будни релокантов, иронично отмечают профильные паблики: ни здесь, ни там тебе сильно не рады.

Семён Слепаков* в угасающем гастрольном чёсе

Фото © ТАСС / Ura.ru

Семён Слепаков*, выступивший ранее против СВО и эмигрировавший в Израиль, продолжает развлекать в гастрольном туре по Европе русофобскими шутками, пересказывать которые неактуально даже в ЕС. Вот она цена угасающего таланта, взявшего себе за пример Белое движение, которое, мы помним, закончилось печально. И если в 1918 аристократам и купцам угрожала реальная смерть, то сейчас большинство молодых релокантов хоронятся от мобилизации, а возрастные надеются на более прибыльные заработки за счёт своего имени. Но, как мы видим, таланты угасают, а контракты сокращаются. Скоро гастроли понаехавших начнут набивать оскомину местной русскоязычной публике.

Владимир Познер назначил встречу в аду

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Телеведущий Владимир Познер в одном из последних выступлений отчитал российских журналистов. Ему оказалось стыдно за представителей его профессии, "стыдно за то, что они делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова". "Я не должен этого говорить, но я скажу. Я атеист, но если есть ад, то журналисты туда попадут", — заявил человек, который проработал много лет в эфире Гостелерадио СССР. Есть такая поговорка: "Не желай другим, чего не пожелаешь себе".

Всё это происходило на конференции Ubiquity University Humanity Rising Day 641: Summit on Ukraine I: Overview of the War. При этом он аккуратно согласился с тем, что конфликт на Украине закончится, если Зеленский получит приказ из США начать переговоры. И напомнил, почему конфликт возник, начав с послевоенного времени, когда жил мальчишкой в Нью-Йорке.

Моргенштейна зрители послали на три буквы

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Иноагент Моргенштерн на концерте в Литве получил признание от фанатов — зрители хором послали его на три известные буквы. "А за что? А шо я сделал? Мне кажется, это неуважение к артисту", — задал вопрос рэпер, но всё-таки покинул сцену. Эксперты шутят, что после такого приёма звёздная болезнь Моргенштерну* точно не грозит.

Авторы Мари Медведева