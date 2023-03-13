Предсказания о третьей мировой: Украина или Ближний Восток Что говорили и обещают политики, философы, пророки и экстрасенсы и почему чаша весов склоняется к точке начала событий то на Ближний Восток, то на Украину. 12 марта, 23:40 Российский военный. Фото © Getty Images / Arkady Budnitsky / Anadolu Agency

Украинская дорожка к третьей мировой

О начале глобальной войны из-за событий на Украине Лайф писал не раз. Это предсказывали и болгарская провидица Ванга, и закарпатские мольфары, и русские монахи. Все они напророчили Киеву распад страны на множество мелких государств. Но этим предсказаниям много десятилетий. Всерьёз о мировом конфликте начали теперь говорить и политические деятели.

Одним из первых европейских политиков, который предрёк начало глобальной войны из-за конфликта на Украине, стал французский экономист и писатель Жак Аттали. Об этом он заявил в 2014 году. По его мнению, это стало возможным из-за начавшейся там гражданской войны.

События на Украине ставят мир на грань начала третьей мировой войны, заявил Аттали. Это столкновение между пророссийскими русскими и теми, кто поверил Западу. И оно нас привело к третьей мировой войне. Давайте это запомним.

Также экономист рассуждал о мировом правительстве, столицей которого якобы станет определённый город. Однако, случится это до или после войны, он не смог ответить. В качестве примера для подобной локации он называл Иерусалим.

Но одно дело — говорить за восемь лет до начала глобальных событий, а другое — уже сейчас. Намёки на глобальный конфликт, который и так опосредованно происходит на полях Украины между Россией и странами Запада, становятся всё откровеннее и переходят в плоскость рассуждений о прямом конфликте.

Так, на прошедшей неделе глава комитета по обороне Парламента Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что надо переводить страну на военные рельсы и напрямую воевать с Россией. Эксперты делают вывод, что страны НАТО сейчас решаются на прямое военное столкновение с Россией, и поэтому начали подготавливать к этому общественное мнение.

— Мы уже ведём войну в Европе и поставляем оружие. Нам нужно перейти на военные рельсы… Мы должны столкнуться с Россией напрямую, — заявил в эфире Эллвуд.

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Об этом начинают писать мировые СМИ. Долгосрочный мир на Украине возможен при членстве Киева в НАТО или отправке туда десятков тысяч американских солдат с гарантией ведения войны от имени Украины, сообщает The Atlantic.

При этом на страницах этого же медиа звучат и здравые рассуждения. Американский профессор политологии Макс Абрамс, например, считает, что США должны быть осторожнее с Россией. Так как действия Вашингтона лишь провоцируют нас. Развивая свою мысль, он объяснил, что увеличение поставок оружия Киеву усиливает риски предстоящего отпора со стороны Москвы.

— Вопреки расхожему мнению, Украина, и особенно её мирное население, только выиграет, если США станут осторожнее в своих действиях с Россией и будут поставлять Киеву меньше оружия, — пишет Абрамс.

В России эскалацию на Украине под руководством Запада уже окрестили "новой Тридцатилетней войной". Конфликт России и Украины плавно перетёк в общемировой, констатируют эксперты.

— С обеих сторон в него втягиваются всё новые и новые державы — в качестве дипломатических групп поддержки, поставщиков оружия, участников экономической войны. И это, возможно, только начало. Для истории Европы и мира характерны длительные многосторонние военные конфликты, подобные Тридцатилетней войне (1618–1648), в которой с обеих сторон не раз менялся состав участников и конечную точку ставили не те страны, которые конфликт начинали, — напоминает публицист Егор Холмогоров.

Он отмечает, что так может произойти и сейчас: в "новую Тридцатилетнюю" уже втянулся Иран, не за горами подключение Китая. А главным выигравшим может стать Индия, которая при Нарендре Моди переходит на жёстко антизападные позиции, поднимая на щит в качестве национального героя не безобидного Махатму Ганди, а воинственного Нетаджи (Субхаса Чандру Боса).

— Загнать этот долгий, трудный, страшный конфликт туда, где он был до 24 февраля 2022 года, невозможно. Его невозможно и остановить, можно только выиграть, — говорит философ Александр Дугин.

Работа танка Т-72Б во время боевой подготовки военнослужащих танкового подразделения на полигоне Красный Яр. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Он предупреждает: если вы не за СВО, не за Россию, не за государство, не за наш народ, то придёт момент и от вас потребуется убивать русских, разрушать Россию как государство, взрывать машины, дома и железнодорожные пути, прятать в своих домах террористов, быть наводчиком. Безопасности больше нет. "Поэтому лучше определяться сейчас. Это касается как всех русских, так и остальных стран".

— Сохранить суверенитет под эгидой коллективного Запада невозможно, либерализм в международных отношениях отрицает суверенитет и признаёт только мировое правительство, то есть западную гегемонию, — констатирует Дугин.

За многополярный мир, где суверенитет возможен, надо воевать с Западом. Что сейчас и делает Россия. Делает ради всех. Вот это и значит третья мировая война. В этом смысл и того, что произошло с Украиной, и того, что происходит с Грузией и Молдавией, и того, что грозит Турции и даже Китаю, уверен философ.

Давно признал начало третьей мировой войны и папа римский. По его словам, в условиях глобализации локальных конфликтов иначе быть не может. Потому что в каждый из них вовлечено несколько стран. Последний раз об этом он поведал швейцарскому каналу RSI.

Битва за Ближний Восток

Израильские силы безопасности осматривают место стрельбы в городе Халхул. Фото © ТАСС / AP / Mahmoud Illean

Предсказания о военном конфликте между Израилем и Ираном обещают пророки с прошлого века. О том, что США будут помогать Тель-Авиву, а Россия —Тегерану, говорил старец Георгий.

Затмить украинский конфликт ближневосточной войной обещал покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который верно предсказал начало СВО в 2022 году.

— Там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело идёт к третьей мировой войне. И Иран — это не Вьетнам, не Корея, не Косово. Здесь будут самые страшные события! — обещал политик в эфире российского телевидения.

Не менее пугающее предсказание сделал святой старец Паисий, который жил на Афоне в XX веке. По его словам, после войны с Турцией главной ареной военных действий станет Ближний Восток. Особую роль он отводил Китаю: после перехода его двухсотмиллионной армии реки Евфрат китайцы подойдут вплотную к Иерусалиму. А Россия будет в это время биться с натовцами на территории Турции.

На территории Ирана и Саудовской Аравии располагается 30% разведанных запасов нефти в мире. Если посчитать запасы соседей — Ирака, Кувейта, ОАЭ, — то больше половины. Поэтому, по уверению прогнозистов, это место может стать местом большой войны и передела политической карты. Даже если Запад делает ставку не на энергоресурсы, а на бигтех и микроэлектронику, то качественный поворот должен пройти постепенно, на это потребуется время.

Авторы Мари Медведева