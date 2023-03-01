Что обещают России и Украине пророки со всего мира весной 2023 года Битва астрологов, экстрасенсов и военных аналитиков приносит свои плоды в виде сетки предсказаний, где братьев ждут победа и поражение. 28 февраля, 23:40 Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Сбой этических часов главы Украины

Гороскоп откуда не ждали — большинство индийских астрологов, изучивших гороскоп Владимира Зеленского, родившегося спустя два часа после полудня 25 января 1978 года, предсказывают украинскому президенту, что внутренний кризис лидера Незалежной и борьба за авторитет закончатся весной 2023 года. При этом нестабильность, вызванная искушениями Лилит, которые непрестанно терзают его, грозит перерасти в провокации, сулящие своему владельцу потерю свободы. Влияние Харона в натальной карте положительно действует на сглаживание конфликтов, однако оно подвержено испытаниям со стороны Сатурна и Марса.

Красная планета стала символом начала украинского конфликта, каждый из гороскопов индийских астрологов начинается с разбора значения и места этого небесного тела в личном гороскопе Зеленского. Именно Марс сыграл важную роль в начале российской операции, у Зеленского был шанс остановить СВО, но под влиянием Марса он отказался это делать, объясняет астролог Prashant Kapoor.

Политик Владимир Жириновский обещал полноформатное окончание украинского конфликта только к 2030 году. Причём проигравшими останутся страны Восточной Европы — Украина и, возможно, Польша, которые станут жертвами амбиций США.

— Война на чужой территории и чужими солдатами, — комментировал лидер ЛДПР задолго до начала СВО на Украине, — это и есть американский план для Восточной Европы.

Капитуляция Зеленского

Украина вот-вот "сдастся" России, заявил кремлёвский "экстрасенс" — с такой подачей вышел британский таблоид Daily Star. Издание цитирует российского экстрасенса Миреллу Гасанову, которая обозначила основное условие остановки конфликта и предсказала скорую капитуляцию Зеленского.

— Вскоре мы увидим события, которые переломят ход конфликта. В конечном итоге на Украине будут стоять российские базы, как в Германии — американские, — сказала Гасанова. — Вскоре мы узнаем о капитуляции Зеленского. Ждать осталось недолго. Байден понимает, что Зеленскому осталось мало: он уже одобрил его капитуляцию. Повторюсь, в этом году мы будем наблюдать развязку конфликта.

О скором окончании противостояния говорит и астролог Тамара Глоба. По её мнению, окно для завершения конфликта будет открыто в 2023 году. Дипломатические союзы могут состояться с подачи Москвы уже в марте этого года. А мирные переговоры она ждёт к осени 2023-го.

Об окончании конфликта говорят уже не только гадалки, экстрасенсы и астрологи, но и сотрудники центра RAND Corporation, который участвует в разработке стратегий Пентагона.

— Исходя из того, как русские окапываются в данный момент на востоке Украины, оборудуя сети оборонительных позиций и траншей, многочисленные линии, глубокие минные поля, я думаю, что украинцы не смогут их вытеснить со всех участков, — сказала специалист по России во время брифинга RAND для журналистов Дара Массикот, отметив, что правительство Зеленского вряд ли захочет сесть за стол переговоров и не согласится на выход бывших украинских регионов из-под своей юрисдикции. При этом западные аналитики сравнивают ситуацию с Западным фронтом Первой мировой войны.

Позиции ВС РФ в зоне СВО. Фото © ТАСС / Андрей Рубцов

— Я думаю, что мы увидим очень напряжённую битву в ближайшие два-три месяца. Но после этой яростной "жары и трений" линия фронта, скорее всего, снова "замёрзнет", — сказал глава Научно-исследовательского института национальной обороны RAND Бари Павел.

Предсказание Зеленского для самого себя

В документальном фильме, снятом о борьбе Киева против России, глава Украины пригрозил президенту России убийством, сидя в своём бункере и водя по нему экскурсии для журналистов. Почему самый дорогой актёр мира — на данный момент Владимир Зеленский — не понимает, что, устроив собственному народу геноцид и отыгрывая роль комика взаперти, он лишь приближает собственную страшную участь? Ведь отказ от переговоров не поможет ему остаться у власти. Американские чиновники уже признаются в планах по сокращению финансирования Украины и в повторении вьетнамского и афганского сценариев выхода США из противостояния на Украине.

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

— Мир обязательно наступит, конфликт разрешится после того, как братья пойдут друг на друга и младший уступит старшему, — вспоминал слова болгарской ясновидящей Ванги её родственник Стоян Петров, не оставившей, к сожалению, точных дат окончания конфликта на Украине.

Авторы Мари Медведева