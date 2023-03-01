"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
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"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
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Что обещают России и Украине пророки со всего мира весной 2023 года

Битва астрологов, экстрасенсов и военных аналитиков приносит свои плоды в виде сетки предсказаний, где братьев ждут победа и поражение.

28 февраля, 23:40
<p>Обложка © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Сбой этических часов главы Украины

Гороскоп откуда не ждали — большинство индийских астрологов, изучивших гороскоп Владимира Зеленского, родившегося спустя два часа после полудня 25 января 1978 года, предсказывают украинскому президенту, что внутренний кризис лидера Незалежной и борьба за авторитет закончатся весной 2023 года. При этом нестабильность, вызванная искушениями Лилит, которые непрестанно терзают его, грозит перерасти в провокации, сулящие своему владельцу потерю свободы. Влияние Харона в натальной карте положительно действует на сглаживание конфликтов, однако оно подвержено испытаниям со стороны Сатурна и Марса.

Красная планета стала символом начала украинского конфликта, каждый из гороскопов индийских астрологов начинается с разбора значения и места этого небесного тела в личном гороскопе Зеленского. Именно Марс сыграл важную роль в начале российской операции, у Зеленского был шанс остановить СВО, но под влиянием Марса он отказался это делать, объясняет астролог Prashant Kapoor.

Политик Владимир Жириновский обещал полноформатное окончание украинского конфликта только к 2030 году. Причём проигравшими останутся страны Восточной Европы — Украина и, возможно, Польша, которые станут жертвами амбиций США.

Война на чужой территории и чужими солдатами, — комментировал лидер ЛДПР задолго до начала СВО на Украине, — это и есть американский план для Восточной Европы.

Капитуляция Зеленского

Украина вот-вот "сдастся" России, заявил кремлёвский "экстрасенс" — с такой подачей вышел британский таблоид Daily Star. Издание цитирует российского экстрасенса Миреллу Гасанову, которая обозначила основное условие остановки конфликта и предсказала скорую капитуляцию Зеленского.

Вскоре мы увидим события, которые переломят ход конфликта. В конечном итоге на Украине будут стоять российские базы, как в Германии — американские, — сказала Гасанова. — Вскоре мы узнаем о капитуляции Зеленского. Ждать осталось недолго. Байден понимает, что Зеленскому осталось мало: он уже одобрил его капитуляцию. Повторюсь, в этом году мы будем наблюдать развязку конфликта.

О скором окончании противостояния говорит и астролог Тамара Глоба. По её мнению, окно для завершения конфликта будет открыто в 2023 году. Дипломатические союзы могут состояться с подачи Москвы уже в марте этого года. А мирные переговоры она ждёт к осени 2023-го.

Об окончании конфликта говорят уже не только гадалки, экстрасенсы и астрологи, но и сотрудники центра RAND Corporation, который участвует в разработке стратегий Пентагона.

Исходя из того, как русские окапываются в данный момент на востоке Украины, оборудуя сети оборонительных позиций и траншей, многочисленные линии, глубокие минные поля, я думаю, что украинцы не смогут их вытеснить со всех участков, сказала специалист по России во время брифинга RAND для журналистов Дара Массикот, отметив, что правительство Зеленского вряд ли захочет сесть за стол переговоров и не согласится на выход бывших украинских регионов из-под своей юрисдикции. При этом западные аналитики сравнивают ситуацию с Западным фронтом Первой мировой войны.

Позиции ВС РФ в зоне СВО. Фото © ТАСС / Андрей Рубцов

Позиции ВС РФ в зоне СВО. Фото © ТАСС / Андрей Рубцов

Я думаю, что мы увидим очень напряжённую битву в ближайшие два-три месяца. Но после этой яростной "жары и трений" линия фронта, скорее всего, снова "замёрзнет", сказал глава Научно-исследовательского института национальной обороны RAND Бари Павел.

Предсказание Зеленского для самого себя

В документальном фильме, снятом о борьбе Киева против России, глава Украины пригрозил президенту России убийством, сидя в своём бункере и водя по нему экскурсии для журналистов. Почему самый дорогой актёр мира — на данный момент Владимир Зеленский — не понимает, что, устроив собственному народу геноцид и отыгрывая роль комика взаперти, он лишь приближает собственную страшную участь? Ведь отказ от переговоров не поможет ему остаться у власти. Американские чиновники уже признаются в планах по сокращению финансирования Украины и в повторении вьетнамского и афганского сценариев выхода США из противостояния на Украине.

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

— Мир обязательно наступит, конфликт разрешится после того, как братья пойдут друг на друга и младший уступит старшему, — вспоминал слова болгарской ясновидящей Ванги её родственник Стоян Петров, не оставившей, к сожалению, точных дат окончания конфликта на Украине.

Предсказания о том, что погасит украинский конфликт в 2023 году

Предсказания о том, что погасит украинский конфликт в 2023 году

Авторы
Мари Медведева
Мари Медведева

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