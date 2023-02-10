Предсказания о том, что погасит украинский конфликт в 2023 году Лайф собрал предсказания ясновидцев из Британии, Украины, Болгарии и Перу о том, как закончится украинский конфликт в текущем году. 9 февраля, 23:40 Обложка © Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Предсказания с острова

68-летний британский экстрасенс по имени Крейг Гамильтон-Паркер получил прозвище Новый Нострадамус после того, как правильно предсказал смерть королевы и выход Великобритании из Евросоюза. Теперь сделал заявление о том, как странное столкновение может привести к крупному конфликту. И начнётся он с катастрофы в этом году, — пишет Daily Star.

Гамильтон-Паркер сослался на некую искру — травматичный инцидент с участием Китая и России, который станет "самой серьёзной вещью на ближайшие два года", погасив тем самым конфликт на Украине.

— Ужасная "авиакатастрофа" на Тайване спровоцирует третью мировую войну в этом году, — заявил экстрасенс.

Предсказание из Священной долины

Фото © Getty Images / Vladimir Aleksandrov / Anadolu Agency

Шаман из Перу смог по фотографиям Путина и Зеленского предсказать, когда закончится противостояние на Украине. Вооружённый конфликт может завершиться летом 2023 года, но перед этим пройдёт через стадию обострения, уверен перуанский шаман Клеофе Седано, который провёл традиционный ритуал со своими коллегами на холме Сан-Кристобаль в Лиме — столице Перу, сообщают российские СМИ.

— Братство перуанских шаманов увидело, что в начале этого года русско-украинский конфликт серьёзно обострится. Однако к концу лета враждующие страны выберут путь мира, — объяснил ясновидец.

В процессе церемонии шаманы видели много ненастий, которые и привели к конфронтации, однако в завершении гадания между фотографиями двух лидеров стран было положено "змеиное крыло" — древний символ согласия и примирения. Это помогло им увидеть конец противостояния.

Славянские пророчества

Вид на Киев. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Согласно предсказаниям болгарской провидицы Ванги, мир могут потрясти масштабные климатические изменения. Среди них смещение орбиты Земли на несколько градусов, которое прогнозировали учёные-астрофизики. Её слова, посвящённые конфликтам, большинство толкователей относят к Украине: "Большой брат придёт на чужую землю и заберёт принадлежащее ему по праву. Недруги, пришедшие с Запада, тоже возьмут то, что принадлежало им столетиями".

Как писал Лайф, о разделении Незалежной говорили и собственные украинские ясновидцы. Мольфар Михаил Нечай за 15 лет до украинского конфликта предсказывал разделение Украины и её исчезновение с карты. Государства, по его словам, не будет. Закарпатская Украина перейдёт к мадьярам и чехам. Галичина — к Польше. Восточная и Центральная Украина — к России, Буковина останется под Румынией. Подтверждением его слов могут стать предсказания известного прорицателя Вольфа Мессинга о том, что территория России увеличится в 2023 году.

Авторы Елена Стафеева