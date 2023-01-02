Что обещают астрологи России, США, Китаю и Украине в 2023 году Как и у людей, у каждой страны есть свой знак зодиака. Астрологи предсказали, что ждёт в новом году Китай, Россию, США и Украину. 1 января, 23:40 Фото © Shutterstock

Россия: улучшение ситуации

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Астрологически Россия находится под влиянием зодиакального знака Водолей. Что он нам несёт? Например, российский астролог Павел Глоба считает, что в 2023 году наша страна основательно укрепится. Её престиж на международной арене не будет вызывать сомнений даже у врагов. Причина такой перемены связана с изменениями как внутри страны, так и в мире. Приоритеты в политике и экономике изменятся, и с Россией придётся считаться.

Астролог Михаил Левин предсказывает, что в следующем году общая финансовая ситуация начнёт улучшаться, а во второй половине года экономика страны начнёт медленный подъём. Россию ждут кардинальные изменения в экономике. Они могут произойти в форме собственности, в изменении отношения государства к среднему бизнесу. Перестройка экономики продолжится и в 2024 году. Россию ждёт усиление центральной власти, ужесточение системы управления и укрепление силовых ведомств. К концу года перестройка ожидает даже такие системы, как медицина и Пенсионный фонд.

Самый сложный период СВО придётся на зиму, к весне станет намного легче, но горячая фаза конфликта в 2023 году не закончится, а долгожданный мир придёт на Украину только тогда, когда США уйдут с мировой арены.

Ядерной войны в 2023 году не будет. Но с точки зрения катастроф и терактов будет два сложных периода: с 20 апреля по 5 мая и с 14 по 28 октября.

Астролог Марина Дагай считает, что 2023 год ознаменуется большими изменениями. У России появятся новые союзники, а внутри страны люди ещё сильнее сплотятся. Трудные времена продлятся ещё два с половиной года. Но уже в феврале начнут разрешаться некоторые конфликты.

Населению страны стоит взять себя в руки и спокойно принимать испытания. Тем парам, которые живут в гражданском браке, в этом году стоит узаконить отношения. Астролог предсказывает рождение в 2023 году большого количества детей, среди которых будет много мальчиков. Российским семьям следует ставить перед собой исполнимые задачи, не замахиваться на большое, а сохранять то, что у них есть: работу, недвижимость, семью.

С 2023 по 2025 год Россию ждёт мощное развитие новых технологий, появятся новые великие реформаторы и учёные. По расчётам Светланы Драган, уже с конца марта 2023 года в мире и у нас в стране начнутся колоссальные изменения. Россию ждёт перерождение и укрепление. К 2024 году станет понятно, что страна полностью вышла из-под влияния западных государств. Америку ждут ключевые потери, а Россию — внутреннее переформатирование. Возможно, изменится структура управления страной. Усиление России и сдача позиций США станут очевидны к 2024 году. А в 2025 году в России начнётся череда научных открытий в сфере преобразования материи, использования света, оптики, энергетики.

США: гражданский раскол, война и падение Уолл-стрит

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А вот для США не всё так радужно. Эта страна находится под влиянием созвездия Близнецов. Начало 2023 года астрологи связывают с началом пике, в которое постепенно входит страна. Астролог Стефан Стенудд ещё в 2022 году предсказал стране "возвращение Плутона" и связанные с этим проблемы. Во-первых, американцам придётся ещё больше работать для удержания уровня жизни, к которому они привыкли. Чтобы найти хорошо оплачиваемую работу, нужно будет проявить ещё больше настойчивости.

Астролог указал на то, что демократическое руководство США уже надоело населению, раскол будет нарастать. Возможно неожиданное появление яркого лидера в оппозиции. Это будет человек, порвавший со своим окружением и другими лидерами США. Его появление вызовет недовольство в среде демократов, которые попытаются вернуть контроль над страной, но это не принесёт им результата. Ведь верхушка США убеждена, что главный конфликт — это борьба между демократами и республиканцами, в то время как реальный конфликт уже давно перерос в противостояние "элиты — народ США". Никакие переговоры уже не спасут, да их и некому будет вести: лидеры Америки потеряли связь с собственным электоратом. Это будет чудо, если противостояние не перерастёт в гражданскую войну.

Американский астролог Джессика Адамс предрекает экономике страны трудные времена. Начиная с марта и по июнь 2023 года экономику США потрясёт кризис, какого ещё не было. Настоящие исторические изменения на Уолл-стрит произойдут 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Примечательно, что в них примет непосредственное участие самый известный миллиардер планеты — Илон Маск. Его гороскоп якобы идеально вплетается в цепочку событий. Радикальная коррекция рынков коснётся экономики всего западного мира и отразится на евро. Чтобы выжить, простым американцам придётся довольствоваться малым, научиться самим производить еду, ремонтировать вещи и экономить на всём.

Павел Глоба предсказывает, что в 2023 году президент США Джо Байден увлечёт Америку на дно. Страна начнёт стремительное падение. Виновниками кризиса будет несколько причин, главная — огромный внешний долг страны. Кроме этого, своё влияние окажут обострение отношений с Мексикой и проблемы в экономике, которые никто не собирается решать. Развала страны не будет. А вот повторение Великой депрессии возможно. Доллар рухнет, что повлечёт за собой падение мировых рынков. Стране грозят безработица и забастовки. Астролог считает, что на восстановление Америки уйдут годы.

Расчёты астролога из Белоруссии Татьяны Калининой тоже показывают, что Америке в 2023 году грозят серьёзные потрясения. Скорее всего, в стране начнётся экономический кризис и она разорвёт отношения со многими союзниками.

Даже украинец Влад Росс считает, что США ожидают перемены. Он уже предрёк, что к концу 2023 года власти Джо Байдена придёт конец: вскроются все чёрные делишки президента, его ждёт крах карьеры, а США — большой скандал. При этом есть риск, что престарелый и не совсем предсказуемый Байден развяжет большую войну — просто чтобы отвлечь от себя внимание избирателей.

Украина: на краю пропасти

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Любопытный факт: многие астрологи до сих пор не могут понять, под каким знаком находится Украина. Это связано как с изменением границы, так и с невозможностью определить, когда же именно появилось государство: во времена скифов? В IX веке? Во время революции? В 1991 году? Тем не менее многие считают, что Украина находится под знаком Тельца.

Популярный американский астрологический ресурс astrologywithandy прогнозирует бывшей УССР в 2023 и 2024 годах череду серьёзных экономических и военных проблем. Жизненная энергия страны подойдёт к пределу. А в 2024 году Украине предрекают "тотальный сдвиг" и "резкий поворотный момент". Указывается, что десять месяцев 2023 года Украина сама будет подталкивать себя к краю пропасти.

Серьёзные потрясения стране стоит ждать 30 апреля и 15 мая во время лунного затмения. Следующий критический период наступит в ноябре. О президенте Зеленском авторы сайта говорят как о человеке, которого в 2023 году ждут удары, но это не изменит его: он по-прежнему будет слышать только себя и пытаться доминировать там, где это невозможно.

Астролог Михаил Левин предсказывает, что Киев ждёт ещё один трудный и разрушительный год: продолжатся ожесточённые боевые действия, дела на фронте будут идти неважно, а Европа в острую фазу войны с Россией так и не вступит. Пик опасности прямого столкновения России и НАТО придётся на зиму, а к весне сойдёт на нет. В марте в США начнётся экономический кризис, стране уже будет не до столкновения с Россией. С 2035 года Америка вообще уйдёт с международной арены и до конца XXI века уже не вернётся.

Павел Глоба считает, что процессы 2022 года — лишь разминка перед более серьёзными потрясениями. Экономика Украины в 2023 году продолжит падать, кризис будет нарастать. Вооружённый конфликт продолжится. В 2024 году Украина может прекратить существование.

Китай: новые границы и экономическое процветание

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Китай находится под влиянием Козерога. Главным здесь всегда остаются порядок, законопослушание и трудолюбие.

Астролог Елена Негрей просчитала, что уже в начале 2023 года Китай начнёт задумываться о судьбе территорий, на которые может претендовать. Надеемся, речь идёт о Тайване. Одновременно с этим возрастёт возможность возникновения народных волнений внутри страны. Очевидно, недовольство будет вызвано очередным витком борьбы с ковидом. Однако руководство Китая сумеет славировать и удержаться у власти. Астролог предрекает Китаю новые финансовые возможности в новом году, подписание новых договоров с соседями, причём в некоторых вопросах Китай будет выступать довольно агрессивно. Страна сумеет найти новые источники финансирования. Возможно, именно Китай займёт в России место ушедших интернет-провайдеров или даже предложит нашей стране свой проект социальной сети, заменив "Ютуб". В общем, в грядущем году азиатский дракон покажет свою истинную мощь.

Астролог из США Джессика Адамс считает, что начиная с марта 2023 года изменения затронут отношения между Китаем и Тибетом: якобы изменится соотношение сил. Адамс ранее уже предсказывала, что в 2023 году Гонконг ни больше ни меньше как вернётся к Британии. Быть может, это и есть те самые территории, о которых Китай начнёт волноваться? Впрочем, американка предсказывала Китаю не только потерю Гонконга, но и падение коммунистического режима, который пока совершенно не собирается падать. "Прощай, старый Китай!" — писала она ещё в 2018 году. Она же предсказывала и уход с поста лидера Китая Си Цзиньпина.

Об изменениях границы Китая в 2023 году пишет и астролог Диана Зуева, однако, с чем это связано, она не уточняет. А вот Наталья Плотникова рассчитала, что с 2023 года Китай тоже окажется изгоем в западном мире. Причиной этому станет война Китая с Тайванем и применение то ли ядерного, то ли бактериологического оружия. Война приведёт к недовольству внутри страны и смене власти, но это уже ближе к 2025 году. Будут разрушения и на территории Китая, но, возможно, они станут результатом стихийного бедствия, а не войны.

Авторы Александр Лаврентьев