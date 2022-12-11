Беды и потери звёзд, которые эмигрировали из России после СВО Какие звёзды потеряли деньги, жён, родственников, покинув Россию после начала военной спецоперации, и почему некоторых из них уже начинают гнать. 10 декабря, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото ТАСС / Вячеслав Прокофьев / Вадим Тараканов

Алла Пугачёва

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Нынче Аллу Пугачёву удостоили пьедестала западного признания — певица вошла в список ста влиятельных женщин по версии BBC, а до этого российские зрители узнали от неё, что они холопы и что она презирает свою аудиторию в нашей стране. Известно, что для получения Пугачёвой израильского паспорта консульский офис работал в выходной религиозного праздника, а это, по еврейским законам, большой грех. Но история учит, что никто не любит предателей, ими сначала пользуются, а потом стараются от них избавиться.

Поэтому новость телеканала 13tv о том, что Пугачёву и Галкина* могут лишить гражданства в Израиле за то, что они христиане, не удивляет. Израильский журналист Равив Друкер выяснил, что звёздная пара венчалась в РФ, а Галкин считается иудеем, что противоречит законности получения гражданства из-за смены веры. Попользовались, а теперь можно погнобить. В том же Израиле у Примадонны найдётся много врагов только за то, что она из России. Это мы не упоминаем здесь вражду и склоки евреев из СССР-России и из других частей света, которые между собой всё время враждуют.

Блогер Данила Поперечный

Фото © YouTube / Данила Поперечный

А вот скандально известный комик и блогер Данила Поперечный, который уезжал из России после начала СВО, теперь вернулся и собирает деньги на помощь Украине, ранее писал Лайф. Поперечный занял удобную для американского видеосервиса антигосударственную позицию, которую доносит до слушателя с помощью всё тех же стендапов. Сейчас ему 28 лет, однако влияние человека без специального (да и вообще без высшего) образования на свою аудиторию, состоящую в основном из школьников и студентов, велико. Журналисты выяснили, что последнее время блогер собирает деньги якобы на помощь украинским беженцам. Средства предлагается отправлять в Польшу, в благотворительный фонд Siepomaga, который возглавляет полная тёзка гражданки Великобритании польского происхождения Моника Урбан.

Его траты на недвижимость, судя по заработкам прошлых годов, составляли десятки миллионов рублей. Своей русофобской позицией блогер обязан шести годам в украинской школе, где он учился, переехав в Киев с матерью. Извольте видеть, как говорится. Обработка украинской пропагандой российских детей — в действии. Вероятно, такими действиями блогер надеется вернуть себе монетизацию "Ютуба", которая для россиян была прикрыта, сейчас он проживает в Санкт-Петербурге.

Little Big

Фото © VK / LITTLE BIG

Осенью солисты Little Big — Илья Прусикин и Софья Таюрская — лишились дома и денег, переехав в США. До этого группу покинули другие члены команды. Сын лидера коллектива остался жить в России. Отец не смог забрать его с собой. По словам девушки, они собираются вернуться обратно лет через 15–20. Но кому они тут будут нужны спустя два десятилетия? Скорее всего, это произойдёт в течение ближайших двух лет, так как хлеб чужбины токсичен.

Перед отъездом из Москвы молодые люди откровенно признались в Сети, что уезжают, так как не поддерживают СВО. Но Америка оказалась не такой гостеприимной, как это казалось издалека. Местных жителей не впечатлили музыка и приколы очередных беглецов из РФ. Непонятно, что заставило музыкантов так быстро бежать из страны. Хотя поначалу всё было не так уж и плохо: летом группа даже выпустила антивоенный клип, всячески демонстрируя, какую боль им приносит "агрессия России".

Моргенштерн*

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Потеря жены, которая ушла от Моргенштерна*, отсутствие хороших заказов и жалобы о недосягаемости родственников — это не всё, что обрушилось на музыканта в эмиграции. Он покинул Россию накануне СВО, так как у правоохранительных органов появились к нему вопросы на предмет пропаганды наркотиков и ЛГБТ. Музыкант месяцами сидит в Дубае в депрессии и жалуется на творческий кризис. В мае 2022 года в России Моргенштерна* объявили иноагентом. Деньги у него ещё не закончились, а на Родине ждёт "дело".

В соцсетях рэпер попробовал сымитировать ответ главе СКР Бастрыкину в виде ролика. "Ну отлично — ему подходят Дубаи. И машина боевиков арабских, чуть не бронированная, тоже отлично смотрится. И маска налётчика на лице — супер. Вот приятно смотреть, когда всё гармонично — и место, и герой, и антураж. И не надо ничего менять. Там и оставайся. Оставайся, мальчик, с ними, будешь "ихним" королём", — пишет публицист Наталья Осипова в соцсетях.

Лобода

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

"Светлана Лобода забыла, как произносится слово "Россия", где она зарабатывала миллионы: "С 2014 года так сложились мои обстоятельства, что моя карьера стремительно пошла вверх. И я стала популярна не только в своей стране, но и во всех постсоветских странах. Это Казахстан, Армения, Прибалтика", — едко замечают отечественные телеграм-каналы. При этом в канун Нового года певица ещё и торгуется за возможность выступить для богатых россиян на нейтральной территории вроде ОАЭ. Заказчик "должен предоставить полную информацию о себе", льстит себе бывшая украинская певица, которую теперь не принимают ни на родине, ни в России. Однако, по другим данным, 100 тысяч евро — и Лобода закрывает на гражданство глаза. О снижении гонораров Лободы говорят расценки, тиражируемые множеством СМИ. Кризис, однако.

* Люди, внесённые в список иноагентов на территории России.

Авторы Мари Медведева