Запреты и приметы: Что можно и чего нельзя делать на праздник иконы Богородицы "Знамение" 10 декабря Праздник иконы "Знамение" на Руси почитали особо, ведь многие деревенские храмы были построены во имя этой чудотворной иконы 9 декабря, 23:40 Обложка © ptoday.ru

Приметы и обычаи праздника иконы Богородицы "Знамение" 10 декабря 2022

Старики в этот день ждали особых знамений, смотрели на небо и надеялись увидеть, как небеса открываются и на них сверху смотрит сам Бог. Это означало спасение души. Они внимательно прислушивались и приглядывались ко всему, что происходило в праздник, надеясь получить ответ, что принесёт им будущее – хорошее или худое. Приход богатого гостя сулил хозяевам деньги и благополучие, а приход немощного старика предвещал бедность и скорую смерть. Паломники старались в этот день попасть на встречу к православным старцам в монастырях — верили, что в этот день они откроют им судьбу.

В этот день крестьянки охотно подавали милостыню — считалось, что это убережёт их от болезней. Поминали покойников: пекли постные пироги и хлеб и оставляли за воротами — для странников. Тот, кто брал угощение, должен был обязательно помолиться за усопших в этом доме.

На Знамение хозяйки старались не работать, но всё же можно было обрабатывать перья на подушки и перины и чесать лён. Конечно же, Богородица считалась заступницей женщин, девушек, девочек, а главное — рожениц. Если женщина мучилась родами, то из храма в дом приносили престольную икону Богородицы и просили священника открыть Царские врата, чтобы Бог быстрее помог женщине разрешиться от бремени. А если в храме крестили младенца-девочку, то на неё обыкновенно возлагали икону Богородицы, надеясь, что Пресвятая Дева возьмёт её под покровительство.

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Начиная со Знамения рыбаки переставали ходить на рыбалку – считалось, что вся рыба уходит ко дну, в глубокие омуты. Возможно, в древности в этот день вся рыба напоминала православным о Христе, символом которого является её изображение. И крестьяне боялись ловить рыбу, чтобы "не поймать Христа".

Старики в этот день старались очиститься от всего плохого. Для этого выходили во двор и подставляли лицо зимнему ветру. Верили, что он унесёт с собой все болезни и горести.

В этот день все православные христиане посещали храм, заказывали молебны перед Знаменской иконой и ставили перед ней свечи. Богородицу в эти дни просили защитить от врагов, от бесовских наваждений и от бедствий: ядовитых, дьявольских "прилогов", мора, пожаров и нападения преступников. Перед Знаменской иконой молились и в том случае, если отправлялись в дальнюю дорогу.

Спасение новгородцев

Сама Икона Богородицы "Знамение" имеет богатую историю. Своё название она приобрела на Руси, однако изображение Богоматери — с воздетыми к Богу руками и младенцем Христом, благословляющим людей и показывающим свиток с Евангелием, было известно задолго до Крещения Руси. Медальон с такой иконой носил в VI веке византийский император Маврикий. А самый ранний образ относят к IV веку — он был найден в римских катакомбах.

На Руси образ впервые упоминается во второй четверти XII века. Это двусторонняя икона Богородицы "Знамение" из храма Преображения на Ильине улице, с которой связывают спасение Новгорода и прекращение братоубийственной бойни. Случилось это в 1169 году, когда стены Новгорода осадило войско князя Андрея Боголюбского. Когда стало ясно, что резни не избежать, новгородское духовенство вынесло на крепостную стену последнюю надежду — икону Богородицы. По преданию, она ослепила войско Боголюбского и внесла в его ряды сумятицу. Князь неожиданно опомнился и увёл войска от города. Новгород был спасён, а почитание Богородицы как заступницы вскоре распространилось по всей Руси.

Поставление Андреем Боголюбским иконы Богоматери во Владимирской Богородцкой церкви в 1158—1160 годах. Миниатюра Радзивилловской летописи, конец XV века. Фото © Wikipedia

Именно в честь спасения новгородцев архиепископ Илия установил праздник иконы Богородицы "Знамение". Однако в то время икону Знаменской ещё не называли. Это название закрепилось позже — в XV веке. Связывают его со словами библейского пророка Исайи, который сказал: "Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут Ему имя: Эммануил (Спаситель)".

И вскоре на Руси тут и там возникли храмы в честь образа Богородицы, а сама икона оказалась окружена огромным количеством легенд и сказаний. Если она где и появлялась, то непременно чудесным образом, "на воздусях", и везде от неё происходили чудеса.

Чудесные явления иконы в Великом Устюге

Например, великоустюжская престольная икона местного Знаменского храма чудесно явилась в лесу на Волчьем ручье на реке Двине. Её нашли "стоящу на обгорелом пни". Причём Богородица сама явилась во сне пожилому крестьянину Ивану Трифонову "из Пермогорской волости" и указала место, где он обретёт икону. Трифонову пришлось собрать товарищей и вместе с ними отправиться в лес. Вместе с этими людьми был и игумен Кирилл Белозерский. Дабы обрести икону, все члены экспедиции дали зарок не пить, не материться и соблюдать постные дни — среду и пятницу.

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Икону православные нашли там, где было обещано, а местный воевода тут же повелел на этом месте срубить часовню, в которой икона и находилась долгое время. Рубил часовню тот же Иван Трифонов, который после возвращения принял монашество, а перед смертью стал схимонахом Иаковом.

Это не вся история: на протяжении веков икону теряли, и ещё дважды она чудесным образом возвращалась к людям. Второй раз это случилось в 1774 году. Богородица явилась умирающему дворянину Иоанну Антипину и пообещала излечить его, если он достанет её икону из погреба, который находился "за два поприща от града Устюга близ реки Сухоны на горе Яиковской". Утром выздоровевший Иван отправился за иконой. Образ оказался невредим и тут же был водворён в храм, где перед ним отслужили молебен.

В третий раз икона явилась в XX веке — приплыла вместе с лесом, который сплавляли по реке Яик. Ни вода, ни брёвна не повредили икону. Её заметили на западне, когда она повернулась к людям ликом. Причём работник западни Василий хотел пронзить её багром, но неожиданно его словно кто-то толкнул — он промахнулся и упал в воду. А работница по имени Лидия тут же выхватила икону из воды, перекрестилась и поцеловала её. Позже она вспоминала, что до конца смены все мужчины ходили притихшими и не матерились. После смены она отвезла образ в устюжский собор Прокопия Праведного.

Спасла Курск

Своя икона Знамения была в Курске, её называли Курская-коренная. Впервые её упоминают в 1295 году, когда местный охотник нашёл её в корнях дерева. Когда он поднял её, из того места, где лежала икона, забил ручей. 200 лет икона находилась в часовне, срубленной на месте обретения, и являла чудеса и спасала Курск. В 1383 году часовню пытались сжечь монголы, но огонь погас. Монголы решили, что в этом виноват "колдун" — местный священник Боголюб, но священник указал на икону как на источник защиты часовни. Монголы разрубили икону пополам, а часовню сожгли. Но когда священник нашёл части иконы и соединил их, она срослась.

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Благодаря ей Курск миновал лютый голод, обрушившийся на Русь в 1601–1603 годах. Куряне усердно молились Богородице, и курские земли принесли богатый урожай. А в 1612 году икона спасла город от войск поляков. Один из польских послов, явившихся в город с предложением сдаться, заявил, что видел Богородицу, которая сказала, что Курск не возьмут. Оказалось, что поляки действительно под городскими стенами видели женщину в сияющих одеждах, которую сопровождали шесть мужей с жезлами в "светосиятельных ризах". От видений в войске началось смятение, и оно ушло.

Почитание иконы приняло такие масштабы, что в Курске появился самый большой крестный ход, который совершался с иконой "Знамение" из города в Курскую Богородице-Рождественскую Коренную Пустынь и обратно. Случалось это на 9-ю пятницу после Пасхи, а 12 сентября икона возвращалась обратно. В начале XX века в шествиях принимали участие до 60 тысяч человек, съезжавшихся в Курск со всей страны.

Своя икона была в Белоруссии в городе Логойске. От других она отличалась тем, что Христос благословлял молящихся обеими руками, а нимбы вокруг него и Богородицы были изображены как бы с огненными лучами. Во время Великой Отечественной войны она была утеряна.

А в Сибири почитали икону Богородицы "Знамение" Абалакская. В этом случае Богородица явилась православной татарке Марии из села Абалак и повелела построить храм в честь иконы "Знамение" с приделами святого Николая и Марии Египетской. Богородица показала икону, которая должна быть написана. Мария рассказала об этом архиепископу, и тот начал строительство. Икона была заказана местному иконописцу, который был очень болен, но по мере написания образа выздоровел. От неё было явлено множество чудес, но образ был утрачен в 1924 году во времена богоборчества.

Чудотворная икона в Москве

В Москве чудотворная икона "Знамение" находится в Знаменском храме в Переяславской слободе (метро "Рижская"). Там находится список XVII века с новгородского подлинника. Она пережила нашествие французов: в 1812 году захватившие Москву враги не посмели сдёрнуть её со стены. Икона прославилась исцелениями. Например, по молебну перед ней в 1854 году был исцелён больной холерой аптекарь, уже находившийся при смерти. Ещё одна чудотворная икона находится в церкви святителя Николая в Хамовниках. Сюда она попала из Знаменского храма, стоявшего до большевиков в Зубове на Девичьем поле.

Авторы Майя Новик