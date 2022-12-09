Что можно и чего категорически нельзя делать в Юрьев день – 9 декабря Кому и почему нужно молиться в Юрьев день и почему он помогает военным, а также когда лучше всего переезжать на новое место жительства, можно узнать в тексте Лайфа 8 декабря, 23:40 Обложка © eto-fake.livejournal.com

9 декабря на Руси празднуют Юрьев день — праздник во имя освящения Георгиевской церкви в Киеве. Этот праздник возник 26 ноября 1051 года по старому стилю во времена Ярослава Мудрого, в народе его прозвали Егорий осенний.

Что нужно было делать в Юрьев день

Образ святого Георгия, которого изображали на белом коне пронзавшим копьём змея-дракона, на Руси был по-своему переосмыслен. Его описания были сказочно-мифологическими: "По колена ноги в чистом серебре, по локоть руки в красном золоте, голова у Егория жемчужная, по всем Егорие часты звезды; во лбу красно солнышко, в затылке светел месяц". Во-первых, его связывали с богом Ярилой, христианские праздники наложились на дохристианские славянские, которые проводились в то же время. Во-вторых, на белом коне мог ездить только бог: "Выезжал к нам Господь Бог на белом коне и в белом платье загораживать нашу скотину железными тынами, замыкать золотыми ключами…"

Поскольку на иконах святого изображали верхом на коне, вскоре Святой Георгий стал считаться покровителем лошадей, и в Юрьев день старались досыта накормить коней, "чтоб по колено в сене стояли!", не заставляли их работать и сами не работали. В деревнях в этот день делали выпечку в форме коней и угощали ею ребятишек.

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В народе бытовал ещё один образ этого святого: по поверьям, Егорий скакал верхом на сером волке и повелевал волками. В этот день старики строго-настрого заказывали молодым не брать в руки шерсти. "Кто берёт под Юрья шерсть в руки, у того волки овец перережут!" — говорили они. В древности верили, что Егорий повелевает всеми лесными зверями, и если охотник хотел вернуться домой с добычей и оградить себя от встречи с волками, то призывал на помощь святого.

Считалось, что в этот день Егорий объезжает по лесу свои владения, раздаёт наказы диким животным и распределяет добычу на весь год. Такая добыча называлась повеленной. Поэтому если на Егория волк уносил со двора овцу или собаку, то говорили: "Что у волка в зубах — то Егорий дал". Под Орлом верили, что только у того хозяина волк овцу зарежет, кто забыл поставить свечу перед иконой святого.

Приметы Юрьева дня

Считалось, что на Егория Осеннего зима наконец вступает в права, начинаются морозы. В этот день ходили "слушать" колодцы. Если в них было тихо, ждали тёплой зимы, а если оттуда доносился плеск или треск, считалось, что зима будет суровой. На западе страны верили, что в этот день скупые люди приносят в дом домовину (гроб), ложатся в него и засыпают до зимы.

У воинов и князей Святой Георгий считался покровителем войска. Его просили о защите в битве и о победе. Во времена крепостного права Юрьев день долгое время считался единственным днём в году, когда крестьянин мог уйти от одного барина к другому. Этнографы обычно указывают на окончание полевых работ, однако они, как правило, заканчивались значительно раньше Юрьева дня. А в посевной озимых уходивший крестьянин участия уже не принимал, да и посевная эта заканчивалась до Успения Богородицы, то есть в августе.

К этому времени по всей Руси начинался активный ледостав: реки и озёра покрывались толстым слоем льда, и крестьянин мог по открывшимся путям спокойно переехать с одного места в другое. Переход был делом сложным: крестьянин забирал с собой весь скарб, скот, лошадей и вёз запас продуктов на год. Бывало и так, что барин не отдавал крестьянину скот и в обязательном порядке требовал отступных.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Эта поговорка возникла тогда, когда Юрьев день на Руси отменили. Впервые правило Юрьева дня упоминается в 1479 году в Судебнике, принятом великим князем Московским Иваном III Васильевичем. Правило это подтверждается в Судебнике Ивана Грозного 1550 года. По закону крестьянину давалось "окно" в две недели — одна до Юрьева дня и вторая — после Юрьева дня, чтобы он, заплатив "пожилое", мог сменить владельца.

Сергей Васильевич Иванов. Крестьяне уходят от помещика в Юрьев день. Фото © eto-fake.livejournal.com

Если в стране царил мир и не было засухи и неурожая, то крестьяне пользовались этим правом редко. Но во времена Ивана Грозного обстоятельства, среди которых были резкое похолодание и 25-летняя Ливонская война, стали вынуждать народ массово покидать нажитые места. Те, кто мог, меняли владельца, а кто не мог заплатить, просто бежали на юг. Это буквально разоряло землевладельцев, и потому примерно с 1581-го по 1592 год царским указом были введены "заповедные лета" — время, когда крестьянам было запрещено менять место жительства. До сих пор неясно, действовали ли заповедные лета на всей территории Руси, или на юге государства крестьяне и землевладельцы продолжали пользоваться правом перехода.

После 1592 года понятие заповедных лет исчезает из документов и летописей. Считается, что именно в это время крестьяне были окончательно закрепощены, но, когда именно это произошло, неизвестно. Одни историки утверждают, что при царе Федоре Иоанновиче, а другие — что при Борисе Годунове. Скорее всего, отмена Юрьева дня была обусловлена экономическим эффектом: крестьянин, понимая, что уйти не удастся, начинал более разумно относиться к земле и применять приёмы повышения урожайности.

После отмены Юрьева дня в народной среде появилось новое выражение — "объегорить", то есть обмануть. Появились и новые пословицы: "Сряжалась баба на Юрьев день погулять с барского двора, да дороги не нашла!", "Верстался мужик по Юрьев день радеть о барском добре, а и засел что бирюк в норе".

Алексей Михайлович. Фото © Wikipedia

При царе Алексее Михайловиче было принято Соборное уложение 1649 года, которое отменяло сроки давности поиска беглецов, что окончательно закабалило крестьян. Юрьев день ушёл в прошлое, и крестьянин отныне стал принадлежать владельцу. Не удалось сохранить свободу и населению городских посадов – за побег их вообще могли казнить. С 1675 года крепостных разрешили записывать холопами, а холопов – крепостными.

Отмена перехода никак не сказалась на почитании Святого Георгия — его по-прежнему считали заступником и слагали о нём народные сказания. В них он представал сияющим богатырём, который обходил дозором свои владения — Святую Русь, повелевал глубокими морями, широкими реками и могучими зверями и сражался со змеиным войском за Русь-матушку. А от Юрьева дня и по сей день осталась церковная традиция: в этот день во всех храмах России служат молебны о благополучном пути, словно и сегодня русские люди собираются переселяться на новые места.

Авторы Майя Новик