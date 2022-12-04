Пьяный Карцев, отравленный пёс и критический хейт: 9 секретов фильма "Собачье сердце", которые изменили судьбы актёров Почему фильм "Собачье сердце" перевернул жизнь артистов и какие курьёзы происходили на съёмочной площадке. 4 декабря, 01:40 Актёры Владимир Толоконников и Евгений Евстигнеев. Обложка © "Собачье сердце", режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

На фоне угасающего советского кинематографа в конце 1980-х годов появилось несколько шедевров советского кино, среди которых экранизация повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" стала настоящей жемчужиной. Так бывает, когда кинематографисты не гонятся за барышом, а создают нетленку. Впрочем, режиссёры в те годы действительно торопились снимать, ведь в СССР уже бывало так, что времена изменялись и гайки снова закручивали.

Съёмки фильма сопровождались целой вереницей проблем и казусов, и съёмочной группе пришлось приложить немало усилий для того, чтобы всё сложилось.

Экранизация была не первой

Повесть Михаила Булгакова "Собачье сердце" была запрещена в СССР с 1926 года. Ведь в ней в сатирическом ключе описывался не только эксперимент профессора Преображенского над собакой, но и большевистское преобразование общественной жизни. Впервые повесть была опубликована только в 1987 году в литературном журнале "Знамя". Правда, повесть опубликовали по зарубежным копиям и она имела многочисленные ошибки.

Европейских кинематографистов повесть заинтересовала ещё раньше — после первой публикации в 1968 году во Франкфурте. Пройти мимо сатиры на большевиков там не смогли и сняли "Собачье сердце" на свой, итальянский лад. В картине режиссёра Альберто Латтуады Warum bellt Herr Bobikow? ("Почему лает господин Бобиков?") было много местного колорита, Преображенского играл Макс фон Сюдов, а Шариков-Бобиков, которого играл комик Кокки Понцони, по ходу сюжета приставал ко всем, кто попадал в его поле зрения. Всё это было забавно, но не более того. Прочувствовать нерв повести, её комедию и трагедию режиссёру не удалось. Для этого надо было быть "в теме".











Евстигнеева "ушли" на пенсию

Кто только ни пробовался на роль Преображенского (и Броневой, и Яковлев), но именно сдержанная проникновенность Евгения Евстигнеева покорила режиссёра Владимира Бортко. Приглашение на роль было спасением для актёра, переживавшего нелучшие времена. В 1986 году у него умерла жена Лилия Журкина, которой было всего 48 лет. Евстигнеев страшно переживал потерю. Отношения были непростыми, актёрская карьера у Лилии не задалась, она ревновала мужа к работе, топила горе в вине. Евстигнеев сносил всё стоически, возил заболевшую жену по больницам. А когда она умерла, свалился с тяжелейшим инфарктом.

Свадьба Евгения Евстигнеева и Лилии Журкиной. Фото © 7days.ru

Ношу вдовца постаралась облегчить молодая и красивая актриса Ирина Цывина. Евстигнеев, которому было уже 60, неожиданно влюбился и женился. Не веря в свалившуюся на него позднюю любовь, актёр не отходил от молодой жены. Казалось бы, вот оно — счастье! Но не тут-то было. Заметив, что Евстигнеев старается увильнуть от новых ролей, режиссёр МХАТа Олег Ефремов сгоряча предложил актёру уйти на пенсию. Евстигнеев, вспылив, согласился и... ужаснулся своему решению. 23-летняя молодая жена и муж-пенсионер! Это была катастрофа! Роль профессора Преображенского буквально спасла актёра от депрессии. Более того, Бортко пошёл навстречу Евстигнееву и согласился с тем, что тот будет сниматься только по выходным: остальное время артист проводил с любимой женщиной.

Ирина Цывина и Евгений Евстигнеев. Фото © Rustars.tv

Но, несмотря на удачные пробы, работа на площадке наладилась не сразу. В первых дублях Бортко с ужасом увидел в Евстигнееве профессора, но только из другого фильма. Это был Плейшнер из "Семнадцати мгновений весны". Роль спасло озарение. "Не надо играть Плейшнера! Надо играть Менделеева!" — посоветовал Бортко Евстигнееву. И... Плейшнер исчез.

Фото © "Собачье сердце", режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Шарикова искали по всей стране

Но если с актёрами на роли учёных всё было ясно (доктора Борменталя согласился играть Борис Плотников), то на роль Шарикова кандидата не могли найти долго. Бортко даже разослал по всем советским театрам просьбу прислать на пробы "самого уродливого актёра". На роль человека-собаки пробовались даже Николай Караченцов и Алексей Жарков. Ни того, ни другого нельзя назвать уродливыми, и Бортко их забраковал. Караченцову он отказал так: "Мне не нужен герой-любовник! Мне нужен пёс-алкоголик!"

Шарикова нашли в Казахстане, в Алма-Ате, в Театре драмы им. Лермонтова, где выпускник Ярославского театрального училища Владимир Толоконников служил с 1973 года. Первая же проба, где актёр играл сценку с рюмкой водки ("Желаю, чтобы все!"), просто убила режиссёра. Он периодически выбегал в коридор, чтобы просмеяться. Правда, режиссёру пришлось отстаивать Толоконникова перед худсоветом "Ленфильма": там настаивали, чтобы Шарикова играл Караченцов.

Актёр Владимир Толоконников. Фото © "Собачье сердце", режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru, VK / viktor.mishin

Пёс Карай — гроза преступников

Ещё одна проблема была с поиском пса — героя фильма. На роль пробовалось 20 собак, но Бортко остановил свой выбор на милицейском псе Карае, который отличался от других претендентов "почти человеческим интеллектом". Несмотря на героическое прошлое (пёс сумел задержать 38 матёрых преступников), Карай играл самого себя. Он родился в ленинградской подворотне и первые месяцы жизни выживал как мог, пока его не подобрала владелица Елена Никифорова.

Творческую карьеру пёс начал в агитбригадах, где на выступлениях давал фору породистым коллегам. Бортко сразил его дворовый вид в сочетании с умным взглядом.

Евгений Евстигнеев, Борис Плотников и пёс Карай в перерыве между съёмками. Фото © Kinopoisk.ru / Ольга Моисеева

На съёмках собака оправдала ожидания группы — почти все сцены снимали с первого дубля. Но сцену, когда Преображенский угощает пса краковской колбасой, пришлось несколько раз переснимать. Караю колбаса не нравилась, она была солёной, и после каждого дубля он её выплёвывал и уходил с площадки к ведру с водой — попить. Тем не менее по команде хозяйки Карай каждый раз принимал угощение из рук Евстигнеева.

Ещё больше псу не нравились гримёры, которые мазали его желатином и наносили на бок грим — рану от ожога. И уж совсем не нравились ветеринары, которые кололи Караю снотворное, чтобы он неподвижно лежал на операционном столе. Но этот собачий страх был даже на руку: в кадре всё получалось естественно.

Москву снимали в Ленинграде

Снимать подворотни и улочки послереволюционной Москвы решили в Ленинграде. Натура уходила, снег таял, и все сцены сняли в ударном темпе за две недели. Пречистенку снимали на Боровой, Обухов переулок — на Моховой. В фильм попали сцены с собакой, снятые в Дегтярном переулке, сцены прогулки Шарикова с Зиной на Преображенской площади. Московские дворики снимали на Лиговском проспекте и в Апраксином дворе. В фильм попали и съёмки на Обводном канале.

Фото © "Собачье сердце", режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Актёра Карцева напоили

Картина прославила не только исполнителей главных ролей, но и актёров, сыгравших, казалось бы, эпизодические роли. Одним из них стал Роман Карцев, до этого известный советской публике только как юморист: зрители знали его юморески "Авас" и "Раки". Выбор режиссёра был для многих неожиданным, ведь в повести председатель домкома Швондер был молодым человеком. Тем не менее это было попадание в десятку. Трагические ситуации и тончайшие нюансы были так сыграны актёром-комиком, что зрители хохотали до упаду, узнавая до боли знакомую советскую действительность.

Однажды на съёмочной площадке Карцева подпоили. Пока он ожидал своей очереди на съёмки, ему предложили испробовать кофе якобы из местного буфета. В напиток кто-то щедрой рукой добавил спиртное. К счастью, оказалось, что Карцева в этот день снимать не будут.

Роман Карцев (по центру). Фото © "Собачье сердце", режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Критики в ярости

В первый раз фильм "Собачье сердце" показали по Первому каналу Центрального телевидения 20 ноября 1988 года. Бортко ожидал любой реакции на картину, но к тому, что последовало, точно не был готов. — Такого дерьма, как "Собачье сердце", никто отродясь не снимал, — свирепствовали критики, дорвавшись до гласности. — Режиссёру за это надо отрубить не только руки, но и ноги и сбросить с моста! Когда Бортко прочитал эти перлы в одной из газет, то, по его воспоминаниям, "обомлел" от такого "высокого штиля".

Однако за рубежом фильм был принят благосклонно. В 1989 году на кинофестивале в Варшаве он получил приз "Золотой экран", на фестивале Prix Italia — Гран-при, а в Болгарии на 13-м Международном фестивале Бортко вручили приз "За режиссуру". Через два года после выхода картина была оценена и в СССР. Владимир Бортко, Евгений Евстигнеев и Владимир Толоконников получили Государственную премию имени братьев Васильевых.

Наплыв зрителей в библиотеки

Фильм настолько поразил советских зрителей, что после его просмотра они бросились искать книги Булгакова, чтобы прочесть оригинал. Одни шли в библиотеки и отстаивали там длинные очереди, другие покупали книги. Как раз в 1989 году вышла полная версия повести "Собачье сердце". Кроме того, рынок наводнили другие издания писателя, среди которых были сборник из его произведений, который включал в себя ещё и повесть "Роковые яйца", и различные издания "Мастера и Маргариты". Страна наконец более полно узнала о творчестве писателя, часть произведений которого была на долгое время запрещена.

Роковой фильм

Однако для некоторых создателей фильма картина стала роковой. Навсегда оказался в амплуа собаки-алкоголика прекрасный актёр Владимир Толоконников. Ему до конца жизни пришлось играть разных чудаков. Российские зрители помнят его ещё по одной картине — "Хоттабыч", где он играл джинна из бутылки. За эту роль актёр получил кинонаграду MTV.

Евгений Евстигнеев прожил после съёмок всего четыре года и скончался от сердечного приступа. Пёс Карай продолжил карьеру в кино, снялся в короткометражке "Переэкзаменовка", затем в сказке "Рок-н-ролл для принцессы", в фильмах "Навеки 19-летний" и "Свадебный марш". Но прожил пёс недолго, его кто-то отравил.

Режиссер Владимир Бортко у памятника профессору Преображенскому и Шарику из фильма "Собачье сердце" работы скульптора Игоря Сенина на Моховой улице, 27. Именно здесь 30 лет назад проходили съёмки фильма. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

А актриса Ольга Мелихова, сыгравшая горничную Зинаиду, вскоре насовсем ушла из профессии. Настали "святые" 1990-е годы, когда прокормиться можно было только в коммерческих структурах, и Мелихова стала менеджером, оставшись для зрителей актрисой одной роли. Ну а режиссёра Владимира Бортко зрители знают как человека, снявшего не только "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург", но и "Тараса Бульбу".

Авторы Майя Новик