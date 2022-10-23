США против русских: 5 диверсий американцев, которые были осуществлены в СССР Несмотря на железный занавес, американцы умудрялись не только вести активную пропаганду в СССР, но и предпринимали диверсии с целью дискредитации власти, используя для этого предателей и диссидентов. 22 октября, 21:40 Родные и близкие погибших в железнодорожной катастрофе под Уфой на месте трагического события. Катастрофа произошла из-за взрыва газа на продуктопроводе поблизости от железнодорожного полотна. СССР. Башкирская АССР. 1 июня 1989 года. Обложка © Фотохроника ТАСС / Валентин Кузьмин

"Утечка" сибирской язвы в Свердловске

Это ЧП государственного масштаба произошло в 1979 году в закрытом городе Свердловске-19, в котором находилась биолаборатория ПО "Биопрепарат", изучающая бактерии и вирусы. Сейчас можно лишь догадываться, какие именно исследования шли в учреждении, но очевидно, что они не нравились за океаном. Вспышка сибирской язвы среди населения города положила конец исследованиям и работе самой лаборатории — её закрыли.

Заболевших оказалось 94 человека, все они проживали в одном районе и, по версии военного микробиолога Михаила Супотницкого, стали жертвами теракта, главной целью которого была дискредитация лаборатории и очернение репутации Советского Союза перед Олимпиадой-80.

Об этом свидетельствует ряд фактов. Во-первых, заболевшие поступали в больницу не одновременно, а на протяжении более чем двух месяцев, хотя максимальный инкубационный период язвы составляет три недели. Во-вторых, все заразившиеся жили практически на одной автобусной линии, однако в день предполагаемой утечки ветер дул в другую сторону от лаборатории.

На переднем плане — комплекс зданий областной клинической больницы. На втором плане — комплекс зданий городской больницы № 40. Свердловск, 1979 год. Фото © pastvu.com

В-третьих, первый заболевший поступил в больницу 4 апреля, а радио "Голос Америки" сообщило о вспышке язвы уже 5 апреля. Это очень характерно для диверсий: провели, отчитались, создали панику. И это при том, что свердловские медики не знали, чем больны пациенты. Точный диагноз был поставлен только 10 апреля после вскрытия первого умершего.

В-четвёртых, такой же боевой вирус язвы был выявлен в том же году в Зимбабве — ею в результате диверсии заболели просоветские партизаны. Следующая вспышка штамма была зарегистрирована на Кубе в 1981 году. В Америке вспышка болезни была в 2001 году.

Позже военные медики признавались, что нашли в Свердловске четыре штамма бактерии, которые были характерны для Канады и ЮАР. Очевидно, кто-то специально в течение месяца распылял споры на одной из автобусных линий города.

После падения СССР американцы приезжали на место и изучали распространение болезни. Они интересовались не только последствиями, но и мерами, которыми советские медики предотвратили распространение заразы. Всего от болезни умерло 64 человека.

Микрофотография бактерий сибирской язвы. Фото © Wikipedia

Вы, наверное, думаете, как диверсанты могли попасть в закрытый город? Ничего необычного в этом нет, так как в Свердловск то и дело приезжали иностранные делегации, а однажды там побывал даже президент Никсон.

Кстати, директор ПО "Биопрепарат" Алибеков в 1990-х эмигрировал в США. Там его встретили с распростёртыми объятиями, ведь он занимался как раз сибирской язвой. Этот господин стал одним из свидетелей, "подтвердивших" разработку оружия массового поражения на основе сибирской язвы, которое якобы было у Саддама Хусейна. Это послужило поводом для начала войны США против Ирака. Работал он и в биолабораториях на Украине. Где он, интересно, находился в апреле 1979 года?

Взрыв на газопроводе

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В 1982 году прогремел взрыв на газопроводе Уренгой – Сургут – Челябинск. Он был такой силы, что его заметили пилоты гражданской авиации, находившиеся в этот момент над Уралом, и спутники США. Позже американцы признаются, что это их рук дело. Мол, продали советским лохам неисправное программное оборудование, давление в газопроводе скакнуло, а Горбачёв вместо выгоды получил проблемы — пришлось восстанавливать две ветки газопровода. Первая нитка лопнула с такой силой, что её разрыв перерезал и вторую нитку, а затем прогремел взрыв. Возможно, ему ещё и "помогли" случиться, ведь для взрыва нужна искра...

Долгое время считалось, что это информационная "утка" ЦРУ, однако недавно секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подтвердил, что у спецслужб есть необнародованная информация об инциденте. Возможно, в ближайшее время мы услышим много нового.

Рейс 007

В 1983 году СССР был вынужден сбить Boeing-747, который вторгся в воздушное пространство страны на Дальнем Востоке. Это позволило Америке поднять вой до небес и очернило репутацию Советского Союза. Теперь ясно, что это была диверсия.

Рейс 007 вылетел из Нью-Йорка в Сеул 30 августа 1983 года. Командиром экипажа был опытный пилот, полковник резерва южнокорейских ВВС Чан Ден Ин. 31 августа в 2:30 самолёт совершил посадку в Анкоридже, где его под завязку заправили. Вылет был задержан на 40 минут, и почти одновременно с рейсом 007 в Сеул из Анкориджа вылетел самолёт-двойник рейса 0015. О нём впоследствии американцы будут молчать и засекретят все переговоры пилотов рейса 007.

31 августа 1983 года в 20:00 по Москве Boeing пересёк границу СССР. Он обогнул все зоны действия ПВО и направился в сторону базы советских атомных подводных ракетоносцев. Одновременно с этим над Дальним Востоком должен был появиться и разведывательный спутник США "Фаррет-Д". Всё выглядело как масштабная разведоперация, и наше командование подняло в воздух истребители. Известно, что пилот Су-15 Осипович приблизился к Boeing-747 и подал ему огнями и покачиванием крыльев сигнал идти на посадку, но самолёт не ответил и стал набирать высоту. Тогда пилот по приказу открыл предупредительный огонь, но тот не отреагировал.

Карта запланированного и фактического маршрута KAL 007, составленная ЦРУ Фото © Public Domain

Ситуация была чрезвычайной, так как Boeing находился над военными базами СССР и продолжал лететь вглубь страны. Топливо у Су-15 заканчивалось. Тогда с земли поступила команда открыть огонь на поражение. В пушках истребителя оставалось всего четыре снаряда... Провокаторы из Вашингтона тут же завопили о хладнокровном расстреле пассажирского самолёта коммунистами и привели в готовность свои ВВС.

На месте катастрофы советские водолазы нашли только 30 тел вместо 269, пустые чемоданы и пачку паспортов, упакованную в один пакет. Специалисты установили, что лайнер разрушился не столько от снарядов, сколько от какого-то мощного взрыва — фрагменты самолёта были маленькими. Скорее всего, пассажиров на борту не было, а пилот и погибшие были смертниками, выполнявшими приказы. В результате диверсии американцы сумели засечь все РЛС и средства связи, которые были включены на территории СССР на семи тысячах квадратных километров.

Разбившийся самолёт за 3 года и 1 месяц до катастрофы. Фото © Wikipedia

Идеологическая диверсия

Но не всегда США действовали силой. В 1959 году они умело провели идеологическую диверсию, убедив Хрущёва провести в Москве выставку США. Это была бомба! Москвичи и гости столицы, которым удалось на ней побывать, выходили оттуда пришибленными. Может, Запад и загнивал, но делал это со вкусом.

Американцы, прекрасно зная состояние экономки СССР, который оправлялся после войны, намеренно завезли в Москву сотни тысяч красочных буклетов и плакатов, рассказывающих о товарах США. Их раздавали бесплатно, как и дорожные карты страны, по которым поколения советских людей позже учили названия штатов и могли проследить ход легендарной трассы 66. И вся эта литература была развезена по стране советскими туристами.

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон посещают американскую выставку, завершившуюся "кухонными дебатами", Сокольники, Москва, СССР, 1959 год. Фото © Getty Images / Universal History Archive / Universal Images Group

На выставке демонстрировалась модная одежда, бытовая техника: стиральные машины-автоматы, посудомойки, тостеры и печи. Всё это было изготовлено из яркого пластика и стекла, всё сияло и манило. Но больше всего граждан поразил стенд с автомобилями "Крайслер", "Понтиак", "Шевроле", "Бьюик". Мощные двигатели, яркие краски, лак и хром, превосходная отделка салонов. Граждане СССР понимали, что "Запорожцы" и "Москвичи" выглядят на этом фоне смешно, а правительственные "Чайка" и "Победа" — лишь бледные тени зарубежного автопрома. Так зародился миф о заокеанском рае.

Взрыв поездов под Уфой

Но взрыв на газопроводе в 1982-м был не единственным. В 1989 году на стол Горбачёву лёг доклад, согласно которому каждый четвёртый взрыв на газопроводах из 50 аварий за последние годы был диверсией. Чудовищная цифра. Но ещё чудовищнее была диверсия на железной дороге под Уфой, где якобы в результате утечки газа на газопроводе в момент прохода двух поездов произошёл колоссальный взрыв, приведший к гибели 645 человек, среди которых были 200 детей и часть юношеской хоккейной сборной СССР из челябинского "Трактора".

Ликвидация последствий катастрофы после столкновения двух встречных пассажирских поездов Новосибирск – Адлер и Адлер – Новосибирск при взрыве на газопроводе около железной дороги 3 июня 1973 года. СССР. Башкирская АССР. 4 июня 1973 год. Фото © Фотохроника ТАСС / Андрей Соловьёв

Суд шёл шесть лет с участием ста экспертов, но причину утечки газа выяснить не смогли. То ли газопровод был "повреждён ковшом экскаватора", то ли был свищ, то ли его не было. Никто не смог определить и причину взрыва. Общественности долго говорили, что причиной стал газ, якобы скопившийся "в лощине", однако осматривавшие местность свидетели утверждали, что никакой лощины на месте нет, в день взрыва дул ветер, поэтому газ, если он был, должен был развеяться. Позже американские исследователи из института Гувера придут к выводу, что в катастрофе прослеживается след ЦРУ и французских спецслужб.

Были даже предположения об использовании тактического ядерного заряда. Мощность взрыва составила 12 килотонн, что вызвало срабатывание системы противовоздушной обороны США. Столб пламени был виден за сто километров, было уничтожено 350 метров железной дороги и 17 километров линий связи. Взрыв на сутки прервал работу I Съезда народных депутатов СССР, который с 25 мая шёл в Москве и на котором знаменитый диссидент академик Сахаров сумел выступить аж 13 раз!

Он критиковал власти СССР и "агрессивно-послушное большинство" и призывал к сокращению армии, ведь "никто больше не собирается нападать на Советский Союз". Взрыв пришёлся кстати и ещё больше пошатнул доверие народа к правительству.

Фото © Shutterstock Почему спецслужбы США делали ставку на диверсии и пропаганду против СССР? 0 Чтобы ослабить СССР Чтобы представить СССР империей зла Чтобы советские люди свергли власть

Авторы Майя Новик