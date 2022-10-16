Как американцы бежали от мобилизации во Вьетнам и кто из уклонистов теперь правит страной Президент Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация в России продлится ещё две недели. Как проходили подобные мероприятия в других странах? Например, в США перед войной во Вьетнаме. 15 октября, 21:40 Фото © Getty Images / Tim Page / CORBIS

Всего в войне приняли участие до 3,1 миллиона американских граждан, а самый большой контингент солдат США находился во Вьетнаме в 1969 году, когда на юге страны скопилось 543 тысячи человек. Война с вьетконговцами (так сокращённо американцы называли вьетнамских коммунистов) быстро приобрела в США печальную известность — враг воевал на своей земле, был настроен решительно и не отличался гуманизмом. Поэтому среди студенчества и богемной молодёжи быстро распространились антивоенные движения. Подлежащие мобилизации граждане пускались на самые разные уловки: предъявляли справки от врачей, являлись на призывные пункты в подгузниках, изображая умалишённых, публично сжигали повестки или бежали из страны.

1001 способ откосить

Фото © Getty Images / Fairfax Media

К каким только способам не прибегали уклонисты! Американец Дональд Саймонс в автобиографии "Воспоминания отказника войны во Вьетнаме" писал: "Невозможно определить, скольким людям удалось обмануть систему, но истории о попытках это сделать и о тех, кому это удалось, стали огромной частью американской культуры шестидесятых годов".

Те, кто имел возможность, записывались в армию сами и делали всё возможное, чтобы попасть в части, которые гарантированно не отправят во Вьетнам, — например, в береговую охрану или в национальную гвардию. Не всем из них повезло — примерно 15 тысяч гвардейцев всё же были отправлены на войну.

Другие поступали в высшие военные училища, на время учёбы они получали отсрочку от мобилизации. Как только война во Вьетнаме окончилась, в военных училищах произошёл резкий отток курсантов. Третьи ломанулись поступать в богословские учреждения — семинаристы в США призыву не подлежали. Четвёртые побежали по врачам, стараясь, чтобы у них во что бы то ни стало нашли плоскостопие, разрыв селезёнки, астму и даже частичную слепоту.

Большая часть молодёжи устремилась за границу: бежали вместе с девушками и родными. Те, кому успевали вручить повестки, переходили границу нелегально. Всего за годы войны из США выехало больше 60 тысяч уклонистов, а вместе с родными они составили внушительную цифру в 100 тысяч человек.

Популярной страной для побега стала Канада, которая очень тепло принимала уклонистов из США, это вызывало искреннее возмущение даже тех американцев, которые не поддерживали войну во Вьетнаме. Доходило до того, что власти Канады даже издали брошюру "Руководство для иммигрантов призывного возраста в Канаду". В первые годы войны канадцы ещё как-то пытались бороться с дезертирами из армии США — дезертирство в Канаде считалось серьёзным преступлением, но вскоре они пересмотрели своё отношение к дезертирам и оставили их в покое. Канадские пограничники на границе перестали задавать лишние вопросы въезжающим, а в 1969 году канадский министр трудовых ресурсов Аллан Макичен заявил, что уклонистам из США предоставят вид на жительство.

Внутри страны американцев с распростёртыми объятиями принимали различные общественные организации, среди которых выделялся "Союз американских изгнанников" (Amex), лоббировавший идею всеобщей амнистии. Уклонисты уезжали и в другие страны: в Швецию, в Британию, в Мексику. Известно, что один из счастливчиков умудрился слинять от мобилизации в коммунистический Китай, правда, говорили, что он был ярым поклонником Мао Цзэдуна. А другой, чтобы не попасть под ружьё, был вынужден восемь лет "путешествовать" по странам Латинской Америки и Африки.

Уже в 1966 году авторы Роберт Башлоу и Тули Купферберг написали и издали сатирическую брошюру под названием "1001 способ победить военкомат", в которой среди способов избежать мобилизацию назывались следующие: уйти в монастырь, улететь на Луну, стать госсекретарём США, умереть, кастрировать себя, просто зажмуриться или выкопать яму и спрятаться в неё.

Самые известные уклонисты

Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Win McNamee

Вы удивитесь, но среди уклонистов сами американцы называют даже собственных президентов. Например, Дональда Трампа должны были призвать в 1968 году сразу после окончания колледжа, но у него неожиданно оказались "пяточные шпоры". И Дональд остался дома.

В том же году должен был попасть во Вьетнам и его непримиримый соперник Джо Байден, но его освободили от военной службы из-за... астмы. Ныне президент забывает о своём заболевании, рассказывая о том, как он работал спасателем и активно занимался футболом в школьной команде. В уклонении от мобилизации обвиняли также президента Била Клинтона и вице-президента Дика Чейни (они как-то очень вовремя женились и обзавелись потомством, а женатых мужчин с детьми в армию не брали). А кандидат в президенты от Республиканской партии Митт Ромни после учёбы пошёл в миссионеры и получил отсрочку, возможно, его таким образом отмазал от Вьетнама его отец — губернатор штата Мичиган Джордж Ромни.

До тех пор, пока ему не исполнилось 26 лет, судился с армией будущий сенатор Берни Сандерс. А в Австралии сумел избежать мобилизации во Вьетнам будущий министр обороны страны Роберт Хилл — сначала он получал образование, а потом сразу выехал из страны в Британию.

Но были и те, кто хвастался тем, что откосил от мобилизации. Среди таких был рок-музыкант и защитник прав животных Тед Ньюджент, который прямо признавался, что перед медкомиссией принимал наркоту и испражнялся прямо в штаны. А комик Чеви Чейз вспоминал, что на призыве сделал ложное заявление, что он гей. Какая страна, такие и герои.

Боролись в отрытую

Мухаммед Али. Фото © Getty Images / David Fenton

Но были и те, кто открыто говорил, что не собирается идти воевать на другой конец земного шара. Так, в апреле 1967 года отказался выходить из строя на медосмотре знаменитый американский боксёр Мухаммед Али. Он ответил офицеру, что понимает всю серьёзность своего поступка, и вышел на улицу, где его уже ждали журналисты, которым он объяснил, что не может идти на войну по религиозным мотивам. Разумеется, он был тут же наказан — общество ополчилось против него, в нескольких штатах его даже лишили лицензии профессионального боксёра. Али сам говорил, что из-за Вьетнама провёл свои лучшие годы вне ринга. Боксёр судился с государством два года, но хотя бы не сел.

А вот студента-активиста Дэвида Харриса приговорили к трём годам тюрьмы. Он два года избегал призыва, отправляя все повестки обратно, а на митингах призывал других парней делать то же самое. При этом "бедняжка" был почти двухметрового роста. Он раздавал перед военкоматами листовки с призывами отказываться от мобилизации и укрывал уклонистов. Срок до конца он не отсидел и вышел на свободу в 1971 году. Власти были вынуждены его отпустить под давлением общественности. Но это лишь два имени из 570 тысяч человек, которых власти США сочли нарушившими закон о мобилизации. Среди этих людей были как уклонисты, так и те, кто активно сопротивлялся мобилизации, дезертировал или призывал сжигать повестки.

Но власти США выдвинули обвинения только 50 активистам и сумели посадить лишь 40 человек. К 1970 году протест общества стал так велик, что противостоять ему уже не могли. Война во Вьетнаме для США окончилась бесславно: в 1974 году американцы бежали оттуда примерно так же, как они это недавно сделали в Афганистане, бросив всех своих союзников. И это несмотря на ковровые бомбардировки, использование напалма и химического оружия. Всего во Вьетнаме погибло 58 220 военнослужащих, 1626 человек пропали без вести.

Начиная с 1974 года власти США заговорили о необходимости амнистии всех, кто принимал участие в протестах и сбежал от мобилизации за границу. Амнистия была объявлена в 1977 году после долгих споров. Из Канады домой вернулась примерно половина беглецов. Среди тех, кто остался в Канаде, оказались канадский политик Джим Грин, защитник прав гомосексуалистов Майкл Хендрикс, автор книг Кит Майер, драматург Джон Мюррелл, телеведущий Эрик Нэглер, музыкант Джесси Винчестер и другие, мало кому известные люди.

Фото © Getty Images / David Fenton Почему американцы не хотели воевать во Вьетнаме? 0 Далековато Не видели смысла Не хотели сражаться за американскую демократию для вьетнамского народа

Авторы Майя Новик