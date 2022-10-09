5 пиратских диверсий США против других государств Оглавление Американский терроризм в Чили Взрывы на трубопроводе в Никарагуа Подрыв газопровода в Сибири Убийства и похищения Почему США десятилетиями пугают другие страны русскими, а сами устраивают под ковром госперевороты и ставят удобных им чиновников, какие подрывы совершали американцы в других странах. 66831 66831 Обложка © Shutterstock

Несмотря на то что американские чиновники весьма активно отнекиваются от участия в диверсиях на российских газопроводах, вся предыдущая политика США говорит о том, что теракты — основной метод, которым американцы устраняют конкурентов и добиваются превосходства. В ход идёт всё: подкуп, шантаж, подрыв промышленных объектов и, конечно же, заказные убийства.

Американский терроризм в Чили

Президентский дворец в Ла-Монеде в огне во время свержения правительства президента Сальвадора Альенде. Фото © Getty Images / UPI Color / Bettmann Archive

В 1973 году американцами была фактически разрушена экономика Чили. Когда в стране путём демократических выборов к власти пришёл президент Альенде, возникла угроза отстранения американцев от богатств страны. Уже через два дня после инаугурации президент США Никсон приказал сбросить Альенде и для этого в первую очередь разрушить экономику Чили. Так как страна зависела от американского импорта, поставки было решено сократить, а банки США перестали давать чилийцам кредиты. Одновременно с этим США выбросили на рынок дешёвую медь — основной источник валюты для Чили — и сбили цены.

ЦРУ забросило в страну миллионы фальшивых эскудо и организовало забастовки рабочих медной промышленности. Американцы стали спонсировать поклонника Гитлера Пабло Родригеса и его фашистскую организацию "Патриа и либертад" и приступили к созданию других подобных банд. Вскоре фашисты маршировали по улицам городов с лозунгами "Бди, чилиец! У твоего порога русские!". В горах появились лагеря, где готовили террористов.

Когда в 1973 году на парламентских выборах победила партия Альенде, Чили захлестнула волна террора. Террористы взрывали электростанции, промышленные объекты, подстанции, дороги, мосты. К августу из-за неработающих холодильных установок страна потеряла половину урожая; было уничтожено до трети промышленных объектов. Фашисты подбивали рабочих на забастовки, а когда те отказывались — избивали. Так, молодчики Родригеса напали на автобусы с рабочими с рудника Эль-Теньенте, разгромили здание администрации и взорвали сам рудник.

ЦРУ подкупило профсоюзного лидера Морено, который согласился провести общую забастовку водителей грузовиков. Экономика страны встала, ведь 80% грузов доставляли грузовые машины. Одновременно с этим ЦРУ вело активную пропаганду, обвиняя во всех бедах Альенде.

Наконец его свергли — во время переворота Альенде убил американский военный. Собственно, самим переворотом руководили военные советники из США, они не особо скрывались. Результатом стало разграбление страны и обнищание населения. В 1980 году безработица в Чили составляла 30%, из страны уехал миллион человек.

Взрывы на трубопроводе в Никарагуа

Порт Коринто. Фото © Wikipedia

Когда в Никарагуа сторонниками Фронта Сандино был свергнут проамериканский режим Самосы, США решили вернуть страну в сферу своего влияния. При поддержке Пентагона и ЦРУ сторонники Самосы — контрас — начали боевые действия. Пока они нападали на рыболовецкие суда, американские диверсанты нанесли удар по нефтяной промышленности страны. Для этих диверсий американской спецслужбой был создан особый отряд, состоявший из индейцев Центральной Америки. 11 октября 1983 года на катерах он высадился в порту Коринто и уничтожил нефтехранилища, в которых находился основной резерв нефти. Подрыв вызвал настоящее экологическое бедствие, из зоны пожара было вывезено 20 тысяч гражданских. Но разве судьба "мирняка" когда-нибудь волновала американских ястребов?

На следующий день по прямому указанию президента США Рональда Рейгана был подорван нефтепровод, идущий по дну залива в порту Пуэрто-Сандино — эту диверсию совершили боевые пловцы ЦРУ. И сразу же после подрыва американская компания Esso сообщила Никарагуа, что она больше не предоставит ни одного танкера для доставки нефти из Мексики.

ЦРУ пыталось несколько раз продавить программы физического уничтожения президента Никарагуа Ортеги и его ближайших сподвижников. Однако дело упиралось в финансирование. Когда нужные 40 миллионов долларов были найдены, их "перехватило" ФБР — попытка убрать никарагуанского лидера не удалась лишь благодаря противодействию политических конкурентов Рейгана.

Но скандал не угомонил разведчиков: в 1984 году, чтобы окончательно добить Никарагуа, США решили запугать других поставщиков нефти. С января по март они заминировали самые крупные порты страны: Коринто, Эль-Блафф и Пуэрто-Сандино. Для минирования использовали мины небольшой мощности, ведь цели потопить иностранные суда не было.

Одновременно с этим страховые компании США и Лондона стали отказывать в страховке компаниям, чьи корабли заходили в порты Никарагуа. Там действительно на минах подорвались и получили повреждения пять иностранных кораблей и шесть никарагуанских сейнеров. Одни мины были магнитными, другие срабатывали от звука судового двигателя. 20 марта1984 года у Пуэрто-Сандино в 13:50 по местному времени налетел на мину наш танкер "Луганск" Новороссийского пароходства. К счастью, подрыв случился под сухим трюмом, но пять членов экипажа были ранены. Тем не менее танкер доставил в порт 34 тысячи тонн нефти. В дальнейшем СССР поставлял в страну до 80% необходимого объёма нефти.

Понесли ли США наказание? Нет. Даже когда выяснилась правда и международный суд в Гааге вынес решение о деблокации портов, США просто вывели эту зону своих действий из-под международного законодательства.

Подрыв газопровода в Сибири

Газопровод "Уренгой". Фото © ТАСС / И. Сапожков

На Никарагуа "миротворец" Рейган не остановился. В 1981 году в руки ЦРУ попало досье из СССР, в том числе документы о закупках за рубежом. Так американские ястребы узнали, что СССР нуждается в валюте и ради неё строит газопровод. Благодаря члену Совета национальной безопасности Гасу Вайсу возникла идея подсунуть русским троянского коня: продать бракованную технику, компьютеры для управления клапанами на газопроводах и позволить "выкрасть" завирусованные программы и документацию с ошибками. Не надо думать, что СССР был рад красть программы. Просто запросы на их покупку западные страны отклонили.

Позже член Совета национальной безопасности США Томас Рид будет с удовольствием писать в мемуарах, как 4 июня 1982 года где-то на просторах Сибири произошёл взрыв на газопроводе Уренгой – Сургут – Челябинск, причём он был такой силы, что его было видно из космоса, а в США его засекла ПВО. Случился он через несколько месяцев после пуска газопровода: в 01:10 ночи давление в газопроводе сначала резко упало — и тогда техник увеличил подачу газа. Через пять минут раздался взрыв — к счастью, никто не пострадал.

Газопровод должен был принести стране пять миллиардов долларов в год, а принёс дополнительные расходы. Кто бы мог подумать, что советских газовиков обманет канадская технологическая система. Разумеется, в 1982 году о ЧП так никто и не узнал. Всё стало известно лишь недавно благодаря самим американцам. Однако секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев уже подтвердил, что нашим спецслужбам тоже есть что рассказать о катастрофе. Более того, есть версия, что катастрофические взрывы в Арзамасе 4 июня 1988 года, когда погиб 91 человек и ещё 1,5 тысячи получили ранения, и взрыв вагона с взрывчаткой, прогремевший на станции Свердловск-Сортировочный 4 ноября этого же года — всё это работа ЦРУ, направленная на подрыв доверия населения СССР к власти.

Убийства и похищения

Самолет Cessna 551. Фото © Wikipedia

В связи с этими данными очень странно выглядит недавняя смерть или, вернее, таинственное исчезновение немецкого бизнесмена Карла-Петера Гризмана. Этот весьма богатый немецкий господин из Кёльна возглавлял собственную компанию "Гризман групп" и занимался "строительством". Вместе со своей семьёй — женой Джулианой, дочерью Лизой и её другом Паулем — 72-летний бизнесмен 4 сентября 2022 года вылетел на частном самолёте "Сессна-551" из испанского города Хереса в Кёльн. Однако уже над Толедо самолёт перестал отвечать на запросы.

Обеспокоенные сотрудники наземных служб отправили к "Сессне" два эстонских военных самолёта — их пилоты должны были убедиться, что с пассажирами всё в порядке. Пилоты нашли самолёт, однако доложили, что внутри никого нет. В конце концов никем не управляемая "Сесна" упала в Балтику у берегов Латвии. К месту крушения сразу же отправилось спасательное судно, однако тела семьи Гризман так и не были найдены. Не удалось найти и чёрный ящик "Сессны". И всё бы ничего, но, во-первых, маршрут "Сессны" по странному стечению обстоятельств проходил над нитками российских нефтепроводов от острова Борнхольм до Готланда. А во-вторых, компания Гризмана занималась не чем иным, как техническим обслуживанием российских СП. Чем не повод для похищения перед терактом?

Комплекс нефтеперерабатывающих заводов Амуай-Кардон в Венесуэле. Фото © Getty Images / Kimberly White

19 июля 2022 года лидер Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил о том, что американские специалисты совершили целый ряд диверсий на предприятиях нефтепромышленного комплекса страны. Дело в том, что Правительство США, намереваясь компенсировать российскую нефть венесуэльской, дало карт-бланш своей компании Chevron "на ведение переговоров", однако политика компании не предполагает сотрудничества с государственными предприятиями Венесуэлы.

Теракты на трубопроводах и НПЗ начались ещё до 2022 года. Например, в результате подрыва трубопровода в штате Ансоатеги в 2019 году по стране прокатились веерные отключения электроэнергии. А в июне 2022 года власти сообщили о предотвращении масштабного теракта на НПЗ в городе Эль-Палито, штат Фалькон. Если бы взрывное устройство сработало, на заводе Cardón случилась бы экологическая катастрофа. Но кого это волнует в США...

Фото © Shutterstock / Gil C Почему США продолжают безнаказанно совершать диверсии по всему миру? 0 Потому что они прибрали к рукам все мировые институты права Это вернётся им бумерангом Свой вариант в комментарии

Авторы Майя Новик