Каким был "западенский" город Львов, когда его присоединили к СССР Оглавление Каким был Львов до Советов Львов в составе СССР и после Как Польша и Австрия дерусифицировали русский Львов и какими жертвами им удалось этого добиться. 68480 68480 Львов. Колонна трудящихся на праздновании 7 ноября, 1939 г. Фото © Фотохроника ТАСС / М. Озерский

Согласно летописи, город Львов, ныне печально известный своими ярыми националистами, был основан русским князем Даниилом Галицким в 1256 году и назван в честь сына. Русскому городу была уготована печальная участь: в XIV веке он попал во владычество поляков, а позже — под власть австрийцев, которые в начале XX века провели дерусификацию города, сгоняя всех, кто признавал себя русским, или русином, в концлагеря.

Портрет XIII века с изображением короля Даниила Галицкого на фоне Львова (слева). Литография "Львов", А. Гогенберг, 1918 г. Фото © Wikipedia

Город возвращался "домой" дважды: на короткое время во время Первой мировой войны, когда в 1914 году был ненадолго занят войсками Российской империи, и в 1939-м, когда отошёл СССР по пакту Молотова – Риббентропа. Да, у Сталина был выбор: вернуть Львов в состав страны или отдать его немцам, которые в сентябре 1939 года уже стояли под стенами города. Сталин выбрал возвращение Львова. А в промежутке от 1919 года до 1939-го у власти в городе побывали националисты всех мастей, австрийцы, а потом регион заняли поляки.

С 1920 года поляки постарались "размыть" местное население, ополячить его всеми правдами и неправдами. Украинский язык в государственных и образовательных учреждениях Западной Украины был запрещён, из оборота даже изъяли термин "украинец", его заменили на определение "малый поляк". В действительности украинцев поляки называли "быдло" или "хамы". В высших учебных заведениях Львова были упразднены все украинские кафедры. Поступить в университет отныне мог только гражданин Польши, давший ей присягу на верность.

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Лучшие земли были попросту изъяты у населения, на них поляки расселили осадников — польских переселенцев из числа отставных военных. Бывшие владельцы земли тут же становились их батраками, а по факту — бесправными рабами. Во Львове 88% пахотных земель принадлежали полякам. Украинцам и русинам оставались лишь узкие полоски самой негодной, каменистой, почвы.

Осадники сами были законом, они имели право носить оружие и применять его по своему усмотрению. Штрафы и физическая расправа с работником за нерадивость стали обычным явлением. Неугодных бросали в тюрьмы, всего на Западной Украине поляки построили 187 острогов. Украинцы бежали от польского "европейского мира" в леса и горы, везде вспыхивали восстания, которые подавлялись самым жестоким образом. С 1930 года поляки начали настоящий террор. А когда два года спустя вспыхнуло Лисское восстание, в котором приняли участие 30 тысяч человек, его подавили с такой жестокостью, что это вызвало беспокойство в Лиге Наций. В возникновении террора немалую роль сыграла Организация украинских националистов (ОУН). Её члены словно по заказу самих поляков стали совершать теракты и нападать на учреждения и банки. Это развязало панам руки, а местное население ещё долго считало националистов самыми настоящими провокаторами.

Более 2000 человек были брошены в тюрьму в городе Берёза-Картузская, построенную специально для украинцев. Своего пика польский террор достиг в 1938 году, когда поляки-католики отобрали у православных и грекокатоликов 300 храмов, запретили украинские книги, журналы и даже календари. Ввозить литературу на украинском языке тоже было нельзя. Министр образования Польши Грабский во всеуслышание заявлял, что украинцев не существует: "Их выдумали большевики!" "Украинский вопрос" польское правительство предполагало полностью решить за 25 лет. Что стояло за этой "программой", можно лишь догадываться. За десять лет из региона уехало почти 400 тысяч человек.

Каким был Львов до Советов

Сапожник, Лембергское гетто, СССР, Вторая мировая война, 1941–1944 гг. Лемберг (Львов), ранее входивший в состав Польши, перешёл к Советскому Союзу в 1939 году. В 1941 году нацистская Германия создала гетто. Еврейское население города было почти полностью истреблено, тысячи отправлены в концентрационный лагерь Белжец. Фото © Getty Images / Jewish Chronicle / Heritage Images

Приказ Сталина отодвинуть границу на запад прозвучал 17 сентября 1939 года, сделать это поручалось 5-й армии, которая ранее именовалась Житомирская группа войск Украинского фронта. Советские военные были готовы вступить в бой с поляками, но те получили приказ открывать огонь только в том случае, если Красная армия попытается помешать полякам отойти в Литву, Венгрию и Румынию. Всё обошлось отдельными стычками и пленением некоторых польских частей, в том числе гарнизона Львова. 22 сентября бойцы РККА вошли во Львов.

Советская кавалерия во Львове после капитуляции города, 28 сентября, 1939 г. Фото © Wikipedia

Если учитывать польский террор, то совсем немудрено, что многие украинцы встречали советских танкистов и кавалеристов (нет, не цветами) поднятыми в знак солидарности кулаками.

Был ли город в те годы украинским? Нет. По данным местного чиновника Огоновского, в городе жило 312 тысяч человек. 63,5% были поляками, 24,1% — евреями, украинцами себя считали 7,8%, 3,5% были русинами, остальное население (1,1%) — другие национальности. Но, может быть, украинцы во Львове, что называется, пановали? Занимали все руководящие должности? Опять нет. По данным всё того же доктора Огоновского, 23% львовских украинцев не умели даже читать, 73% были заняты тяжёлым физическим трудом, 4000 человек были заняты в торговле, но половина из них были наёмными сторожами. Из 35 тысяч львовских украинцев 9700 были слугами, 1400 — выполняли самую чёрную работу, а 9000 были рабочими и ремесленниками. Сами жители города признавались, что украинец во Львове до войны — это "неграмотный грузчик, который говорил на жуткой смеси из немецких и польских слов с вкраплениями местных говiрок".

Кого же они обслуживали? Поляков и евреев. Первые занимали все административные посты в городе, работали на транспорте и в области связи, были учителями, профессорами, юристами и владельцами фабрик. Еврейское население Львова доминировало в торговле: 62% против 27% поляков. Кроме того, еврейское население занимало более 70% вакансий врачей, нотариусов и адвокатов.

Советский офицер в окружении жителей освобождённого Львова, 1944 г. Фото © Getty Images / Sovfoto / Universal Images Group

Сливками общества себя считали 11% евреев, 4% поляков и 2% украинцев (это были владельцы фабрик и поместий). По сути, в лучшей части города 98% украинцев могли появляться только как обслуживающий персонал. Всё дорогое оборудование с заводов и фабрик было вывезено в Польшу. Землю обрабатывали по старинке — плугом, а нефть качали ручными насосами и разливали в вёдра.

Украинское население вокруг Львова представляло собой забитое, запуганное панами неграмотное и почти дикое крестьянство, раздетое и разутое. 60% всех детей на Львовщине были больны либо туберкулёзом, либо рахитом. В этом изобильном крае ни украинцам, ни русинам нечем было кормить детей. Да, в городе работали и кафе, и рестораны, в магазинах был ассортимент, который удивлял красноармейцев. Там продавали даже апельсины, но вот только купить их могли далеко не все.

Львов в составе СССР и после

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Конечно, настоящее развитие Львова началось не сразу, а после Великой Отечественной войны и после окончания борьбы с бандеровцами. Но ещё после войны все осадники, совершившие преступления против украинцев, были отправлены осваивать Сибирь.

Надо отдать советской власти должное — она буквально вытащила население Западной Украины из феодализма. Селян свозили в города, селили в общежитиях, обучали грамоте, профессии и тут же давали назначение, в том числе и на руководящие должности в администрации городов и сёл. Сам город вырос, в нём появились аэровокзал, библиотека, ветеринарный институт, политехнический институт, Дом пионеров, гостиницы, новое здание вокзала. Население Львова выросло более чем в два раза. Львовская область стала центром промышленности и сельского хозяйства. Чтобы понять, сколько там было построено при Советах, можно просто перечислить предприятия, которые были разорены после развала СССР: ликвидирован промышленный гигант "Львовсельхозмаш", изготавливавший сельскохозяйственные машины, ЛЗТА, завод телеграфной аппаратуры, предприятие "Автопогрузчик". Львовский автобусный завод, который в 1991 году производил 14 тысяч автобусов в год, практически уничтожен, сейчас он производит только 100 автобусов.

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Исчезли предприятия горно-химического львовского комплекса: ПАО "Стебницкое ГХП "Полиминерал", роздольское и яворское ГГХП "Сера". На отвалах этих предприятий скопилось более ста миллионов тонн опасных отходов. Закрываются угольные шахты.

Но одновременно с промышленным прогрессом советская власть сделала город окончательно украинским. Так получилось, что коммунисты с самого начала всех русинов насильно записывали украинцами, а их национальное движение подавляли. Постепенно украинцы-селяне заняли все руководящие должности и вакансии преподавателей, врачей, юристов, стали директорами предприятий. Их без экзаменов принимали в институты и университет. Постепенно Львов стал "западенским". И эти "западенцы" как-то очень быстро стали наводить мосты с родственниками в Польше, Канаде, США, везли в СССР импортные шмотки, зарились на западную жизнь. И всё бы ничего, если бы в 1991 году СССР не рухнул, освободив место для кураторов из-за океана, которые тут же с усердием принялись осуществлять планы ЦРУ, разработанные ещё в 1950-х годах, и вложили идею "Украина по над усе" в головы вчерашних селян, внушая им заодно и наскоро переписанную где-то в Канаде "историю" Западной Украины.

Фото © Getty Images / ullstein bild Почему на Западной Украине никто не помнит историю? 0 Это опасно для жизни Это неудобно Свой вариант в комментарии

Авторы Майя Новик