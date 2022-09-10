6 вещей из СССР, которые стали культовыми во всём мире Оглавление Гранёный стакан Подстаканник Авоська Мотоцикл "Урал" Телогрейка Шапка-ушанка Какие советские бренды, ставшие самыми узнаваемыми вещами из эпохи СССР, теперь стоят немалых денег и до сих пор хранятся в кладовках россиян. 23511 23511 Фото © Shutterstock

Гранёный стакан

11 сентября в России отмечают День гранёного стакана. Эта ныне культовая вещица сейчас почти исчезла с кухонь россиян, а когда-то она пользовалась таким спросом, что стала известна во всём мире. Впервые его изготовили в 1943 году на заводе в городе Гусь-Хрустальном. Во всём мире он стал символом СССР. В год в стране выпускали до 600 тысяч стаканов. Дизайн приписывают всемирно известному скульптору Мухиной, но возможно, что она только поставила свою подпись под чертежом. Стакан выпускался в неизменном виде до XXI века.

Он имел высоту 10,5 сантиметра, диаметр донышка составлял 5,5 сантиметра, а диаметр сплошного ободка — 7,3. Количество граней колебалось от 16 до 20. Хитрые умы того времени подсчитали, что если поставить стаканы Мухиной один в другой, то 476 стаканов будут равны по высоте её скульптуре "Рабочий и колхозница". На самом деле дизайн стакана был обусловлен моечными машинами советского общепита — он проектировался таким образом, чтобы в машину входило определённое количество изделий и там они хорошо промывались. Кстати, пол-литровая бутылка водки идеально разливалась на три гранёных стакана. Отсюда и появилась фраза: "Сообразим на троих!", которую иностранцы в СССР быстро выучивали.

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Подстаканник

Не всегда из гранёного стакана пили водку. Чаще в него всё-таки наливали чай, а поскольку тонкие стенки стакана нагревались, в СССР по-прежнему были распространены подстаканники. Собственно, они никуда не исчезали со времён Российской империи и благодаря мухинскому стакану получили вторую жизнь. Стаканы и подстаканники использовались везде — от Кремля до далёких окраин Красной империи. Но в мире о них узнали благодаря советским поездам, в которых интуристы и иностранные дипломаты путешествовали по нашей стране. В этих поездах в стаканах с подстаканниками проводники разносили чай. До сих пор среди иностранцев популярен образ русской длинноволосой милой девушки, которая разносит чай и угощает им всех. Сейчас цена гранёных стаканов из СССР может доходить до тысячи рублей — столько стоят стаканы из редкого, свинцового, стекла. А цена некоторых советских серебряных подстаканников доходит до 15–20 тысяч рублей.

Авоська

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Ещё один "бренд", по которому безошибочно можно определить страну и время, — это советская сетка-авоська, с которой граждане Страны Советов ходили в магазин. Собственно, плетёные емкости для овощей существовали задолго до появления Советского Союза, но именно в СССР эти сумки стали мегапопулярны, а после падения "железного занавеса" разошлись по всему миру — теперь эти сетки используют как модный девайс во многих странах. Авоська была исключительно удобна: она могла вместить большое количество покупок, сама же без труда помещалась в карман.

О происхождении названия ходили разные легенды. Одна из них говорила о том, что название произошло от надежды советского человека разжиться чем-нибудь вкусненьким: "Авось что-нибудь принесу!". Другая повествовала о том, что не все продукты, положенные в авоську, можно было донести до квартиры — они просто выпадали по дороге: "Авось как-нибудь донесу!". К слову сказать, название "авоська" было больше распространено на западе страны, на востоке сетчатую сумку так и называли — "сеткой".

Мотоцикл "Урал"

Брэд Питт на своём колясочном мотоцикле "Урал" с сыном Паксом. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ural Motorcycles Thailand

Этот советский бренд получил всемирное признание уже после падения Страны Советов. В 1990-х годах, когда покупательская способность советских граждан упала почти до нуля, менеджеры завода в Ирбите решили попробовать продавать мотоцикл за границу в богатые страны: в США, Канаду, в Австралию, Японию — и Европу. Мотоцикл позиционировали как ретро — большой, железный байк для души, для тех, кто понимает толк в железе и любит погреметь ключами в гараже.

Большую роль в продвижении бренда сыграл и тот факт, что мотоцикл в своё время — ещё до Второй мировой войны — был скопирован с немецкого BMW-R71. Впрочем, мотоцикл быстро менялся и вскоре обзавёлся множеством импортных составляющих. Продавали его задорого: цена колебалась от 12 до 18 тысяч долларов. И теперь у многих богатых людей, прямо как у российских пенсионеров, в гараже стоит свой мотоцикл "Урал". Самым известным владельцем "Урала" в США стал актёр Брэд Питт.

Но, возможно, 2022 год — последний, когда "Урал" остаётся символом нашей страны: из-за санкций владельцы завода грозятся перенести его производство в Казахстан. "Урал" станет уже не советским и не российским. Но что тогда останется от легендарной марки? Поживём — увидим.

Телогрейка

Ещё одна легендарная вещь, по которой за границей незамедлительно узнают русского человека, — это ватник. Первые ватники в СССР стали шить уже в конце лета 1941 года, когда стало ясно, что в длиннополой суконной шинели воевать невозможно: она слишком тяжёлая. С тех пор ватник стал настоящей легендой — по нему русских узнавали во всём мире.

Со временем ватник стал не только приметой страшного "советского ГУЛАГа", но и пробил себе путь на модные подиумы Европы. "Суровые русские" стали особой частью западной культуры. Правда, для нежных европейцев ватники шили из более современных материалов более ярких расцветок. Ну или подчёркивали "русскость" одежды узорчатыми подкладами в стиле хохломы.

Фото © ТАСС / Денис Русинов

Шапка-ушанка

Шапка-ушанка, подобно матрёшке или балалайке, давно стала культурной приметой нашей страны. Покупающие в Россию туры иностранцы шутят, что им сразу же надо покупать и ушанку, ведь в России холодно даже летом. Не так уж они и не правы. В северных регионах нашей страны без шапки не обойтись.

Популярность ушанка приобрела благодаря советской военной форме, зимний вариант которой обязательно включал в себя серую шапку-ушанку из мутона. Впрочем, не отставали от солдат и наши руководители, многие из которых предпочитали именно этот вариант зимнего головного убора. Да и то сказать — морозы в СССР всегда были суровыми, а ушаночка давала хоть какую-то гарантию того, что на часах или в командировке не останешься без ушей.

Фото © ТАСС / Юрий Белинский Почему эти вещи приобрели такую популярность? 0 Потому что они больше не выпускаются Это ностальгия Свой вариант в комментарии

Авторы Майя Новик