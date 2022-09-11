Топ-10 святых угодников, или Что попросить в церкви, когда очень нужно Каждый святой в православии откликается на разные просьбы. Лайф собрал наиболее популярные мольбы граждан, которые помогают выполнить канонизированные христиане. 37980 37980 Икона "Святитель Николай Чудотворец". Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Почитание святых в православии началось в первые годы христианства, которое распространялось благодаря проповедям апостолов, а затем и других верующих. При этом каждый из святых имеет свою благодать от Бога — то есть откликается на определённые просьбы. Богами святых в христианстве не считают: эти люди своей жизнью на земле заслужили спасение, после смерти они стоят у престола Божьего и могут испросить у Него милость для другого человека. Удивительно, но бывают случаи, когда помощь от святых получают и люди некрещёные. Например, в Китае известен случай, когда тонущему китайцу явился Николай Мирликийский и спас его — тот неожиданно для себя очутился на берегу.

Наставление на правильный жизненный путь

Первым святым в христианстве стал апостол Матфий. Уже после воскресения Христа он был избран по жребию вместо предателя Иуды Искариота. Он с проповедями обошёл Иудею, Сирию, Македонию, побывал в Грузии и, вернувшись в Иудею, принял мученическую смерть — иудейские священники приговорили его к казни, и апостола забили камнями. Ещё при жизни Матфий являл чудеса. Однажды испил чашу с ядом, поданную ему коварными язычниками. Он должен был ослепнуть от отравы, но вместо этого исцелил узников тюрьмы, которые уже лишились зрения от яда. Он невидимым выходил из заточения, а однажды, когда к нему бросилась толпа, чтобы растерзать, разверзлась яма, и противники Христа провалились под землю. Апостолу Матфию молятся в том случае, если сбились с жизненного пути. Особенной силой обладают родительские молитвы к святому. Ещё один святой, которому молятся о вразумлении заблудших, — это Спиридон Тримифунтский. К нему же обращаются верующие, замученные нищетой, и те, кто хочет решить вопрос с жильём.

Защита путешественников

Особым почитанием в России пользуется святой Николай Мирликийский, которого на Руси прозвали Божьим Угодником. Этот святой считается главным покровителем людей, находящихся в дороге, пусть даже они едут с работы домой. Связано это с чудом, явленным Николаем в Средиземном море на тонущем корабле. Моряки, чьё судно захлёстывали волны, "доходящие до небес", коллективно стали молиться святому о спасении. Николай Чудотворец вдруг явился на корме корабля и, воскликнув, что он "пришёл избавить всех от смерти", успокоил море.

"Николай Чудотворец" — фреска Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Вологодская область. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Именно поэтому испокон веков на Руси у дорог ставили храмы и часовни в честь святого. Каждый чиновник, посланный государем с поручением, паломник и даже бродяга мог зайти в храм и попросить, чтобы в дороге не приключилось худого. Этого же святого просят о спасении от бандитов и лихих людей.

Защита воинства

О воинах, исполняющих ратный подвиг в СВО, и о победе следует молиться святому Георгию Победоносцу, который был воином, а также Ивану Воину. Если Георгий закончил жизнь мученически, то воин Иоанн прожил до старости, в старческих годах жил при кладбище и усиленно молился о людях. О моряках можно молиться святому Фёдору Ушакову и апостолу Андрею Первозванному. О пехоте — святому Александру Невскому, о десантниках — пророку Илии, а о лётчиках — архангелу Михаилу.

Памятник Александру Невскому открыли в Калининграде. Фото © ТАСС / Виталий Невар

О пропавших без вести воинах молятся преподобным святым Ксенофонту и Марии, которые сами были родителями, чьи дети пропали и были найдены спустя много лет. В Православной церкви пропавших без вести поминают как живых, но в записке пишут рядом с именем пометку: "Без вести пропавший". Так делают до тех пор, пока не появятся точные сведения о судьбе человека. Заступаются за пленных солдат святые Симеон Богоприимец и Пётр Афонский.

Благосостояние

О помощи в денежных делах молятся святому Трифону, который на Руси почитался как покровитель сокольников, ему же молятся об обретении работы. К нему же обращаются для защиты от чёрных сил и колдунов. Родители могут просить о благосостоянии детей святителя Митрофана Воронежского: он помогает в нищете, при поиске работы и при денежных затруднениях.

Дарование детей и мира в семье

Праведные Иоаким и Анна. Фото © pravmir.ru

Супруги, не имеющие детей, могут попросить прибавления у родителей Богородицы — Иоакима и Анны или у родителей Иоанна Предтечи — у пророка Захарии и праведницы Елизаветы. Последним сын был дарован уже на склоне лет после долгих и безуспешных молитв. Их жизнь — пример того, что отчаиваться не надо никогда.

О здоровье

Об исцелении от самых страшных болезней молятся святому Пантелеимону, который был при жизни целителем. Его мощи хранятся на святой горе Афон в русском Пантелеимоновом монастыре, а в Москве частицы мощей находятся в Зачатьевском женском монастыре и в храме Воскресения Христова возле Сокольников.

О здравии просят русского святого Луку Войно-Ясенецского, который жил в XX веке и был архиепископом и блестящим хирургом. Ему же можно молиться и о раненых воинах. О воинах и пребывающих в лихорадке молятся московскому митрополиту Алексию, а святого Антипу просят избавить от болезней зубов.

Об исцелении от рака просят Богородицу и молятся ей перед иконой "Всецарица" — во многих онкологических клиниках эта икона в часовнях на главном месте.

О заключённых

Анастасия Узорешительница. Фото © azbyka.ru

О благополучной судьбе заключённых и помощи в судебных тяжбах молят святую IV века Анастасию Узорешительницу. Эта девица была насильно выдана замуж за богатого римлянина, но умудрилась сохранить девственность. Она посвятила жизнь помощи христианам, которые находились в тюрьме. За это муж неоднократно избивал её, но Бог сделал так, что он погиб в море, а умерший отец Анастасии оставил ей солидное богатство, которое она использовала для помощи заключённым. Девушка переодевалась нищенкой и передавала в тюрьму еду, одежду и предметы первой необходимости.

О помощи школьникам и студентам

Самый главный помощник православных учащихся — преподобный Сергий Радонежский. Этот святой сам имел проблемы с обучением и усердно молился о том, чтобы Бог даровал ему способности. Однажды отрок Варфоломей — так звали в миру Сергия — встретил в лесу монаха-черноризца, который благословил его на учение. С тех пор Варфоломей стал в учении первым среди отроков. Недаром рядом с Литературным институтом имени Горького находится храм имени этого святого. Он обязательно помогает студентам, которые ставят ему свечу перед экзаменами.

От пьянства, наркомании и блуда

От греха пьянства и других зависимостей просят избавить Богородицу и молятся перед иконой "Неупиваемая чаша", на которой Дева изображена с младенцем-Христом, стоящим в потире — чаше для причастия.

История не сохранила имени пьяницы из-под Тамбова, благодаря которому была обретена икона. Но известно, что обезножевшему ветерану боевых действий явилась Богородица и обещала избавить его от зависимости, если он пойдёт в Серпухов в её монастырь и найдёт там икону "Неупиваемая чаша". Ветеран проделал путь без гроша в кармане чуть ли не ползком. И в храме монастыря действительно нашёл неприметную икону Богородицы, на обратной стороне которой была надпись "Неупиваемая чаша". С той поры перед списками этой иконы зависимые люди получают исцеление от пагубной привычки.

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

От греха блуда просят избавить Марию Египетскую. Эта блудница, занимавшаяся ремеслом не за деньги, а для удовольствия, однажды была потрясена тем, что ангелы не дали ей войти в храм поклониться Животворящему Кресту Господню. Уверовав, она ушла в пустыню, где в молитве провела оставшуюся жизнь и стяжала благодать ходить по водам.

О животных

По Евангелию братьев наших меньших следует "миловать" — то есть заботиться о них, не бить и кормить. Единственное, о чём не просят Бога и святых, — это о "спасении" животных, ведь у них нет бессмертной души. Но молить Бога о здравии зверей, о том, чтобы потерявшаяся овца нашлась или чтобы у стада был богатый приплод, можно. Молиться о животных могут как фермеры и крестьяне, так и владельцы собак, кошек и прочей живности. Покровителями лошадей в православии считают братьев Флора и Лавра. Эти святые однажды явились крестьянину, избивающему свою тощую лошадь, и устыдили его.

О здоровье животных можно молиться святому Власию Севастийскому — он прославился тем, что исцелял и благословлял диких животных, а однажды молитвой заставил волка вернуть вдове поросёнка, которого тот утащил.

Но, конечно, главной для православного человека остаётся молитва к Богу, ведь все чудеса святых являются только по Его воле. Неверующие люди тоже считают, что молитва православным святым может помочь. Психологи силятся объяснять чудеса тем, что человек в молитве якобы обращается то ли к душе, то ли к собственному подсознанию, сила которого велика. Чудеса, когда верующий просит, например, Матрону Московскую о работе и, вернувшись домой, находит письмо с приглашением на доходную должность, объясняют совпадениями. Очевидно, они никогда не были свидетелями чудес. Да и объяснить помощь святых больным или потерявшимся животным с помощью силы подсознания как минимум сложно. Всё-таки Россия — это вотчина Бога, и объяснить всё происходящее в ней исключительно материальными причинами получается не всегда.

Фото © ТАСС / Митя Алешковский Почему в церквях России так популярны святые, которые помогают в разных бедах? 0 Что, если не чудо? Это работа с собственным подсознанием и техники НЛП, которые присущи вере Свой вариант в комменатрии

Авторы Майя Новик