5 отечественных правил, которые начинают перенимать европейцы Оглавление Привычка к холоду Туалет на улице Чистить зубы чем придётся Привычка мыть голову раз в неделю Привычка самим варить мыло 316391 316391 ТАСС / Николай Никитин

Привычка к холоду

Фото © ТАСС / Олег Пороховников

Несмотря на западную пропаганду, которая считает, что русские вот прямо с пелёнок равнодушны к холоду, это не совсем так. К холоду нас приучает сама погода и родители, самые мудрые из которых с детства закаливают своих детей. В СССР закалка считалась лучшей профилактикой ОРВИ. В советских детских садах существовали специальные программы закаливания. Летом дети купались в бассейне в любую погоду, а в холода обтирались холодной водой и обливали ею ноги. Традиция эта шла из глубины веков. Например, в Сибири в некоторых семьях новорождённых младенцев в морозы каждый день выносили в сени, постепенно увеличивая время пребывания ребёнка на холоде. Зато потом молодые люди не боялись холодов и ходили в минус 35 без шарфов и рукавичек.

Тем, кто хочет пережить зиму без отопления, без закалки не обойтись. И начинать надо уже сейчас. Зима близко, а метеорологи считают, что контраст погоды увеличивается и после аномально жаркого лета в Европу придёт аномально холодная зима. В России будет теплее, чем в Европе.

Туалет на улице

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Если вы не считаете это привычкой — вы ошибаетесь. Ещё какая привычка. Не раз приходилось читать в блогах о мужчинах, которые хотя и устроили в доме ванную и туалет, однако по-прежнему и в жару, и в стужу предпочитают посещать деревянное заведение на самом краю огорода. Это самое заведение с дыркой в полу может просто спасти экономику Европы! Никакой воды не надо — сплошная экономия. Да и удобрения опять же, их так сейчас не хватает на европейских полях. Вот вы смеётесь над деревенскими туалетами, а ведь что-то в этой идее есть.

Чистить зубы чем придётся

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Отсутствие или дороговизна (бывало и такое) зубной пасты никогда не становились для русских проблемой. Зубы чистили мелом, мёдом, по библейской традиции полоскали рот уксусом. В Сибири жевали лиственничную смолу — серу, которая делала зубы и дёсны крепкими. Кстати, мало кто знает, что колбаски этой серы крестьянки раньше катали примерно так же, как это делали мулатки с сигарами, то есть на бёдрах. Так смола не прилипала к столу. Но главной зубной пастой на Руси был уголь. Каждый человек, даже самый бедный, мог раздобыть себе "зубную пасту" из печки и с помощью угля и деревянной палочки освежить рот. С древесным углём, впрочем, у Европы могут быть проблемы: лесов-то почти не осталось.

Привычка мыть голову раз в неделю

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В СССР это правило внушали с детства. Даже в книгах по гигиене это было прописано. Считалось, если будешь часто мыть голову, кожа головы станет сухой, жировые железы начнут усиленно работать, волосы станут жирными. Некоторые даже хвастались тем, что излечились от жирных волос в геологических экспедициях, где голову мыли хорошо если раз в месяц.

Сухие волосы тем более рекомендовали мыть редко, чтобы не сушить их ещё больше. В общем, привычка знаменитого актёра Брэда Питта мыть волосы раз в неделю может стать настоящим европейским трендом.

Разумеется, правило это соблюдали далеко не все, а советские подростки так и вовсе обожали зависать в ванной комнате, наполнив ванну водой и вылёживая в ней часами, пока кожа на пальцах не становилась сморщенной. Там они читали.

Привычка самим варить мыло

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Советским школьницам в позднем СССР это знание уже было недоступно, но их матери и бабки всё ещё помнили суровые времена, когда мыло в сельских магазинах было редкостью и хозяйки варили его сами. Делалось это из поташа (он же карбонат калия, он же белая зола в костре) и животных жиров. В СССР ходила побасёнка, что мыло делают из бродячих собак. Но на самом деле использовался говяжий и растительный жиры.

Поташ добывали так: глиняный горшок с отверстием на донышке забивался золой, через которую пропускали воду, собранную внизу щелочную воду снова и снова пропускали через новые партии золы, пока она не начинала походить на кисель. В жидкость добавляли жир, отдушки и варили жидкое мыло. Кстати, поташ использовали и в качестве удобрения, но европейцам в промышленных масштабах это точно не поможет. А вот для личного потребления можно использовать то, что осталось в камине.

Если времени на изготовление мыла было мало, то крестьяне или солдаты просто варили щёлок, то есть в кипяток добавляли золу и запаривали в нём нижнее бельё или простыни. Так избавлялись не только от грязи, но и от вшей. Кстати, благородные люди от вшей носили шёлковое бельё. Считалось, что насекомые не могут удержаться в его швах, поэтому оно спасает от паразитов.

Фото © ТАСС / Владимир Медведев Актуальны ли такие привычки сейчас? 0 Нет, это история для бедных жителей тайги Да, теперь об этом придётся вспоминать Почему бы и не заняться хендмейдом

Авторы Майя Новик