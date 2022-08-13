Привычки советских людей, которые могли бы помочь европейцам пережить зиму Оглавление Использовать вещи не по назначению Продукты не выбрасывали Обходились малым Мыться раз в неделю Одеяло вместо СВЧ-печи Многоразовая упаковка Советский народ доказал: длительные осады и кризисы ему нипочём. За время существования СССР население приобрело привычки, которые позволяли ему выживать практически в любых экономических условиях. 110947 110947 Кадр © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / kino-teatr.ru

Привычки, от которых поколения бабушек и мам избавлялись последние 30 лет, вновь становятся актуальными и уже не кажутся чем-то совковым. Наоборот, наблюдается повальное увлечение: топ-блогеры в ностальгическом ключе принялись вспоминать, как советским людям удавалось выкрутиться при дефиците необходимых товаров. А в ситуации, когда в Европе штрафуют летом за открытые двери во время работы кондиционеров, мысли о зиме становятся совсем не радужными. Лайф собрал подборку, как в советское время экономили на самом необходимом.

Использовать вещи не по назначению

Секреты, как экономить и при этом ещё и хорошо выглядеть, не потеряли свою актуальность и сейчас. Как было в СССР: недоступна брендовая кожаная куртка? Её можно сшить из нескольких пар боксёрских перчаток по девять рублей пара. Нет кипятильника? Не беда — его можно сделать из пары бритвенных лезвий. Варить макароны можно и в чайнике. В старых колготках — хранить лук, ими же обматывать веники, чтобы быстро не рассыпались, и из них же делать крепкие верёвочки для подвязки томатов в теплице. А межкомнатные шторы из скрепок, обмотанных порезанными страницами из старых журналов — да это же настоящий креатив, любой дизайнер позавидует!

Продукты не выбрасывали

Фото © Фотохроника ТАСС / Тарусов Константин

В СССР в качестве социальной инженерии на улицах, в больницах, клубах культуры и других публичных местах можно было встретить плакаты с лозунгами: "Хлеба к обеду в меру бери, хлеб драгоценность, его береги". Выбросить хлеб, пусть даже зачерствевший, было дурным тоном. Из него либо делали сухари как ржаные, так и сдобные, либо реанимировали. Для этой цели в СССР приобретали пароварки или специальные решёточки. Хлеб помещали на решёточку, решёточку ставили в кастрюлю с водой, всё это ставили на плиту, зажигали газ — и через десять минут вынимали из кастрюли мягкий хлеб, который вполне можно было использовать для бутербродов.

Если начинали портиться яблоки, из них делали компот, из перезрелых помидоров крутили горлодёр, а вчерашние отварные макароны вываливали на сковороду и жарили с яйцами. Принцип "есть только свежеприготовленное" был известен, однако следовать ему могли далеко не все.

Обходились малым

Кадр © "Влюблён по собственному желанию". Режиссёр Сергей Микаэлян, сценаристы Сергей Микаэлян, Александр Васинский / КиноПоиск

Экономисты часто сокрушались, мол, что за народ такой российский (бывший советский) — добьётся небольшого улучшения в жизни и успокаивается. Станет рабочий бригадиром — и всё, карьеру дальше не делает, доволен должностью. Откроет предприниматель один магазин — и опять доволен. И оба говорят одно и то же: а мне хватает, мне больше и не надо.

А неожиданно разбогатевшие люди зачастую ещё долго следуют старым привычкам, например ходят в недорогой магазин, к которому привыкли. А если спросить, почему они так делают, можно услышать всё то же самое: "Не жили богато, нечего и начинать". Делают это они точно так же, как в СССР делал какой-нибудь преподаватель марксизма-ленинизма, получавший, в общем-то, неплохую зарплату, он был верен высказыванию "Много ли человеку, пусть даже и Форду, надо?" и из принципа не покупал ничего, кроме книг.

Народы России и в самом деле за последние 110 лет испытали столько горя и лишений, что выработали в себе привычку жить, рассчитывая только на свои силы, обходиться малым и быть счастливыми, несмотря ни на что. Встретить рассвет — уже радость. Увидеть закат — счастье. Увидеть и понять красоту мира — привилегия. Именно поэтому народ нашей страны вместо оголтелого карьеризма предпочитает жизнь в гармонии с миром. Видимо, к такому отношению к миру и к деньгам придётся привыкать и протестантам-европейцам.

Мыться раз в неделю

Кадр © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / kino-teatr.ru

Ещё одна полезная привычка, которая пригодится Европе наступающей холодной зимой, — это привычка русских мыться раз в неделю в бане. Бань у европейцев нет, общественные могут и прикрыть, душ принимать раз в день уже сейчас запрещают, так что самое время вспомнить о том, что русские издревле устраивали помывку только раз в неделю. Впрочем, тут европейцы могут переплюнуть русских — им не привыкать ходить немытыми. Наверняка зимой в Европе снова вырастут продажи одеколона, а вошек снова начнут называть "божьими жемчужинками", как это делали в эпоху рококо. Кстати, а вы знали, что у протестантов и католиков ещё в XIX веке русская баня ассоциировалась с адом? Аббат Жан Жюбе пришёл в ужас от русской бани. Он считал, что в аду его грешную душу будут так же "подогревать", а черти будут хлестать его вениками. Не отсюда ли у европейцев такой онтологический страх перед русскими?

Одеяло вместо СВЧ-печи

В СССР, даже в позднем, микроволновки были большой редкостью, поэтому женщины, приготовившие ужин загодя, старались сохранить его тёплым. Для этого они укутывали кастрюли в шерстяное одеяло, в полотенце или за неимением другого даже в тёплый свитер. Конечно, еда постепенно остывала, но всё же происходило это не так быстро. А какая экономия электроэнергии! Европейцы должны оценить такой способ.

Многоразовая упаковка

Эта привычка была вызвана тотальным дефицитом. Да, наши бабушки стирали полиэтиленовые пакетики и сушили их кто на веревке, а кто и на батарее. Их использовали по многу раз. В картонных коробках из-под конфет хранили предметы рукоделия, в банках из-под кофе — болтики. Даже сейчас некоторые бабушки моют и сушат не только одноразовые пакетики из-под сыпучих продуктов, но и, например, пакеты из-под молока. Привычка из прошлого. Уже и не надо вроде бы, а руки сами так и тянутся оставить пакетик "на потом". Осуждать таких бабушек невозможно — они прожили трудную, а часто и бедную жизнь. Но некоторым жителям Европы вполне можно у них поучиться смекалке, житейской мудрости, а заодно и доброте и великодушию.

Фото © Фотохроника ТАСС / Потырнике Михаил Почему началась ностальгия по СССР? 0 Потому что с уходом эпохи запоминается только хорошее Время идёт по кругу Ностальгия — это тоже привычка

Авторы Майя Новик