За что и сколько сидели самые знаменитые зэчки Оглавление Эдда Урусова: потеряла в лагерях всю семью Лидия Русланова: "Делала это не без азарта!" Бунтарка Зоя Фёдорова Мария Капнист: княгиня из лагеря Валентина Малявина: жертва страсти Одних в тюремную камеру приводили несчастный случай, доносы и зависть врагов, другие оказывались там из-за алкоголя и страстей. 15352 15352 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, Кадр © "Мегрэ и человек на скамейке". Режиссёр Вячеслав Бровкин, сценарист Вячеслав Бровкин, Жорж Сименон / kino-teatr.ru, © bessmertnybarak.ru, Кадр © "Красная площадь". Режиссёр Василий Ордынский, сценарист Юлий Дунский, Валерий Фрид / kino-teatr.ru, Кадр © "Великий гражданин". Режиссёр Фридрих Эрмлер, сценаристы Михаил Блейман, Мануэль Большинцов, Фридрих Эрмлер / kino-teatr.ru

Эдда Урусова: потеряла в лагерях всю семью

Советская актриса театра и кино Евдокия (Эдда) Урусова стала жертвой собственной щепетильности и происхождения — актриса была графиней Салиас-де-Турнемир. Она родилась в 1908 году, в 1925 году поступила в студию при Малом театре, а после окончания учёбы пошла служить в Московский театр им. Ермоловой.

Иван Соловьёв, Эдда Урусова, Леонид Галлис и Семён Гушанский. Фото © ТАСС / Михаил Строков

Первый звоночек прозвучал в 1935 году: была арестована и осуждена по трём пунктам 58-й статьи младшая сестра Елена Раевская. В 1937 году была сослана в Киргизию мать Евдокия Евгеньевна. В 1938 году кто-то решил "замазать" и Эдду, заставив её подписать донос на актёра Александра Демича, а когда гордая графиня отказалась, её арестовали. В лагерях Урусова в общей сложности провела 17 лет.

В первый раз её осудили на десять лет лагерей и отправили по этапу в Буренинский пункт Дальлага, где она работала в отряде топографов, была дояркой и счетоводом. Затем актрису перевели на станцию Известковую, где она играла на сцене театра КВО Печорлага, а потом её досрочно освободили. В Москву Урусова вернуться не смогла, служила в театре в Угличе, но в 1949 году её арестовали прямо на сцене. "Врагу народа" дали ещё один срок, и она наверняка пропала бы в жуткой системе лагерей, но её не оставили. Актёры организовали ей вызов в театр Норильска, где она играла на сцене с Иннокентием Смоктуновским и Георгием Жжёновым.

Только в 1955 году она вернулась в Москву, в родной театр, где сыграла ещё 200 ролей, создавая запоминающиеся роли русских женщин и аристократок. В лагерях Урусова потеряла всю семью: погибли её мать и отец, на Колыме погиб муж — потомственный дворянин Михаил Унковский, а сестру Елену расстреляли.

Российский зритель может помнить актрису по фильму "Курьер", где она сыграла бабушку главной героини Кати. А любителям советского кино она запомнилась по фильму "Арбатский мотив".

Лидия Русланова: "Делала это не без азарта!"

"Быстро освоилась и не задирала нос", — так вспоминали заключённые о певице Лидии Руслановой, которая в 1948 году получила десять лет лагерей по обвинению в "распространении клеветы о советской власти" и в "присвоении трофейного имущества в больших масштабах". Её арестовали одновременно с мужем — генерал-лейтенантом Владимиром Крюковым. Обыск в их квартире и в квартире её няни действительно выявил наличие большого количества картин и драгоценностей. А Русланова и не думала отнекиваться: "Я хорошо зарабатывала исполнением русских песен, и, как только где появлялось красивое кольцо или камни, я их скупала. Признаюсь, делала это не без азарта... и приобретению картин отдавала всю свою страсть!" Разумеется, главной целью сотрудников Берии был маршал Жуков — близкий друг Крюкова. Но, если офицеров в застенках мордовали от души, с Руслановой обходились деликатнее — ей просто не давали спать.

Лидия Русланова. Фото © bessmertnybarak.ru

В самый крупный лагерь Тайшета ЦАРМЗ — Центральный авторемонтный завод, Русланова прибыла как диковинная птица: в обезьяньей шубке с манжетами из чернобурки, в тончайшем пуховом платке и в сапожках из замши. "Мне так стыдно перед народом", — сказала она по этому поводу.

На 2000 зэков было только 17 женщин. Но каких! Кроме Руслановной в ЦАМЗЕ отбывали срок солистка Большого театра Лидия Баклина, актриса Нина Жеромская, получившая по 58-й статье десять лет лагерей и бессрочную ссылку; певица Мария Спендиарова, танцовщица Лина Леренс, сотрудница Наркомата здравоохранения Юлиана Ильзен, солистка балета Одесской оперы Томила Мартынова, певица Инна Курулянц и другие.

В заключении Русланова часто болела, но всегда охотно пела для зэков, а вот для начальства могла и отказаться петь. За эту строптивость лагеря ей заменили тюремным заключением во Владимире, где она перенесла несколько воспалений лёгких — за острый язык она и там попадала в карцер.

Только в 1953 году, когда Жуков стал замминистра обороны, певицу освободили. Родные, увидевшие её после заключения, ахнули — Русланова похудела, лишилась косы и стала совершенно седой. Вскоре богатство к ней вернулось, но до конца жизни она не забывала подруг, с которыми сидела.

Бунтарка Зоя Фёдорова

Во Владимирской тюрьме Русланова подружилась с ещё одной знаменитой советской "сиделицей" — актрисой Зоей Фёдоровой. Той в 1947 году дали 25 лет закрытых тюрем — "за шпионаж". Дело в том, что актриса вела довольно легкомысленный образ жизни. В 1945 году она познакомилась с американским атташе Джексоном Тейтом, от которого родила дочь. Чтобы скрыть от властей "измену родине", актриса даже вышла замуж за композитора Рязанова, но это её не спасло. Её арестовали в январе 1946 года и после полугода допросов осудили. Есть версия, что в тюрьму актрису упёк Берия — за то, что строптивица не ответила ему взаимностью.

Зоя Фёдорова. Кадр © "Великий гражданин". Режиссёр Фридрих Эрмлер, сценаристы Михаил Блейман, Мануэль Большинцов, Фридрих Эрмлер / kino-teatr.ru

На зону Зоя Фёдорова пошла не одна — ещё в 1938 году был арестован её отец, который умер вскоре после освобождения, а сестру Марию в том же 1947 году на десять лет отправили под Воркуту. До окончания срока Мария не дожила — скончалась в 1952 году. Другая сестра актрисы — Александра — вместе со своими детьми и с внебрачной дочерью Зои Викой была сослана в Казахстан. До суда Фёдорову допрашивали 105 раз. В доме у неё нашли подарок фронтового офицера — браунинг, и следователи пытались обвинить актрису в подготовке покушения на Сталина.

Закрытые тюрьмы отличались ещё более строгим режимом, чем лагеря: кормили отвратительно, камеры были переполнены, медобслуживания почти не полагалось, на прогулки выводили на 25 минут в день. Зоя была бунтаркой и частенько попадала в карцер. Вышла на свободу актриса только в 1955 году, когда политических заключённых стали освобождать массово.

Мария Капнист: княгиня из лагеря

Лагеря отобрали у Мариэтты Капнист всё, кроме воли к жизни. Чтобы избавиться от приставаний лагерного начальства, она втирала в лицо угольную пыль. Но это не помогло. В первый же год ей обрезали косу и выбили зубы — чтобы не кусалась. А когда она всё-таки смогла полюбить и забеременела, отняли ребёнка и истязали его. Увидев, как сотрудница лагеря избивает беззащитную дочь, Мариэтта так избила её, что ей дали ещё десять лет лагерей, а дочь отправили в детдом.

Мариэтта Капнист. Кадр © "Большие хлопоты из-за маленького мальчика". Режиссёры Александр Муратов, В. Васиковский, сценарист Евгений Оноприенко / kino-teatr.ru

А всё было из-за происхождения. Отца расстреляли большевики в Крыму в Гражданскую, там же на глазах у шестилетней Мариэтты убили тётку. Из-за происхождения представительница древнего греческого рода Капниссисов была выгнана из театрального института в 1933 году. Переехала в Киев, стала работать бухгалтером, потом уехала в Батуми, снова вернулась в Ленинград. В начале 1941 года её арестовали по подозрению в "антисоветской пропаганде". Дали восемь лет лагерей, в которых она оставила красоту и молодость. Чтобы избавиться от внимания мужчин, Мариэтта разыгрывала сумасшедшую. Она работала на угольных шахтах, пасла отары овец в Казахстане. Там она встретила отца дочери — инженера Яна Волконского, который спас красавицу из пожара. Чтобы не допустить рождения ребёнка, охранники топили женщину в ледяной ванне и били, норовя попасть сапогом в живот. Она выжила и родила. Выжила и её дочь, а Волконского расстреляли. В Карлаге она познакомилась с Анной Тимирёвой — женой Колчака. К тому времени Тимирёва сидела уже 18 лет.

Освободилась Капнист в 1956 году. Из красавицы она превратилась в "пиковую даму" — старуху с жутким взглядом. Выйдя, она металась по СССР, искала дочь, пыталась вытащить её из детдома. Ребёнка ей отдали, когда Раде исполнилось 15 лет.

Первую роль в кино Капнист сыграла в 45 лет. Это была игуменьей в фильме "Таврия". Затем последовали "Бронзовая птица", "Дикая охота короля Стаха", "Руслан и Людмила", "Новые приключения янки при дворе короля Артура" и другие фильмы.

Валентина Малявина: жертва страсти

А вот актрису Валентину Малявину до тюрьмы довели алкоголь и страсть. Её бурный роман с актёром Стасом Жданько окончился трагедией — в 1978 году после очередного загула парочки мужчину нашли с ножом в сердце. Личная жизнь актрисы и до этого била ключом: поклонники, цветы, два брака. Пить она начала после смерти дочери, которая умерла от заражения крови через две недели после рождения.

Валентина Малявина. Кадр © "Красная площадь". Режиссёр Василий Ордынский, сценарист Юлий Дунский, Валерий Фрид / kino-teatr.ru

Сначала следствие решило, что это самоубийство, однако родня Жданько добилась пересмотра, и приговор стал неожиданностью: за убийство Малявиной дали девять лет. Актриса вину не признавала, в лагере пыталась вести привычный образ жизни, делала "масочки" из овсянки, с сокамерницами сходилась быстро и легко.

Однако испытания предстояли и ей: сначала Бутырка, затем Можайская зона, Воронежская тюрьма, поселение в Ростовской области... Однажды ей пришлось отстаивать свою честь: одна из зэчек решила сделать её своей "подружкой". Однако актрисе помогала популярность и поддержка охранников. Поговаривали, что за решёткой Малявина даже умудрилась платонически влюбиться в какого-то вора в законе. В Можайской колонии актриса работала на фабрике и в библиотеке, выступала перед заключёнными с лекциями о литературе.

Она отсидела пять лет и в 1988 году уже снималась в кино — играла главную роль в картине "Муж и дочь Тамары Александровны", а в 1993 году стала заслуженной артисткой России. Впрочем, алкоголь взял своё, и в конце концов актриса ослепла.

Зоя Фёдорова в перерыве концерта с бойцами одной из танковых частей Красной армии, 1943 год. Фото © Wikipedia Справедливо ли обходились с известными артистами в СССР? 0 Многое зависело от происхождения и тяжести преступлений Нет, достаточно было запереть в сумасшедшем доме Свой вариант в комментарии

Авторы Майя Новик