6 представителей "творческой интеллигенции" СССР, оказавшихся предателями и стукачами Оглавление Писатель Иванов-Разумник Журналистка Олимпиада Полякова (Кривич) Актёр Всеволод Блюменталь-Тамарин Корреспондент Милетий Зыков "Солдат Геббельса" — учитель Владимир Соколов Драматург Владимир Киршон В России наряду с героями и подвижниками всегда были предатели. Особенно среди интеллигенции: актёров, писателей, преподавателей. Они получали награды от СССР, а потом сотрудничали с нацистами. 32525 32525 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © LiveJournal / OPER_1974, © Wikipedia, © VK / Владимир Дмитриевич Самарин (Соколов), © Wikipedia, © kulturologia.ru

Некоторые из них ненавидели большевиков и преклонялись перед оккупантами. Например, после публикации дневников Михаила Пришвина читателей ждал неприятный сюрприз: писатель не любил советскую власть и преклонялся перед немцами. Он считал, что немцы "умеют работать" и "уже по одному этому гораздо ближе к социализму, чем мы". По мнению Пришвина, в Германии "царит гармония", они "спецы", а в СССР им противостоят "кухарки". Окружение писателя вполне разделяло его убеждения, а некоторые вообще были на стороне любого врага Красной России.

Писатель Иванов-Разумник

Разумник Васильевич Иванов-Разумник. Фото © Wikipedia

Одним из таких людей был друг Пришвина — литератор Разумник Иванов-Разумник, воспевавший концепцию ультраиндивидуализма как "философскую мысль русских писателей". Он родился в Тбилиси в 1878 году, окончил гимназию и Санкт-Петербургский университет. В 23 года был выслан из Петербурга за участие, как сейчас бы сказали, "в несанкционированном митинге", позже писал провокационные статейки в либеральных изданиях, примкнул к эсерам. Во время I Мировой войны поддерживал немцев: они "были против России". Знакомо, не правда ли?

После революции снова выступил против власти. С 1933 по 1936 год был сослан в Саратов. В 1937 году его снова арестовали за антисоветскую агитацию, однако в 1939 году сняли все обвинения и освободили.

Осенью 1941 года Иванов-Разумник оказался в немецкой оккупации в городе Пушкине (Царском Селе). Когда в феврале 1942 года немцы стали вывозить из города этнических немцев, записался всей семьёй в фольксдойче и был вывезен в лагерь для остарбайтеров, а затем освобождён и жил в Литве, где сотрудничал с немцами. При приближении Красной армии уехал на Запад, постарался попасть в зону, оккупированную американцами. Счастливо избежал принудительной репатриации и после войны уехал в Мюнхен, где написал книгу о своих "мытарствах" в застенках НКВД и умер через год.

Журналистка Олимпиада Полякова (Кривич)

Полякова Олимпиада Георгиевна. Фото © LiveJournal / OPER_1974

Дамочка прославилась тем, что наваяла "Дневник коллаборантки", который стал свидетельством её сотрудничества с нацистами. Родилась в Новочеркасске в 1902 году, с 14 лет кропала стихи. В 17 лет выскочила замуж за коммерсанта Николая Полякова — ярого антисоветчика, который был старше на 14 лет.

Немцев они встретили в Пушкине, затем перебрались в Ригу. Активно сотрудничали с нацистами. Николай Поляков вступил в армию Власова, но не воевал — зачем же "интеллигенту" проливать свою кровь? Работал пропагандистом.

Сама Липа в рижской газете "За Родину" печатала статьи, разоблачающие "кровавый режим" и "серость советской жизни". Впрочем, как это бывает с либералами, новая жизнь вдруг оказалась не такой уж и прекрасной. Газета имела тираж в 80 тысяч экземпляров и была прибыльной. Но деньги забирали немцы. "Прекрасноликой" интеллигенции платили мало.

Жильё журналистам, среди которых была ещё одна "дама с прекрасным лицом" — редактор Вера Пирожкова, предоставляли в опустевшем еврейском гетто. Но Полякову это не смущало. "Если бы немцы пригласили нас не чепухой заниматься, а, скажем, стрелять вот туда, в Фёдоровский городок. Пошла бы я? — спрашивала она себя в "Дневнике" и тут же отвечала: — Пошла бы. Взяла бы винтовку и пошла".

В 1944 году Поляковы были эвакуированы немцами в Берлин, где сменили фамилию на Осиповы, а в 1945 году постарались оказаться в американской зоне оккупации и остались жить в Германии. Полякова-Осипова умерла в 1958 году. Она надеялась, что её "Дневник" станет апологетикой коллаборационизма, но в России о ней забыли: предателей у нас не любят.

Актёр Всеволод Блюменталь-Тамарин

Всеволод Александрович Блюменталь-Тамарин. Фото © Wikipedia

Этот актёр являл собой ещё один пример человека, обласканного советской властью и ненавидящего её. До революции он был никем, после неё, счастливо избежав расстрела за сотрудничество с белыми, получил собственный передвижной театр и через семь лет стал заслуженным артистом РСФСР.

Едва немцы подступили к Москве, как он собрал ценности и с молодой женой сбежал на дачу в Истру, где с другими актёрскими семьями принялся ждать нацистов, возлагая на них надежды на "освобождение от ига большевизма". На время боевых действий скрылся с лесу, а потом вышел к немцам и предложил сотрудничество.

В Германии актёр работал на радио: призывал красноармейцев сдаваться, а жителей — сотрудничать с оккупантами. Прославился тем, что мог имитировать голос Сталина, и из-за этого стал личным врагом генералиссимуса. Для его ликвидации в НКВД разработали спецоперацию, в результате которой дальний родственник актёра, Игорь Миклашевский, перебежал к нацистам и казнил Блюменталя-Тамарина, повесив его на дереве, словно Иуду, в городке Мюнзингене.

Корреспондент Милетий Зыков

Милетий Александрович Зыков (слева, в форме) и Г. Н. Жиленков. Фото © Wikipedia / Из книги В. Штрик-Штрикфельдта Gegen Stalin und Hitler, 1970.

Он же Аптекман, он же Николай Ярко. Родился в Екатеринославе в 1898 году. Биография предателя — туманное пятно. Вроде бы в 1917 году был призван на службу. Вроде бы был командиром бронепоезда — во что мало верится. Служил у белых в Добрармии, но был приговорён к каторге "за связь к большевистским подпольем". Почему не расстреляли — большой вопрос. Возможно ли, что он остался в Красной России засланным казачком?

В 1925 году он под именем Милетия Зыкова стал журналистом советских газет. Причём то и дело увольнялся и переезжал на новое место. Работал в Казани, в Кзыл-Орде, в Воронеже, в Хабаровске, в ТАСС, в Омске и даже в Остяко-Вогульске (ныне Ханты-Мансийск). Подобно Остапу Бендеру, освещал строительство Турксиба, организовывал пробег на собачьих упряжках до Москвы и однажды устроил сеанс одновременной игры в шахматы.

В 1942 году был призван в армию из Москвы, 23 июля перешёл линию фронта и сдался немцам. Был признан особо полезным и переведён в психологическую лабораторию отдела пропаганды вермахта. Составлял антисоветские брошюры, программные документы армии Власова. При этом всём рассказывал, что сам убеждённый марксист, хотя и против Сталина.

Предателей не любят даже нацисты. В 1944 году проживающий в Берлине Аптекман-Ярко пропал: скорее всего, его арестовало гестапо и Иуду убили после допросов. Уже в XXI веке было установлено подлинное имя "героя" — Эмиль Израилевич Ярхо.

"Солдат Геббельса" — учитель Владимир Соколов

Этот человек вырос уже при советской власти. Происхождение (а его отец был ректором Духовной академии) скрыл, проработав два года на производстве; окончил Орловский пединститут, стал учителем литературы. Сам говорил, что в 1937 году буквально сбежал из-под ареста, однако позже ни от кого не скрывался, работал завучем в одной из школ Воронежской области.

В августе 1942 года вернулся в оккупированный немцами Орёл и предложил нацистам услуги. Под именем Самарин печатал пропагандистские статейки в газете "Речь", которая издавалась стотысячным тиражом. Писал о комиссарах-евреях, "терзающих русский народ". Германия превозносилась как страна, несущая освобождение от "еврейского ига".

Немцы для Соколова были "образцовой нацией": "В одежде немцев кроме её добротности можно отметить вкус и скромность. Об обеспеченности свидетельствуют жилища. Самая маленькая квартира состоит из двух комнат. Чистота абсолютная, красивая обстановка. Жалованье немцев не уменьшилось с введением налогов, как это произошло в СССР, где люди получают половину заработанных денег. Во всём видно неуклонное стремление немцев облегчить народу жизнь в условиях войны". В общем, "пили бы баварское", да Сталин помешал.

С наступлением Красной армии Соколов бежал в Гамбург, в 1951 году эмигрировал в США, издавал антисоветскую литературу, преподавал в Йеле и, говорят, был страшно взбешён восторженным приёмом в США советского поэта Евгения Евтушенко.

С 1982 года его пытались лишить гражданства на основании того, что он скрыл связь с нацистами. Соколов пытался уехать в Канаду, но против выступила еврейская диаспора. Дело длилось до 1992 года, когда Соколов умер.

Драматург Владимир Киршон

Владимир Киршон, снимки из следственного дела, 1937 год. Фото © kulturologia.ru

Но были не только предатели, были и стукачи, которые сдавали НКВД конкурентов. Таким был драматург Владимир Киршон — человек пробивной и тонко чувствовавший конъюнктуру.

Он вырос в семье революционеров, в 18 лет был членом РКП(б). После окончания института попал в секретариат РАПП — Российской ассоциации пролетарских писателей. Водил дружбу с наркомом Ежовым и искал одобрения Сталина. Последний, впрочем, драматурга не воспринимал. "Я одиннадцать лет назад видел "Коварство и любовь" Шиллера и помню пьесу до сих пор, — однажды сказал он Киршону. — А вас не помню".

В РАПП Киршон доносил на всех, кто отклонялся от "курса партии". По странному стечению обстоятельств его врагами были самые талантливые люди: Алексей Толстой, Зощенко, Пришвин, Бабель, Паустовский, Леонов, Пастернак, Булгаков.

Но в 1937 году, во время Большой чистки, пришло и его время — Киршона обвинили в троцкизме и арестовали. Четыре жалобы Сталину остались без ответа. В 1938 году стукача расстреляли "за участие в контрреволюционной организации". Его пьесы навсегда вычеркнули из репертуара театров. Так как их художественная ценность была низкой, обратно они не вернулись.

Как видите, предателей всегда было много. Но страна выжила. Причём выжила в условиях куда более жёстких, чем то, что происходит сейчас: немец стоял под Москвой, и отпор врагу потребовал страшного напряжения сил всего народа нашей страны.

Фото © kulturologia.ru Почему со времён ВОВ ничего не поменялось и находятся известные люди, готовые заигрывать с нацистами? 0 Предательство у них в крови Артистам лучше не соваться в политику Свой вариант в комментарии

Авторы Майя Новик