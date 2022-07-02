Зачем США во время Второй мировой войны топили советские суда на Дальнем Востоке Оглавление Морские налёты японцев Признание адмирала Локвуда Роковой рейс "Колы" Жертвы американцев Подлые "союзники" Во время Второй мировой войны США преследовали исключительно собственные интересы, мало заботясь о союзниках, а иногда и специально нанося по ним удары. 12036 12036 Обложка © ТАСС / AP Photo / Beatty

Поставки по ленд-лизу из Америки в Советский Союз осуществлялись через Тихий океан. Для этой цели большинство гражданских кораблей были переданы военному флоту, ещё два грузовых судна "Либерти" СССР предоставили сами американцы. Немцев в этом регионе было мало, однако за советскими судами то и дело охотился военно-морской флот милитаристской Японии, впрочем, чаще суда лишь задерживали и проверяли.

Морские налёты японцев

Подобные действия милитаристов были вызваны напряжёнными отношениями стран: японцы то и дело обвиняли Советский Союз в помощи американцам, с которыми японцы воевали. Так, в 1942 году после авианалёта США на Токио один из американских бомбардировщиков совершил вынужденную посадку в Приморском крае. Несмотря на то что, по официальной версии, его экипаж был задержан советскими военными и помещён в лагерь для интернированных лиц, японцы были весьма недовольны. Они подозревали, что СССР таким образом размещает американские самолёты на своих аэродромах. Видимо, считали, что Советская Россия должна выдать пилотов японцам.

Скандал разгорелся ещё больше после того, как пилоты "сбежали" из лагеря и вернулись в США. Японцы, переживая в этот момент волну успеха на фронтах, даже обвинили СССР в нарушении нейтралитета. В дальнейшем конфронтация могла привести к войне.

Американский бомбардировщик Б-25 приближается к Курильским островам. Фото © US Army Air Force

С советскими моряками японцы вели себя нагло с самого начала войны. Они первыми нарушили нейтралитет 14 декабря 1941 года, когда было потоплено одно и захвачены три советских судна, стоявших на ремонте в Гонконге, где у японцев была военно-морская база. В результате артобстрела транспортный корабль "Кречет" пошёл ко дну, а пароходы "Симферополь", "Свирьстрой" и "Сергей Лазо" были взяты на абордаж. Японцы вывесили на них флаги, а экипажи долгое время не выпускали из страны, убеждая советских дипломатов, что моряки "сами попросили политического убежища". Хотя на самом деле советские граждане стремились вернуться домой. Проживая в Шанхае в нечеловеческих условиях, они буквально обивали пороги полиции в надежде, что их вот-вот выпустят. Всего в годы войны японцы задержали 178 советских кораблей.

Поэтому советские моряки всегда опасались захвата и в море вели себя очень осторожно, считая, что японцы могут не только захватить, но и потопить судно с помощью самолётов и подводных лодок. Опасаться было чего — иногда корабли с грузом просто пропадали в море. Средства связи были несовершенны, и никакого ГЛОНАСС ещё не было и в помине. Если не пришёл транспорт в порт вовремя, значит, все погибли.

Признание адмирала Локвуда

Судьбу советских моряков наше командование надеялось узнать в конце 1945 года (после капитуляции Японии). Но японцы, скрупулёзно ведущие подсчёт вражеских потерь, открещивались от уничтожения советских кораблей. По документам получалось, что за всё время ведения боевых действий на Дальнем Востоке ни одно советское судно по вине японских моряков потоплено не было. Так кто же тогда топил корабли? Неужели немцы? Правда открылась со временем.

Чарльз Локвуд. Фото © Wikipedia

В 1960 году в США вышла книга американского вице-адмирала Чарльза Локвуда под довольно провокационным названием "Топи их всех!", в которой американский вояка признавался: исчезновение советских кораблей в Тихом океане — дело рук его соотечественников. Он писал, что в феврале 1943 года субмарина США Sailfish торпедировала неизвестное судно, оказавшееся советским пароходом "Ильмень", при этом семь моряков погибли. А на следующую ночь "героический" экипаж субмарины отправил на дно ещё одно грузовое советское судно — "Колу".

Разумеется, контр-адмирал оправдывался тем, что советские суда должны были идти через пролив Лаперуза, а не через проливы Цусимский и Ван-Димен. Он не только возлагал вину на Советы, но и упрекал наших моряков в том, что они "притушили" опознавательные огни. И оправдывал действия американских вояк тем, что во время боевого похода им некогда было разбирать, кто перед ними, поэтому они предпочитали "топить всех". Хорошая позиция!

Между тем американцы не могли не знать, что зимой пролив Лаперуза был скован льдом и советские пароходы шли в США в обход Японии. "Ильмень" встал на курс ещё 22 января, но из-за льдов был вынужден вернуться в порт и повторно вышел в море только 11 февраля. Утром 18 февраля он был дважды торпедирован и затонул. Моряки были вынуждены прыгать в море, плыть к перевёрнутым спасательным шлюпкам и переворачивать их. Уцелевшему экипажу из 30 человек повезло: спустя восемь часов его подобрал советский пароход "Каширстрой".

Роковой рейс "Колы"

Пароход "Кола" в годы войны. Фото © novayagazeta-vlad.ru

Пароход "Кола" вышел из порта на два дня позже "Ильменя". Спустя сутки судно было остановлено и досмотрено японскими сторожевыми кораблями, которые разрешили ему следовать далее. Через несколько суток судно было поражено двумя торпедами и затонуло в течение трёх минут. Барахтающиеся в воде моряки увидели, как в трёхстах метрах от них всплыла подводная лодка. Её экипаж в течение 10 минут наблюдал за тем, как пытаются выжить советские люди, но на помощь так и не пришёл.

За скупыми словами американского контр-адмирала скрывался настоящий ад. В 23:30 одна из торпед попала "Коле" в резервуар с мазутом. Его выплеснуло на палубу. Раздетые моряки стали скатываться по скользкой палубе в ледяную воду штормового моря. Пароход стал погружаться в пучину и затонул за три минуты. Те, кто был в трюмах, погибли. В кромешной тьме среди бушующих волн перемешались люди, бочки, обломки, ящики, выдранные взрывом люки... Кто-то умолял о помощи.

Когда же удалось доплыть до одной из спасательных шлюпок, её с огромным трудом перевернули, руками вычерпывали воду, которую тут же захлестывало обратно. К счастью, кто-то нащупал верёвку, к которой было привязано брезентовое ведро. Промокшие моряки разместились в шлюпке и на спасательном плоту, но к утру оказалось, что плот унесло. Через несколько часов подошёл уцелевший вельбот, им командовал старший помощник парохода Алексеев. Затем моряки нашли пропавший плот с людьми, затем ещё один. Всех перевели на вельбот и в шлюпку. Когда прошла перекличка, оказалось, что из 52 членов экипажа уцелел только 31 человек.

До ближайшего берега Японии было 200 морских миль. Из-за холода, недостатка пресной воды, медикаментов и продуктов из оставшихся выжили четверо. Моряков мотало по морю 15 дней. Только 4 марта их подобрал японский тральщик. Повезло четверым: радисту Кириленко, механику Смаричевскому, старшему механику Мотину и машинисту Платонову. Все они 1 апреля 1943 года благополучно уехали в СССР.

Жертвы американцев

Фото © ПАО "Дальневосточное морское пароходство"

Доподлинно известно, что кроме "Ильменя" и "Колы" американские подводники затопили транспортники "Белоруссия", "Обь" и рыболовецкий сейнер. До сих пор не известна правда о том, от чьих торпед погибли суда "Ашхабад", "Киев", "Колхозник" и ещё 10 кораблей. Последним погиб крупнотоннажный "Трансбалт". Он вышел в море в мае 1945 года из Сиэтла, но во Владивосток так и не пришёл. На борту "Трансбалта" находились мука, автомобили и рельсы. Известно, что судно уже миновало пролив Лаперуза, когда моряки заметили рядом с "Трансбалтом" сразу несколько подводных лодок.

Транспортник был торпедирован точно так же, как и другие советские суда, — двумя торпедами, но затонул не сразу, почти все моряки успели перейти в шлюпки. Погибли только пятеро. Спасшихся снова подобрали японцы. Экипаж был долгое время уверен, что "Трансбалт" потопили подлодки Японии, но оказалось, что это опять заокеанские "союзнички". Транспортное судно было торпедировано американской подлодкой Spadefish, а команду на уничтожение судна отдал офицер ВМФ США с замечательной немецкой фамилией Гермерсхаузен (Уильям).

Подлые "союзники"

Не надо думать, что в СССР не подозревали о роковой роли американцев в исчезновении судов. Уже в 1943 году в газете "Красное знамя" прошла информация о том, что две японские газеты — "Асаха" и "Нишон таймс" — опубликовали заявление, в котором утверждалось, что советский корабль "Кола" потопили американцы. Очевидно, что публикация базировалась на допросе выживших членов экипажа "Колы". Однако в СССР посчитали, что это не заслуживающая доверия дезинформация. Видимо, в тот момент хорошие отношения с США для СССР были важнее: Сталин надеялся на открытие второго фронта, но это событие произошло только 6 июня 1944 года.

Однако возлагать вину на генералиссимуса не стоит. Вплоть до 8 августа 1945 года, когда СССР вступил в войну с Японией, у США были веские основания топить советские суда в Тихом океане. И речь шла не о политике топить всех, кого видишь, и не об ошибках якобы таких неумелых американских моряков. Речь шла о сознательном уничтожении кораблей — это должно было ещё больше обострить отношения между СССР и Японией и подтолкнуть Красную Россию к скорейшему вступлению в войну с восточным соседом.

Об этом говорит следующий факт. В 1942 году посол США Тарстон посетил заместителя наркома иностранных дел СССР Лозовского. Во время беседы американец как бы между прочим поднял вопрос о предоставлении ВВС США "аэродромов подскока" на Камчатке и в Приморье. Очевидно, что заместитель наркома сам такой вопрос решать не мог, однако он опрометчиво обнадёжил американского посла. А тот нахально слил содержание беседы журналистам. Разумеется, такая информация должна была ещё больше разозлить японцев и подтолкнуть их к войне с СССР. Однако Сталин держал ситуацию под контролем и не допустил войны на два фронта. Вот такие у нас были "союзники".

Фото © Wikipedia Почему американцы топили советские суда? 0 Чтобы спровоцировать Советский Союз на военный ответ японцам США до последнего надеялись на победу Гитлера Другой вопрос — почему Советы не отомстили за это США после войны

Авторы Майя Новик