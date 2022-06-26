Как США копировали наработки обычных советских школ Оглавление Разведка донесла Американские подростки Сравнение с Советами Задело за живое Британский и американский копипаст с советских школ Как Советы растили интеллектуальную элиту и почему их опыт копировали британские и американские школы. 33019 33019 Фото © LIFE.COM / Time.Howard Sochurek

Сейчас, когда в правительстве заговорили об отказе от Болонской системы, все вспомнили, что система образования в СССР была уникальной. Даже окончив школу или вуз, до 12% молодёжи ежедневно занимались самообразованием. Из окончивших вузы больше 54% были технарями. Больше 77% населения читали книги, 90% — газеты и журналы, причём легковесным это чтение не было. Больше 60% посетителей библиотек в Советском Союзе — молодёжь. Самообразованием занимались 42% взрослых, 21% — на вечернем или заочном обучении, 43% — были заняты политучёбой.

Разведка донесла

В 1957 году США получили сокрушительный удар от Советов, отправивших первыми на орбиту искусственный спутник. И хотя президент Эйзенхауэр презрительно назвал его "маленьким металлическим шариком", всем стало ясно: Штаты проигрывают космическую гонку первой в мире социалистической экономике. Сами американцы оправдывали поражение тем, что Красная Россия-де хорошо финансирует космические программы и использует наработки гитлеровских учёных. И это несмотря на то, что сами они использовали опыт конструктора ракет нациста фон Брауна и вывозили по программе "Скрепка" на их континент множество немецких учёных. Это было фиаско, и с этим нужно было что-то делать.

Разумеется, в правительстве Штатов сидели не дураки, и первое, на что они обратили внимание, — это на систему советского образования. Для сравнения систем было решено провести эксперимент. Чтобы не привлекать много внимания и заручиться поддержкой руководства СССР, эксперимент было решено провести силами журналистов, сотрудников журнала Life. Впрочем, не исключено, что журналистами эти люди были только на бумаге, а по факту — сотрудниками разведки и учёными.

Итак, команда из "журналистов" в количестве 12 человек выбрала в двух странах двух 16-летних подростков и неотрывно наблюдала за ними в течение месяца. Опубликованный затем фотоотчёт заставил штатовских граждан задуматься над изменениями в образовании. Дело в том, что скромный ученик из Советского Союза обставил своего заокеанского сверстника по всем параметрам. Заокеанским министрам было впору хвататься за голову!

Американские подростки

Стивен Лапекас. Фото © LIFE.COM / Time.Howard Sochurek

В Штатах из 700 претендентов выбор пал на 16-летнего ученика чикагской школы Стивена Лапекаса. Парень был хорош собой, модно подстрижен и уже умел улыбаться на фотографиях широкой голливудской улыбкой. Американцы недаром выбрали привлекательного парня — они надеялись, что отечественная система образования не подкачает. Стив был не просто фотогеничен — в школе он был лидером, заводилой, нравился девочкам. Однако всё вышло так, как вышло.

Сменяя друг друга, "журналисты" из США следили за парнишкой. Лапекас вёл жизнь, обычную для американского подростка того времени: кое-как учился, целый месяц одолевал книжку приключений писателя Стивенсона, которую русский подросток проглотил бы за одну ночь, а главное — проживал свою собственную жизнь, бегал на свидания к подружке Пегги Донахью, расслаблялся на танцульках, прикладывался на вечеринках к спиртному и получал первый сексуальный опыт, в общем, отрывался по полной. Впрочем, ещё он посещал секцию по плаванию. А вот в школе у фотогеничного парня дела шли неважно. Во-первых, список предметов, которые изучал Лапекас, оказался куда короче списка предметов московского ученика.

Тинейджер учил родной английский, биологию, историю Штатов. По геометрии ему приходилось заниматься с репетитором. А литературу он проходил, знакомясь на уроках с пересказом сюжета книг и слушая рассказы преподавателя. Чтобы напечатать на пишущей машинке одно слово, у него уходила целая минута. Вообще, к учёбе Лапекас не относился серьёзно — по его мнению, всё в жизни решали деньги.

Сравнение с Советами

Алексей Куцков. Фото © LIFE.COM / Time.Howard Sochurek

Ученик московской школы № 49 Алексей Куцков тоже был среднестатистическим советским подростком. Он рос в типовой квартире с мамой, отец был убит на фронте во время Великой Отечественной войны. Кроме их двоих в квартире жил больной дедушка, за которым приходилось ухаживать.

Наблюдение за подростком началось сразу после новогодних каникул в начале 1958 года. Шесть "сотрудников журнала" вместе с ним ходили на уроки, посещали секции и сопровождали подростка везде, где бы он ни был. Сам Алексей позже вспоминал, что быстро привык к этому. Ни о какой "дружбе" между ним и наблюдателями речи не шло — граждане иностранного государства преследовали свои — исключительно материальные — цели. Даже фото Куцкова для американского издания Life специально сделали таким, что Алексей сразу же проигрывал Лапекасу. Во-первых, его снимали зимой — в зимней одежде и шапке. Во-вторых, фотограф поставил парнишку лицом к яркому солнцу и ему пришлось сильно щуриться, что придало серьёзный вид. Но и сам Алексей поставил иностранцам условие — к себе домой он их так и не пустил.

Алексей обставил сверстника по всем параметрам. Он исправно посещал все уроки, а в десятом классе их было по пять-шесть каждый день, включая субботу. Среди них были алгебра, химия, физика, черчение, английский язык, литература, история, астрономия, физкультура и труд.

На уроке в кабинете физики. Фото © LIFE.COM / Time.Howard Sochurek

"Корреспонденты" вдруг с удивлением обнаружили, что больше половины учебного времени Куцков занимался предметами, так или иначе связанными с фундаментальной наукой. За месяц он прочитал всю школьную программу по Шекспиру и Бернарду Шоу и взялся за Достоевского. Успеваемость у него по всем предметам была на "хорошо" и "отлично". Три раза в неделю десятиклассник посещал спортивную секцию по волейболу и готовился к соревнованиям на первенство Москвы — уже серьёзное достижение. Пять раз в неделю ходил в музыкальную школу по классу фортепьяно. В остальное время посещал музеи, библиотеку, покупал продукты для семьи и общался с друзьями — играл в шахматы.

Никаких дискотек и подружек. В воскресенье — домашнее задание и чтение. Американцы позже описали его как "прилежного, целеустремлённого и немного агрессивного" юношу. Алексей не надеялся на деньги или родственников. Он знал: хорошая учёба — залог того, что он поступит в престижный вуз и состоится в профессии, принесёт пользу стране.

Вы удивитесь, но цели "принести пользу стране" — по опросам журналистов газеты "Комсомольская правда" в начале 1960-х — хотели 33,5% молодёжи. Ещё 33,2% горели желанием "освоить профессию, стать первоклассными специалистами".

На уроке химии. Фото © LIFE.COM / Time.Howard Sochurek

15,6% советских юношей и девушек хотели "стать настоящим коммунистом, высокоморальным человеком". 5,9% мечтали "стать выдающимся деятелем культуры и искусства", а 2,6% желали бы "совершить открытие". 0,8% хотели лично участвовать в освоении космоса, 1,3% — стать олимпийскими чемпионами. И только 6,6% молодых людей думали о том, как бы им выгодно вступить в брак или "жить в своё удовольствие". Главными кинематографическими героями школьников стали учёный Гусев из кинофильма "9 дней одного года" и учёный Дронов из фильма "Всё остаётся людям". Недаром в "кодексе чести" рабочего на пермском НПЗ был такой пункт: "Отработал, не теряй времени зря, тебя ждёт школа, техникум, институт. Есть свободная минута — бери в руки книгу. Учись так, чтобы принести больше пользы народу".

Советская молодёжь была буквально пропитана пассионарностью, и совсем неслучайно: к 1970-му СССР догнал, а по некоторым параметрам и обогнал США. Американцы были вынуждены признать: в СССР появилась новая элита — не богатеи, не актёры, а учёные, конструкторы и инженеры.

Задело за живое

Фото © LIFE.COM / Time.Howard Sochurek

Вялый, не стремящийся к знаниям Стивен из Чикаго явно проигрывал трудолюбивому Алексею. Пока он танцевал на дискотеке, Алексей решал сложные задачи по физике. Первый листал комиксы, второй — проглатывал тома классической литературы и читал в оригинале Драйзера. Первый считал, что в школе его должны развлекать и мог опоздать на занятия. Второй — был пунктуален и стремился получить как можно больше знаний.

После того как результаты исследований были опубликованы в виде фотоотчёта в журнале Life, американцы рвали на себе волосы. Лапекас был обижен на журналистов. Он считал, что его несправедливо изобразили оболтусом. Школьный лидер вдруг осознал, как смешно он выглядит в сравнении с далёким московским десятиклассником. По сути, эксперимент подтолкнул его к тому, чтобы всерьёз заняться учёбой. После школы он поступил в военный колледж, во время службы в армии воевал во Вьетнаме, после стал гражданским пилотом. Сейчас Лапекас на пенсии, на жизнь не жалуется, но журналистов не любит и думает, что его жизнь сложилась бы лучше, если бы не они.

Алексей Куцков поступил в МАТИ на факультет авиаприборов. Через два года после окончания вуза он уже был заместителем главного инженера на полярной авиабазе. В 1970 году прошёл отбор в отряд космонавтов, но подняться на орбиту ему не удалось из-за трагической гибели экипажа "Союза-11", которая случилась в 1971 году, — в спускаемом аппарате произошла разгерметизация и все космонавты погибли.

Куцков перешёл работать в Госавианадзор и дослужился до начальника управления расследований авиапроисшествий. После развала СССР был замдиректора частной авиакомпании.

Британский и американский копипаст с советских школ

После эксперимента в CША начали настоящую реформу образования. "Наши дети перекормлены и недогружены", — так писали они о себе. В США в разы повысили зарплату учителям и открыли дополнительные школы и колледжи. Учебная программа была пересмотрена в сторону усложнения, отличники стали получать стипендии. Ох, недаром "журналисты" целый месяц сидели на уроках вместе с 10 "Б" классом! Приёмы советской школы и её программу стали внедрять в элитных учебных заведениях Британии и США. Впрочем, в массы все ноу-хау американских разведчиков всё равно не пошли. Отказываться от элитарности образования на Западе не захотели. Возможно, сейчас у России снова появился шанс выйти вперёд? Ведь, скорее всего, наше будущее, как и раньше, будет решаться за школьной партой.

Фото © ТАСС / Сергей Метелица Почему после развала советского образования его не торопятся восстанавливать даже сейчас? 0 Зачем растить творческий народ, им сложнее управлять Потому что чиновники остались прежние Советские достижения неповторимы

Авторы Майя Новик