Как чешские легионеры убивали и грабили тысячи русских в Сибири Оглавление Двуличие и предательство Чехи в авангарде захвата России Беспредел чехов в Сибири Награда для Иуды Как чехи занимались беспределом, грабежом и расстрелами русских в Сибири, вывезя в 1920 году 50 миллиардов рублей золотом. 17095 17095 Фото © Байкальская земля

МИД Чехии планирует упразднить пост уполномоченного на консультациях с Россией, мотивируя это спецоперацией на Украине. Российский посол в Праге Александр Змеевский вызван в МИД республики в связи с вопросами по использованию российской недвижимости в стране. Хотя действия Москвы всего лишь стали поводом для окончательного решения в пользу экспроприации российских активов. На нас снова ополчилась вся Европа: французы и поляки, англичане и венгры. Но особенно старается Чехия, пытаясь не только выслужиться перед хозяевами из-за океана, но и стараясь отомстить России за своё прошлое. И есть за что, поверьте, славянские "братушки" здорово покуролесили у нас в стране.

Знамя Чешской дружины. Фото © Государственный музей политической истории России

Во время Первой мировой войны чехословаки воевали на обеих сторонах фронта. Во-первых, потому что в начале XX века в России вообще были крупные чешская и словацкая диаспоры. А во-вторых, потому что сдавались они в русский плен целыми полками и батальонами, рассчитывая "на особое отношение к славянам", да просчитались: для русских они были такими же пленными врагами, как немцы или венгры.

В 1915 году российские чехи обратились к императору Николаю II с просьбой создать специализированные чешские войска. Они рассчитывали, что в случае освобождения русскими Чехословакии смогут создать независимое государство, которое "примут из рук царя". Поначалу это были добровольные дружины, в которые вступила только тысяча человек, но к 1917 году Чехословацкий корпус насчитывал две дивизии — уже 39 тысяч, среди которых были и военнопленные.

Первая рота Чешской дружины. Фото © Burda Auction

После Февральской революции чехи продолжили воевать на фронте, но после Октябрьского переворота всё изменилось. Несмотря на предварительную договорённость с большевиками соблюдать нейтралитет внутри России и воевать только против Германии и Австро-Венгрии, чехи сначала помогали белой Добровольческой армии на Украине и участвовали в боях против Красной армии на улицах Киева, а в 1918 году поступили в полное распоряжение Французской миссии.

Дело в том, что в Париже был сформирован Чешский легион, и все чехи автоматически стали легионерами. Так как война всё ещё продолжалась, то французы решили вывезти чехов из революционной России, чтобы использовать их на фронте. Но сделали это очень странным путём. Они отказались вывозить Чехословацкий корпус через Архангельск, якобы опасаясь немецких подводных лодок. И решили доставить их аж через Владивосток, для этого отправив 39 тысяч солдат и офицеров по Транссибу. Теперь сложно сказать, отправили легионеров через всю Россию специально или "так уж вышло". Но бравые солдаты швейки оставили яркий след в истории нашей страны.

Чехи в авангарде захвата России

Бронепоезд "Орлик". Пензенская группировка чехословаков. Уфа, июль 1918 года. Фото © Wikipedia

Некоторая часть корпуса примкнула к белым, а те, кто всё же согласился сдать оружие большевикам и проследовать до Владивостока, 27 мая 1918 года взбунтовались в Челябинске и буквально в течение нескольких недель заняли весь Транссиб — все города и станции вдоль железной дороги до самого Байкала.

Легион сыграл зловещую роль в истории Гражданской войны и интервенции. Антанта — "союзники" России — использовала его как авангард для захвата страны. Именно под предлогом помощи чехам США высадили во Владивостоке первый десант в 7000 солдат и офицеров. Рассчитывая на поддержку чехов, в Сибирь был послан Колониальный батальон Франции. Эта страна хвасталась тем, что якобы тратила на содержание чехов 59 миллионов франков ежемесячно. Об этом же писал комиссар Франции граф де Мартель, но куда на самом деле уходили деньги, можно только догадываться.

Чехи вели себя в соответствии со званием легионеров. Они воевали с теми, кто мог представлять для них угрозу, и тут же договаривались с теми, кто мог им хоть что-то дать. Это они поддержали в Иркутске восстание эсэров, по указке французов выдали адмирала Колчака большевикам, захватили эшелон с золотым запасом Российской империи, но были вынуждены обменять его на свободный проезд до Владивостока. С такими союзниками белым и враги были не нужны. Они не пропускали эшелоны с боеприпасами и ранеными, захватывали грузы. Больше двух лет они хозяйничали в Сибири и только в сентябре 1920 года всё же погрузились на пароходы и отбыли восвояси.

Как писал в мемуарах один из руководителей Чехословацкого национального совета Томаш Масарик, "это была большая работа в России, но замечательная; мы возвращались домой не с голыми руками, у нас было что-то настоящее, своё, наша армия, первая, настоящая, пускай экстерриториальная, часть нашего будущего государства". О том, как проявила себя эта армия в 1938 году, говорить не будем, но вот то, что уходили из России чехи не с голыми руками, это верно.

Беспредел чехов в Сибири

Чехословацкие легионеры "отбеливают" взятую под контроль Транссибирскую магистраль. "Мы белые!", плакат Франтишека Паролека, май 1918 г. © Wikipedia

Чем же чехи занимались два года в Сибири? Многим. Во-первых, они установили жёсткий контроль не только над Транссибом, но и в коридоре по 10 вёрст в каждую сторону. Любым русским было запрещено появляться на станциях с оружием — за это убивали. Транссиб между Омском и Байкалом стал их собственностью. Все российские запасы, оставленные на складах, были разграблены. Чехи захватили все паровозы и 20 тысяч вагонов — под трофеи. На один вагон приходилось по два чеха. На подконтрольной территории регулярно проводили рейды, выходящие далеко за её пределы, во время которых все сёла грабили, а всех большевиков и им сочувствующих вешали. Награбленное тщательно складировалось и учитывалось. Тащили всё: книги (в Перми разграбили библиотеку), одежду, продукты, обувь, боеприпасы, стадами угоняли скот и породистых лошадей.

Именно в эти дни в Сибири появилась песня, которую пели крестьяне в белорусских и украинских деревнях даже вдали от Транссиба: "На нас напали злые чехи, Село родное подожгли. Отца убили в первой схватке, А мать живьём в костре сожгли. ...Горит село, горит родное, Горит вся родина моя..."

Одних только медикаментов чехи награбили на три миллиона золотых рублей; резины — на 40 миллионов рублей. С Чурешненских рудников под Тюменью вывезли все запасы меди. Часть тут же продали, остальное отправили домой — в Чехию. Вы не поверите, но в некоторых местах они даже умудрились организовать мастерские, где на них работали местные ремесленники. Офицеры, конечно же, располагались в лучших гостиницах сибирских городов, устраивали парады и кавалерийские смотры. Многие женились и увезли с собой в Чехию больше 6000 жён и детей. Те, кто жил в каком-нибудь Нижнеудинске, завидовали тем, кто устроился в Иркутске, — там было "солдатское собрание" и куча скучающих барышень — "дочерей офицеров".

Награда для Иуды

Ледокол "Байкал". Фото © Wikipedia

16 августа 1918 года чехи из орудий расстреляли гордость сибиряков — ледокол "Байкал". В декабре 1919 года пулемётами встретили бежавших политзаключённых из знаменитого Александровского централа — тюрьмы под Иркутском. Они не ограничились расстрелом беглецов, а уничтожили всех, кто томился в камерах, — открывали дверь камеры, ставили на порог пулемёты и в упор убивали всех, кто был внутри, так было убито больше 600 человек.

Они, щеголяющие в тёплых американских ботинках, в новеньких шинелях, поплёвывали в потолок и подсчитывали доходы, когда на морозе во время Великого Ледяного похода замерзала армия Каппеля, умирали дети и женщины — десятки тысяч русских сгинули в снегах Сибири, так и не сумев воспользоваться Транссибом, — это не дали сделать откормленные на сибирских харчах чешские легионеры. Поезда с беженцами чехи останавливали, выгружали уголь, а потом бросали женщин и детей на произвол судьбы — так на Транссибе появились "поезда смерти", в которых пассажиры замерзали прямо в вагонах.

Уходя, они разграбили военные склады в Нижнеудинске, а в Зиме — здание станции, откуда исчезли даже кастрюли и кровати с простынями. Уезжая из Иркутска, "благородные" легионеры не только выпотрошили иркутское отделение Государственного банка, но и захватили машинки для печатания денег. Весь путь до Владивостока они печатали тысячные купюры. В Хабаровске расстреляли оркестр немецких музыкантов — из прихоти. В лагере Красного Креста убили 18 военнопленных венгров.

Чехи позируют с расстрелянными русскими. Фото © Байкальская земля

Покидая вагоны во Владивостоке, чехи сняли всё: от зеркал до дверных ручек. Там же разграбили дом датского консула, присвоили 32 вагона грузовых шин общей стоимостью 38 миллионов рублей. Чтоб вывезти награбленное, им понадобилось 38 пароходов, трюмы которых были набиты иконами, церковной утварью, картинами, мебелью, везли даже экипажи, катера и моторные лодки. По признанию начальника финотдела корпуса Ф. Шипа, его соратники вывезли из России четыре тонны серебра и восемь тонн чистого золота. Да что там золото! По данным "Русского эха" (№ 6 за 1920 год), легионеры вывезли 65 000 кос, 5376 подков, 29 000 пудов кожи, 3000 пудов бертолетовой соли, 8470 пудов чая, а кроме того, моторы, пилы, плуги, жатки, мыло, перец, свечи, бельё, тетради, обувь, военную радиостанцию и подвесную дорогу на 22 версты.

По подсчётам большевиков, "замечательная работа" чехов обошлась России в 50 миллиардов рублей золотом, а золотой запас самой Чехословакии утроился. Когда чехи покидали порт Владивостока, белые офицеры передали пакет чешскому генералу Сыровыму. В пакете было 30 серебряных монет и записка: "Это плата за кровь и измену".

Сейчас они плачут над "невинными жертвами ужасной России", сгинувшими в её холодных снегах. Обличают жестоких русских, посмевших обращаться с ними как с военнопленными. За годы после падения СССР они умудрились открыть на территории России 13 памятников чешским мародёрам, в том числе в Самаре, Тюмени, во Владивостоке, в Екатеринбурге, Красноярске, Култуке, Нижнем Тагиле, Пензе, Челябинске, Кургане, Канске и снесли в Праге памятник маршалу Коневу. Вместо него чехи установили памятник другому предателю — генералу Власову.

Первый президент независимой Чехословакии Томаш Масарик принимает парад легионеров, вернувшихся на родину. Фото © regnum.ru Почему СССР не предъявил чехам счёт? 0 У Советов после гражданской войны было много других проблем Потому что большевикам было всё равно

Авторы Майя Новик