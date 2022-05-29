Почему Польша в первый раз не смогла отхватить кусок Украины Оглавление Выкуп Киева за 146 тысяч рублей серебром Брестский мир "Польша от моря и до моря!" Армия Будённого Приобретения Польши Как на заре Советского Союза молодая республика сражалась за Украину и почему Варшава снова пытается отхватить себе кусок Незалежной. 16357 16357 Фото © Shutterstock

Кто не учит историю, того история учит. Так можно охарактеризовать то, что сейчас происходит между Украиной и Польшей. Украинцы забыли уроки прошлого, и это может обернуться для них проблемами в будущем. Впрочем, большой вопрос, что называть будущим и что останется от нынешней территории киевского режима.

Выкуп Киева за 146 тысяч рублей серебром

Русский экземпляр договора России и Речи Посполитой "Вечный мир", 1686. Фото © Wikipedia

Отношения между жителями Малороссии и поляками никогда не были гладкими. Польша всегда считала русских быдлом, а себя — носительницей европейских идей. В Речи Посполитой жителям южных территорий отводилась роль черни и обслуги. Тем сильнее желание поляков вернуть в свои границы украинские территории. Они хотят этого так сильно, что не прочь на время забыть даже самые чёрные страницы украинской истории. Например, то, как бандеровцы резали полячек и прибивали штыками к стенам польских младенцев. Уже в 2020 году польские власти согласились восстановить "мемориал" над могилой бандитов из Украинской повстанческой армии на горе Монастырь возле села Верхрата.

В состав России Украина вошла в XVII веке в результате долгих и трудных событий: борьбы казаков против Польши и Русско-польской войны. 6 мая 1686 года Россия и Речь Посполитая заключили между собой Вечный мир, по которому России отходила вся левобережная Украина, а Польша отказывалась от претензий на Киев за выкуп в 146 тысяч рублей серебром. Сейчас это составляет примерно три миллиарда рублей.

Долгое время после этого земли Малороссии оставались под защитой русского государства. Нельзя сказать, что поляков это устраивало: они то и дело пытались взять реванш, да руки были коротки. Удачный момент наступил лишь в 1918 году, когда империя распалась, а немцы, оккупировавшие западные земли России, из-за революции в собственной стране ушли.

Брестский мир

Подписание Брест-Литовского мирного договора, 3 марта 1918 года. Фото © Getty Images / Mondadori

Но и тут не обошлось без удара по политическим амбициям поляков. Когда молодое советское правительство заключало с немцами Брест-Литовский мирный договор, им было отказано в участии — как "невоюющей стороне". А вот представители Рады только что провозглашённой УНР — Украинской Народной Республики — присутствовали и даже требовали включить в УНР некоторые территории Австро-Венгрии: Галицию и Буковину. С помощью этого нового государства Германия планировала ослабить Россию и начать игру против Польши. В результате переговоров Австро-Венгрия пообещала создать на месте Буковины и Галиции "новый коронный край", что крайне возбудило Польшу: её интересы не учитывались.

Карта Брест-Литовского мира, 1918 год. Район, выделенный на карте чёрным цветом, включает в себя территории, которые Россия согласилась передать в результате Брест-Литовского урегулирования. Потерянные провинции включают Финляндию, Балтийские острова, Польшу, Литву и новое украинское государство. Протяжённость провинций показана на врезке, общая утраченная площадь равна площади всей Германии и Австро-Венгрии. Фото © Getty Images / Universal History Archive / Universal Images Group

По результатам Брестского мира в Польше начались манифестации и выступления против немцев и австрийцев. Газеты пестрели лозунгами "Долой Габсбургов!", "Долой Брестский мир!". В Пулавах начались вооружённые столкновения с немцами, в Кракове поляки разгромили немецкое консульство, вокзал и даже повесили какого-то несчастного. Польские офицеры массово сдавали австрийцам, которым они до этого служили, ордена и медали, а 200 офицеров и 1500 солдат даже перешли через линию фронта и соединились с 2-м Польским корпусом в Подолье на русской стороне фронта.

"Польша от моря и до моря!"

Генерал Юзеф Пилсудский, 1919 год. Фото © Getty Images / Photo12 / UIG

Однако открыто выступить против своих хозяев поляки не рискнули. Они сделали это позже, когда немцы убрались восвояси. Вот тут-то перед правительством Пилсудского и замаячила реальная возможность взять у России реванш за годы, как они считали, унижений. Дело в том, что после победы русского оружия в войне с Наполеоном 1812 года Польша вошла в состав Российской империи и пробыла там до 1917 года.

28 января 1919 года Польша вторглась на территорию Советской России, чтобы буквально отгрызть себе кусок: запад Белоруссии, Волынь, Галицию и западную Украину. Пилсудским была провозглашена идея восстановления величия Польши как Второй Речи Посполитой.

Польские правительственные войска занимают мост через Вислу вскоре после контрнаступления польского генерала Юзефа Пилсудского против Красной армии 14 августа 1919 года, чтобы восстановить территории, населённые поляками, в частности Виленскую область, присоединённую к Литве, но ранее польскую. Фото © Getty Images / Keystone-France / Gamma-Keystone

В Белоруссию было переброшено 80 тысяч солдат и 500 пушек, на Украину — 65 тысяч солдат и ещё 500 пушек. Львиную часть вооружения полякам любезно предоставили бывшие "союзники" России: Америка, Британия и Франция. С такими друзьями и враги не нужны. К осени поляки заняли Вильно, Минск. Красная армия смогла остановить их лишь на рубеже Петриков – Любань – река Березина – Полоцк – Двинск. Затем поляки оккупировали Волынь и Галицию и повернули на восток.

Для молодой советской республики 1919 год оказался тяжёлым: на юге шли бои с Деникиным, в Сибири — с Колчаком, а тут ещё с запада пожаловали белополяки. Россия пыталась провести в ними переговоры, предлагая установить "справедливые границы по принципу расселения народов", однако Польша, уверенная в превосходстве, на переговоры не пошла. В мае 1920 года поляки заняли Киев, а потом перешли через Днепр и вторглись в левобережную Украину, стремясь "проглотить" как можно больше земель. Идея "Польша от моря до моря" вот-вот могла стать явью.

Армия Будённого

Реввоенсовет 1-й Конной армии: К.Е. Ворошилов, С.М. Будённый и Е.А. Щаденко. 1919 года. Фото © Getty Images / Universal History Archive / Universal Images

Но едва большевики успели проводить на юге остатки армии Врангеля из Крыма, как Троцкий перебросил на Украину 76 тысяч штыков, среди которых была уже закалённая в боях 1-я конная армия Будённого. На Украине открыли два фронта: Западный (его возглавил Тухачевский) и Юго-Западный под командованием Егорова. Именно на этом фронте действовала армия Будённого. Кстати, там же находился и Сталин: он был членом военсовета. Красная конница была подкреплена танковыми отрядами, 350 пулемётами и 52 орудиями, пятью бронепоездами, автобронеотрядами и 18 самолётами. Первые бои показали, что поляки настроены более чем серьёзно: победить танки, отданные полякам белыми, коннице не удалось.

Но красные быстро учли ошибки. Первая победа над поляками была одержана туманным дождливым утром под Самгородком. После ошеломительной артподготовки в бой на стык двух польских армий — 6-й и 3-й — пошли три конные дивизии Будённого. Они прорвались в глубину на 20 километров и заняли 12 километров фронта. Прорвавшись в тыл, будённовцы нарушили сообщение и снабжение польских войск.

Это сейчас украинские псевдоучёные переписывают историю и придумывают, как "доблестные украинские полки" сражались с поляками. А тогда все знали: Киев был взят поляками без боя. И оставили его поляки также без боя — под угрозой окружения армией Будённого. Напоследок поляки взорвали мосты на Днепре. Вот что по этому поводу писал Михаил Булгаков: "Наши европеизированные кузены вздумали щегольнуть своими подрывными средствами и разбили три моста через Днепр, причём Цепной — вдребезги. И по сей час из воды... торчат только серые унылые быки. А, поляки, поляки... Ай, яй, яй!.."

Николаевский цепной мост, 1920 год. Фото © Wikipedia

Был взорван и железнодорожный мост через Днепр, бывший в XIX веке самым длинным железнодорожным мостом в мире. Вместе с поляками из Киева бежали петлюровцы и прочие украинские националисты. За идею "Польша от моря до моря" они умирать не захотели.

После оставления Киева поляки ушли из Минска и Вильно. К августу Тухачевский вышел на польскую границу, а затем вторгся в Польшу. Это было ошибкой. Сталин предупреждал, что добром это не закончится, но на волне ура-патриотизма Тухачевский решил захватить Варшаву и был разбит. Поляки отрезали армию от обоза и разгромили, а потом снова двинулись на восток, но контрнаступление развить не смогли, выдохлись.

В результате длительных переговоров в Риге СССР удалось добиться мира с поляками, а граница между Польшей и СССР прошла по линии, нарисованной на карте английским лордом Керзоном — англосаксонским куратором Польши. Линия проходила через Гродно и Немиров, Брест-Литовск и Устилуг, шла на Крылов, затем на Перемышль и уходила через Карпаты на Бещады и Устрики.

Приобретения Польши

Фото © Getty Images / Paul Thompson / FPG

В Польше оказалось четыре региона, принадлежавших ещё Древней Руси: Надсанье на реке Сан на западе Львовской области, Лемковщина, населённая русинами, Холмщина, которую у русских отбили поляки и которую на Русь вернул сам Ярослав Мудрый, и Подляшье, которое издавна было частью Древней Руси, а позже стало частью Волынского и Галицко-Волынского княжества.

На этих землях тут же началась насильственная полонизация и окатоличивание населения: школы, в которых учили на украинском и белорусском языках, закрылись, сельхозугодья передали польским помещикам, а население записали в батраки. Поэтому неудивительно, что в 1939 году, когда эти земли были переданы СССР по пакту Молотова – Риббентропа, население встречало красноармейцев как освободителей.

Годом ранее, в 1938 году, Польша снова показала свои волчьи аппетиты, нагло "откусив" от дружественной Чехословакии Тешинскую область. Премьер-министр Британии Уинстон Черчилль именно тогда назвал Польшу "главной гиеной Европы". Это прозвище надолго закрепилось за поляками.

Любопытно, что после Победы 1945 года некоторые регионы Украины снова достались "братской Польше": от линии Керзона СССР отступил на восток где на пять, где на восемь, а в некоторых местах и на одиннадцать километров. Польше за красивые глаза отошло 27 тысяч квадратных километров с населением в миллион человек. При этом СССР вплоть до 1947 года переселял к себе всё украинское население. Некоторые украинцы, запуганные бандеровскими баснями о том, что в СССР их всех отправят в Сибирь, чтобы избежать депортации, называли себя белорусами. На самом деле всех переселяли на Украину. Любопытно, что в 1947 году поляки изъявили желание выслать в СССР ещё 20 тысяч украинцев, однако руководство УССР отказалось принимать их под предлогом того, что большая часть оставшихся в Польше украинцев "заражена бандитизмом".

Польша с украинцами церемониться не стала: все они во время операции "Висла" были переселены на северо-запад страны. Это было проведено в рамках борьбы с украинскими националистами — с теми самыми бандеровцами, чей мемориал поляки клятвенно обещали восстановить. Как видите, аппетит у "европейской гиены" хороший: дай палец — откусит руку. Но готовы ли поляки на этот раз умирать за свой реваншизм? Это ещё предстоит выяснить.

Фото © Shutterstock Получится ли у Польши в этот раз отхватить кусок Украины? 0 Будет зависеть от специальной операции России на Украине Они попытаются Нет, не получится

Авторы Майя Новик