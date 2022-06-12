Какую тактику применяли в СССР, чтобы уговорить немцев сдаться Оглавление Первые промахи Газеты на немецком и итальянском Комфортные оковы И в окопе, и в туалете Радиостанции для офицеров и солдат Обращения пленных генералов Психологическая обработка противника на войне так же важна, как и боевые действия. Во время Великой Отечественной войны советское руководство использовало разные приёмы деморализации солдат вермахта. 9229 9229 Кукрыниксы на фронте, 1942 г. Фото © Викизнание

Первые промахи

Уже на четвёртый день войны, 25 июня 1941 года, было создано Советское бюро военно-политической пропаганды, во главе которого встал начальник Главного политуправления Красной армии Лев Мехлис. Одной из задач, поставленных Сталиным перед новым бюро, стояла деморализация рядовых немцев. Опыт психологической обработки врага у советских военных уже был: к разбрасыванию листовок прибегали как во время Гражданской войны, так и во время недавних боёв на Халхин-Голе и во время Финской войны.

Лев Мехлис (слева). Советская листовка. Фрау рвёт портрет Гитлера, на обороте — стихотворение Эриха Вайнерта "Я обвиняю!". Фото © Wikipedia

Первые листовки были отпечатаны уже через два дня. Их основной призыв: "Пусть Гитлер воюет сам, а ты — спасай себя и переходи на сторону Красной армии!" Ну и, разумеется, листовка содержала лозунги "Долой грабительскую войну! Да здравствует дружба между советским и немецким народами!". То есть солдатам вермахта, "истинным арийцам", которые сами надеялись получить на востоке кусок земли и парочку славянских рабов в придачу, предлагался даже не плен, а переход на сторону "низшей расы"! Разумеется, это не сработало.

Вы удивитесь, но эти листовки обогатили немецкий язык. В немецком не существовало слова, соответствующего эпитету "вероломный", которым характеризовали нападение Германии на Советский Союз. И поэтому уехавшая из Германии немецкая коммунистка-переводчица Фрида Рубинер придумала новое слово: wortbrühig. Оно состояло из двух слов: wort и brühig ("слово" и "ломкий"). Wortbrühig можно также было перевести как "сделать, нарушив клятву". За первые 12 дней войны бюро военно-политической пропаганды издало более 60 листовок и плакатов тиражом 90 миллионов экземпляров, но они оказались малоэффективны.

Газеты на немецком и итальянском

Газета "Свободное слово" (слева) и газета румынских военнопленных в СССР "Грайул либер" 31 октября 1943 г. Фото © Оружие слова. Советская спецпропаганда в годы Великой Отечественной войны / КиберЛенинка © КРИЗИС ГИТЛЕРОВСКОГО БЛОКА / sci.house

Затем на первое место вышла аналитика. Источниками её стали политические допросы пленных, выясняющие настроения на той стороне фронта; анализ попавших в руки советских военных вражеских документов, в том числе писем домой, газет, рапортов и даже пластинок и фотографий.

На каждую немецкую дивизию был составлен формуляр о моральном состоянии офицеров и солдат. Особое внимание уделялось союзникам Германии: румынам, итальянцам, венграм. Важным источником полезной информации стали немцы-коммунисты и сотрудники Коминтерна. Бюро военно-политической пропаганды стало выпускать не только листовки, но и газеты на языке противника: для румын издавали "Грайул либер" ("Голос свободы"), для венгров — "Уйсо" ("Свободное слово"), для итальянцев — "Альбу" ("Зарю").

Дело было поставлено на поток. На создание одной листовки у авторов текстов уходило до двух суток, после чего текст обсуждался коллективно. К созданию рисунков были привлечены самые талантливые Кукрыниксы: Порфирий Крылов, Николай Соколов и уроженец Киева художник-карикатурист Борис Ефимов.









Затем листовки отпечатывали в тылу или прямо в прифронтовых типографиях. Несмотря на нехватку средств, почти 50% из них были цветными: они привлекали больше внимания. А чтобы немецкий солдат не сразу выбросил листовку, её маскировали под письма полевой почты, обрывки немецких газет или журналов. Считалось, что солдату так легче утаить листовку от своего командира.

Комфортные оковы

Листовка-пропуск для немецких солдат, сдающихся в плен. Фото © Оружие слова. Советская спецпропаганда в годы Великой Отечественной войны / КиберЛенинка

Стиль агитационных листовок, адресованных солдатам вермахта, резко изменился в декабре 1941 года, когда советские войска перешли в контрнаступление под Москвой. Солдатам больше не предлагали воевать против фюрера — только плен. Агитки напирали на то, что зима в России холодная, умереть можно быстро, но лучше сохранить себе жизнь. Пропагандисты указывали на то, что русские привычны к морозам и для них -32 °С — сущий пустяк. У них есть тёплые тулупы и валенки.

Немцы были непривычны к стуже и получали обморожения и пневмонию. В листовках делали упор на то, что все помещения для пленных хорошо отапливаются. В ход шли и письма от немецких фрау, найденные на телах погибших солдат. Для пущей убедительности обязательно указывали номера полевой почты и объясняли, что получатель письма уже мёртв: "Если ты не хочешь погибнуть — сдавайся!"

Другие листовки изображали раненого немецкого солдата, который умирал на госпитальной койке, в то время как к его жене приставал офицер СС. Или немецкую фрау, которая рвала портрет Гитлера над телом убитого мужа. Бюро военно-политической пропаганды старалось развеять миф, бытующий среди немцев, что в плену к немецким солдатам относятся жестоко. В листовках утверждалось, что у пленных будет хорошее питание, медицинская помощь и возможность получать посылки из дома.

Чтобы убедить немцев сдаться, публиковали фотографии, отснятые в лагере для пленных под Карагандой. На них сытые и здоровые немцы читали весточки из дома. Кроме газет и агиток бюро военно-политической пропаганды издавало брошюры для противника: "Известия с фронта", "Что происходит в Германии", "Как живут военнопленные в советской России".

И в окопе, и в туалете

Загрузка в самолёт агитационных листовок для немецких солдат. Фото © МОБИЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА НА ВЕДЕНИЕ ВОЙНЫ / encyclopedia.mil.ru

Летом 1942 года при Главном политическом управлении РККА был создан Совет военно-политической пропаганды. Точно так же, как и сейчас, листовки на позиции противника забрасывали с помощью артиллерии: пачки заряжали в специальные снаряды, которые раскрывались и разбрасывали агитки. Однако их распространяли не только на передовой, но и в тылу, делали это разведгруппы и партизаны.

Листовки оставляли в укромных местах, которые немцы могли использовать под туалеты, и даже в самих деревенских туалетах. Ну а где ещё боец мог спокойно посидеть в полном одиночестве и насладиться творчеством советских пропагандистов? Считалось, что именно из туалета солдат мог потихоньку забрать листовку с собой и даже показать её близкому товарищу. Разбрасывали листовки и там, где немцы искали еду: на огородах и возле хлевов.

Радиостанции для офицеров и солдат

Красноармеец из окопов боевого охранения ведёт передачу для солдат противника на немецком языке. Фото © МОБИЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА НА ВЕДЕНИЕ ВОЙНЫ / encyclopedia.mil.ru

Одновременно с печатным словом в работу были пущены мощные радиостанции. Из Москвы, Ленинграда, Тбилиси и других крупных городов СССР они вещали на немецком, финском, румынском и польском языках, каждый день передавая в эфир 14 передач на семи различных волнах. Иногда передачи были обращены к определённым группам солдат противника: например, к связистам, которые могли слушать советские передачи.

А для вещания на широкие массы солдат на фронтовой полосе применялись мощные громкоговорители, которые сообщали немцам о фронтовых успехах Красной армии и о том, как хорошо живут в советском плену немецкие солдаты. Большую помощь в пропаганде оказали мощные звуковещательные станции, которые распространяли звук на несколько километров. Через них советские агитаторы разоблачали Гитлера как врага немецкого народа, доказывали неизбежность поражения, предлагали сдаться в плен и разъясняли миролюбивые планы СССР в отношении Германии.

Обращения пленных генералов

Листовка с обращением немецкого антифашиста Альфреда Лискова (слева). Пленный генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс подписывает обращение 50 генералов к немецкому народу и армии. Фото © Оружие слова. Советская спецпропаганда в годы Великой Отечественной войны / КиберЛенинка

Удачным примером пропаганды можно было назвать обращение к немецким солдатам самих немцев. Так, одна из самых первых листовок была написана солдатом вермахта Альфредом Лисковым, который перешёл на сторону СССР в самом начале и осуждал войну, развязанную против СССР.

Но ещё лучше получилось в 1943 году, когда с советскими пропагандистами согласились сотрудничать сдавшиеся в плен под Сталинградом немецкий генерал Вальтер фон Зейдлиц и полковник Ганс Гюнтер ван Хувен. Они записали к немецким солдатам обращение, которое крутили на фронте как раз в том месте, где были их части. Более того, фон Зейдлиц даже написал обращение к командующим двух армий и к командующему группой "Норд" генерал-фельдмаршалу Георгу фон Кюхлеру.

В результате боевых действий и кропотливой работы советских пропагандистов в течение Великой Отечественной войны в плен попали: 2,4 миллиона немцев, 100 тысяч австрийцев, 500 тысяч венгров, 200 тысяч румын, 70 тысяч чехов и словаков, 60 тысяч поляков, 49 тысяч итальянцев, 22 тысячи югославов (хорватов) и 2,4 тысячи финнов. Не все из них вернулись домой. Но тут уже пенять на СССР нечего. Советским гражданам самим зачастую было нечего есть и нечем прикрыться от холода: всё отдавали фронту.

Обращение немецкого военнопленного по радио к гитлеровским солдатам в Сталинграде. Фото © МОБИЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА НА ВЕДЕНИЕ ВОЙНЫ / encyclopedia.mil.ru Почему в плен Красной армии сдалось более 3 млн 400 тыс. человек? 0 Советский народ ожесточённо сражался, плен оказался лучше окопов Итог выстраданной победы Не хотели погибать на чужой земле

Авторы Майя Новик