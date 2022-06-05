5 советских блюд, от которых европейцы морщились, а теперь сами готовят их на семейных ужинах Оглавление Бефстроганов Пельмени Творожники Солянка Салат оливье Приезжая в СССР, интуристы критиковали всё, что видели, в том числе и советскую кухню. Теперь, спустя годы, они захлёбываются от восторга и сами готовят эти вкусные, сытные и натуральные блюда. 143097 143097 Фото © ТАСС / Хамельянин Геннадий, Кавашкин Борис

Советская кухня отличалась дешевизной и калорийностью, так как нужно было накормить рабочих, занятых тяжёлым трудом, а блюда были простыми в приготовлении. Наверное, в этом и кроется секрет их популярности.

Бефстроганов

Бефстроганов. Фото © Shutterstock

Особенно популярным в Европе стало наше блюдо под названием бефстроганов. Да, его изобрели не в СССР, а несколько раньше, до революции. Но в советскую эпоху оно стало пользоваться большой популярностью. За границу это блюдо привезли советские эмигранты, и рецепт быстро разошёлся по миру. Что может быть вкуснее картофельного пюре и тушёной говядины в подливке?

Пока интуристы морщили носы в советских ресторанах, придирчиво рассматривая содержимое тарелок, простые люди со всего света распробовали блюдо и даже стали готовить по-своему. В каждой стране на свой лад. Например, в Скандинавии вместо мяса тушили сосиски, в Азии подавали, приправив говядину петрушкой, а вместо картофеля клали белый рис. Американцы стали добавлять к мясу американскую лапшу, а бразильцы добавляли к нему обжаренные грибы.

Но это всё равно остаётся нашим знаменитым бефстрогановом. И в меню ресторанов блюдо называется именно так. Кстати, мы уже и сами стали забывать, что классическая подача блюда предполагает жареную картошку, а не пюре, и соус готовится на основе бульона, горчицы и сметаны. А в некоторых странах бефстроганов выпускался в виде... консервов. Вскрыл банку, разогрел — еда готова!

Пельмени

Пельмени. Фото © Shutterstock

Европейские дипломаты и туристы раньше в иностранной прессе жаловались, что в русских пельменях их не устраивает калорийность. Мол, жира много, мясо, майонез, сметана, масло.... Нам бы лучше салатик какой диетический! Однако со временем ситуация изменилась. Теперь каждый иностранец, желающий познакомиться с нашей кухней, требует в первую очередь пельмени. Либо распробовали, либо лгали, что не нравится, чтобы представить нашу страну в чёрном свете.

Недавно немецкий журналист Дэниэль Гинц в местной газете признался, что он вегетарианец, но не может устоять перед пельменями, которые готовит его мама. Заметим, немец живёт во Франкфурте и считает, что ради пельменей можно забыть про убеждения.

Пельмени ценят не только в Европе, но и в США. Блогер из Нью-Йорка Кэти Мачадо занесла их в свой список самых вкусных блюд из России.

Пельмени любят испанцы, немцы, скандинавы и даже итальянцы. Правда, наши туристы отмечают, что качество еды в Европе со временем становится хуже и отведать настоящих русских пельменей в европейском общепите уже невозможно. Следует напрашиваться в гости к русским эмигрантам или к их потомкам, которые ещё сохраняют традиции СССР.

Творожники

Сырники. Фото © Shutterstock

Ещё одно блюдо советской кухни, которое сначала всем европейцам кажется странным, — это творожники (или сырники). Во-первых, иностранцы не знают, что такое творог, во-вторых, им кажется, что продукты несочетаемы и вкусного десерта из этого не приготовишь.

Больше всего вопросов вызывает способ приготовления. Жарить молочный продукт? Зачем? Зато потом ни французов, ни испанцев от сырников за уши не оттащить! Просят готовить их каждый день, быстро перенимают рецепт и с удовольствием готовят сами себе на завтрак! Например, испанский блогер Хавьер Гарсиа признаётся, что до сырников любил пельмени, но по-настоящему русскую кухню не знал.

Солянка

Солянка. Фото © Shutterstock

Мало кто в курсе, но в 1960-х годах в ГДР случился "соляночный бум". Немцам так понравилась самая обычная мясная сборная солянка, которой угощали гостей в столовых советского воинского контингента, что её стали готовить в немецких семьях и подавать в лучших ресторанах. Вскоре острый суп с копчёностями стали консервировать и продавать в универмагах. Конечно, солянка в жестяных банках имела уже совсем другой вкус. Да и сами немцы немного приукрасили советский рецепт, добавив в него каперсы и даже лечо!

Настоящие ценители солянки готовят этот острый суп до сих пор. Постепенно рецепт блюда распространился и в Западной Германии, ведь немцы очень любят копчёное. Главными "соляночными" регионами остаются Берлин, Бранденбург, Саксония, Передняя Померания и Тюрингия. А поначалу нос воротили. Суп? Из колбасы? Да быть не может, чтобы это было вкусно! Ещё как может!

Салат оливье

Салат оливье. Фото © Shutterstock

Салат оливье в советском исполнении (с солёными огурчиками, колбасой и варёной морковкой вместо крабового мяса) — вот блюдо, которое покорило весь мир. В Европе, Южной Америке, Азии и даже в США его называли до последнего времени русским салатом и подавали в самых дорогих русских ресторанах. А сколько возмущения было сначала! И выглядит не так, как "салат средиземноморский"! И майонез опять же... Для фигуры, знаете ли, не полезно. Но вкусно, дёшево, сытно. Солёные огурчики разжигают аппетит и требуют чарки русской водки!

Да, в последнее время иностранцы снова задрали нос и из вредности переименовали советский оливье в "украинский салат", но это до поры до времени. Чем больше русскую культуру и русскую кухню запрещают в "цивилизованной" Европе, тем больше к ним интерес, да и вряд ли привыкшие к хорошему испанские блогеры откажутся теперь от русских сырников.

Фото © Фотохроника ТАСС / Садчиков Виктор Почему советские блюда оказались востребованы на Западе? 0 Просты в приготовлении и калорийны Потому что ненависть к Советам превратилась в страсть Эмигранты популяризировали советскую кухню

Авторы Майя Новик