7 дурных привычек советских людей, которые в Европе считаются нормой Оглавление Не заплатить за даму Опоздание на деловую встречу Навестить близких Прижимистость Внешний вид девушек Чётное количество цветов Развязность Почему многие плохие советские привычки оказались на Западе общественными стандартами и что это говорит о европейцах. 1089899 1089899 Кадр © “Родня”. Режиссёр Никита Михалков, сценарист Виктор Мережко / КиноПоиск

Как бы Россия за последние 30 лет ни стремилась войти в плеяду "культурных народов", её выталкивала из Европы разница наших менталитетов. Пора признать: мы разные, эти отличия ощутимы и на уровне культуры.

Не заплатить за даму

Кадр © "12 стульев". Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Илья Ильф, Евгений Петров / КиноПоиск

Если в СССР мужчина приглашал девушку в ресторан или кафе, то само собой подразумевалось, что он оплачивал ужин, а его визави не несла никаких расходов. Это было в порядке вещей. Если мужчина ухаживает за дамой, он оплачивает и еду, и выпивку. Тем более он оплачивает счёт, если дама его близкая или дальняя родственница. Заплатит он и в том случае, если дам несколько. Например, это ужин с дальними родственницами. Самые галантные и щедрые запросто оплатят счёт и коллеге по работе, но только в том случае, если симпатизируют ей. Мужчину, который не заплатил в ресторане и потребовал у девушки деньги, сочтут жмотом и грубияном.

В Европе такое уже невозможно: там оплату счёта сочтут едва ли не домогательством и даже унижением женщины. "Я сама могу за себя заплатить!" — гордо скажет немка. В России такой пассаж сочтут явным посылом, что мужчина не нравится. Но европейцы ушли дальше: в Скандинавии принцип "каждый платит сам за себя" распространён даже внутри семьи. Единственные траты, которые супруги несут сообща, — это ребёнок и коммунальные расходы. И то если живут под одной крышей.

Опоздание на деловую встречу

Кадр © "Афоня". Режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / КиноПоиск

В России опоздать на деловую встречу больше чем на 10 минут непростительно. Партнёры могут подождать, но всё же сочтут это возможным унижением. Кажется, что европейцы пунктуальны? Нет! Ирландцы относятся к понятию времени как к чему-то растяжимому и совершенно спокойно могут опоздать.

Во Франции деловые партнёры готовы ждать друг друга почти полчаса. Испанцы могут опоздать на час, а итальянцы славятся своим разгильдяйством: они могут вообще не явиться на встречу или явиться через несколько часов: "Ну, мы же договаривались встретиться после обеда!" Да, они именно так и поступают: договариваются о весьма приблизительном времени. А потом приходят ещё позже, и переговоры затягиваются. "А давайте всё отложим на завтра!" — могут неожиданно сказать итальянцы, хотя, казалось бы, переговоры уже подошли к логическому завершению, пора подписывать бумаги. Да что там деловая встреча — они даже в гости опаздывают на 30 минут. Примерно так же, на полчаса, позволяют себе опоздать и греки.

Навестить близких

Кадр © "Родня". Режиссёр Никита Михалков, сценарист Виктор Мережко / КиноПоиск

Такое поведение родственника или близкого друга в СССР могло расцениваться как открытое пренебрежение отношениями. "Ты был в Воронеже и не заехал к нам? Как так?" — такой упрёк можно было услышать от сестры, тётки, двоюродного брата, от друга и даже от однокурсника.

В Европе такое поведение — норма. Приходить в гости без приглашения не принято. В Британии, например, приглашение на обед присылают за 21 день. А если приглашают по телефону, то за 10 дней. Без приглашения не ходят в гости и во Франции. А в Германии часто можно увидеть картину, когда возвратившийся издалека взрослый отпрыск не спешит навещать родителей, а селится отдельно от них, в хостеле, и назначает встречу на нейтральной территории.

Прижимистость

Кадр © "Самая обаятельная и привлекательная". Режиссёр Геральд Бежанов, сценаристы Геральд Бежанов, Анатолий Эйрамджан / КиноПоиск

Ни в Англии, ни во Франции, ни тем более в Германии гостей не принято встречать таким обильным столом, как это было в СССР, где на стол выставлялось всё — от шоколадных конфет до сервелата.

Все траты европейцы высчитывают до копейки и потратить лишний евро на гостя не торопятся. Они считают такое поведение нормой: каждая монета должна им что-то приносить. В Голландии вам дадут чашку чая и один кусочек тортика и покажут всем видом, что этого с вас довольно, в Англии угостят варёной морковкой и кусочком тушёного мяса, а в Норвегии вас вообще не пригласят домой, а назначат встречу в ресторане. Разумеется, оплатить счёт вам придётся самим.

В России такое поведение сочтут эксцентричным, и это в лучшем случае. А в худшем к хозяину прилепят ярлык "жмот" и дружить с ним больше не будут. Ведь у нас главное, чтобы все были вместе — и друзья, и родные! Чтобы всем было весело, все были сыты и счастливы! Даже если это просто обед выходного дня на даче.

Даже во время конфетно-букетного периода европейцы не будут дарить своей избраннице дорогие подарки, а предложение сделают, только всё просчитав на калькуляторе на годы вперёд.

Внешний вид девушек

Кадр © "Стиляги". Режиссёр Валерий Тодоровский, сценаристы Юрий Коротков, Валерий Тодоровский, Евгений Маргулис / КиноПоиск

В Европе женщины давно одеваются так, словно всем своим видом стараются доказать: "Вы мне безразличны!" Главное — это комфорт. Кеды, растянутые свитера, торопливо перехваченные резинками волосы, клетчатые мужские рубашки и лишний вес — как хочу, так и выгляжу! Даже в СССР такой внешний вид молодой женщины сочли бы признаком глубокой депрессии, полного отсутствия денег и неудач в личной жизни. Хорошая косметика, регулярное посещение парикмахера и мастера маникюра, ухоженность, стройность, высокий каблук — всё это по-прежнему остаётся прерогативой наших дам. Всё это было и в СССР. Может быть, там не было такого богатого выбора косметики, но зато все женщины летом щеголяли в лёгких платьях и босоножках, а не носили треники с вытянутыми коленками.

Многие молоденькие девицы до сих пор не выносят мусор, если не накрашены. Можно упрекнуть их в комплексах, а можно признать: глаз радуется, когда даже в провинции видишь столько ухоженных красоток.

Чётное количество цветов

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"Ничего такого здесь нет!" — считают европейские мужчины, подарив избраннице две розы, главное, чтобы денег ещё и на ресторан хватило — за себя заплатить. А для русской девушки со времён СССР чётное количество цветов — плохая примета. Чётное несут на кладбище, а девушкам дарят или одну розу, или три, или сразу много! И тут бесполезно объяснять, видимо, даже архетипы у нас разные. Европейцу не понять, что нечётное число — это что-то неоконченное, а значит, будет продолжение, а чётное число — это уже всё. Оградка и памятник.

Развязность

Кадр © "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / КиноПоиск

В СССР главным качеством человека считали скромность. А бесстыдство — обнажение собственного тела, развязное поведение и излишние откровения в разговорах — считалось недопустимым. И тут европейцы превзошли самих себя. В Германии и Скандинавии бесстыдство давно вошло в норму: здесь ходят в общие бани и сауны, причём если кто-нибудь стесняется и пытается остаться в плавках или в купальнике, то такое вполне естественное для человека поведение как раз считается неприемлемым: посетителя либо заставят раздеться догола, либо попросят уйти. В общем, "просвещённая" Европа по части разврата уже давно оставила позади всех дикарей всех континентов.

Кадр © "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / КиноПоиск Почему ностальгия по советским привычкам сохраняется до сих пор? 0 Советские люди были скромными и поощряли учёбу и науку Быт времён СССР ассоциируется с нестяжательством Это традиции прошлых поколений

Авторы Майя Новик