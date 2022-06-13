7 дурных привычек советских людей, которые в Европе считаются нормой
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Почему многие плохие советские привычки оказались на Западе общественными стандартами и что это говорит о европейцах.
Кадр © “Родня”. Режиссёр Никита Михалков, сценарист Виктор Мережко / КиноПоиск
Как бы Россия за последние 30 лет ни стремилась войти в плеяду "культурных народов", её выталкивала из Европы разница наших менталитетов. Пора признать: мы разные, эти отличия ощутимы и на уровне культуры.
Не заплатить за даму
Кадр © "12 стульев". Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Илья Ильф, Евгений Петров / КиноПоиск
Если в СССР мужчина приглашал девушку в ресторан или кафе, то само собой подразумевалось, что он оплачивал ужин, а его визави не несла никаких расходов. Это было в порядке вещей. Если мужчина ухаживает за дамой, он оплачивает и еду, и выпивку. Тем более он оплачивает счёт, если дама его близкая или дальняя родственница. Заплатит он и в том случае, если дам несколько. Например, это ужин с дальними родственницами. Самые галантные и щедрые запросто оплатят счёт и коллеге по работе, но только в том случае, если симпатизируют ей. Мужчину, который не заплатил в ресторане и потребовал у девушки деньги, сочтут жмотом и грубияном.
В Европе такое уже невозможно: там оплату счёта сочтут едва ли не домогательством и даже унижением женщины. "Я сама могу за себя заплатить!" — гордо скажет немка. В России такой пассаж сочтут явным посылом, что мужчина не нравится. Но европейцы ушли дальше: в Скандинавии принцип "каждый платит сам за себя" распространён даже внутри семьи. Единственные траты, которые супруги несут сообща, — это ребёнок и коммунальные расходы. И то если живут под одной крышей.
Опоздание на деловую встречу
Кадр © "Афоня". Режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / КиноПоиск
В России опоздать на деловую встречу больше чем на 10 минут непростительно. Партнёры могут подождать, но всё же сочтут это возможным унижением. Кажется, что европейцы пунктуальны? Нет! Ирландцы относятся к понятию времени как к чему-то растяжимому и совершенно спокойно могут опоздать.
Во Франции деловые партнёры готовы ждать друг друга почти полчаса. Испанцы могут опоздать на час, а итальянцы славятся своим разгильдяйством: они могут вообще не явиться на встречу или явиться через несколько часов: "Ну, мы же договаривались встретиться после обеда!" Да, они именно так и поступают: договариваются о весьма приблизительном времени. А потом приходят ещё позже, и переговоры затягиваются. "А давайте всё отложим на завтра!" — могут неожиданно сказать итальянцы, хотя, казалось бы, переговоры уже подошли к логическому завершению, пора подписывать бумаги. Да что там деловая встреча — они даже в гости опаздывают на 30 минут. Примерно так же, на полчаса, позволяют себе опоздать и греки.
Навестить близких
Кадр © "Родня". Режиссёр Никита Михалков, сценарист Виктор Мережко / КиноПоиск
Такое поведение родственника или близкого друга в СССР могло расцениваться как открытое пренебрежение отношениями. "Ты был в Воронеже и не заехал к нам? Как так?" — такой упрёк можно было услышать от сестры, тётки, двоюродного брата, от друга и даже от однокурсника.
В Европе такое поведение — норма. Приходить в гости без приглашения не принято. В Британии, например, приглашение на обед присылают за 21 день. А если приглашают по телефону, то за 10 дней. Без приглашения не ходят в гости и во Франции. А в Германии часто можно увидеть картину, когда возвратившийся издалека взрослый отпрыск не спешит навещать родителей, а селится отдельно от них, в хостеле, и назначает встречу на нейтральной территории.
Прижимистость
Кадр © "Самая обаятельная и привлекательная". Режиссёр Геральд Бежанов, сценаристы Геральд Бежанов, Анатолий Эйрамджан / КиноПоиск
Ни в Англии, ни во Франции, ни тем более в Германии гостей не принято встречать таким обильным столом, как это было в СССР, где на стол выставлялось всё — от шоколадных конфет до сервелата.
Все траты европейцы высчитывают до копейки и потратить лишний евро на гостя не торопятся. Они считают такое поведение нормой: каждая монета должна им что-то приносить. В Голландии вам дадут чашку чая и один кусочек тортика и покажут всем видом, что этого с вас довольно, в Англии угостят варёной морковкой и кусочком тушёного мяса, а в Норвегии вас вообще не пригласят домой, а назначат встречу в ресторане. Разумеется, оплатить счёт вам придётся самим.
В России такое поведение сочтут эксцентричным, и это в лучшем случае. А в худшем к хозяину прилепят ярлык "жмот" и дружить с ним больше не будут. Ведь у нас главное, чтобы все были вместе — и друзья, и родные! Чтобы всем было весело, все были сыты и счастливы! Даже если это просто обед выходного дня на даче.
Даже во время конфетно-букетного периода европейцы не будут дарить своей избраннице дорогие подарки, а предложение сделают, только всё просчитав на калькуляторе на годы вперёд.
Внешний вид девушек
Кадр © "Стиляги". Режиссёр Валерий Тодоровский, сценаристы Юрий Коротков, Валерий Тодоровский, Евгений Маргулис / КиноПоиск
В Европе женщины давно одеваются так, словно всем своим видом стараются доказать: "Вы мне безразличны!" Главное — это комфорт. Кеды, растянутые свитера, торопливо перехваченные резинками волосы, клетчатые мужские рубашки и лишний вес — как хочу, так и выгляжу! Даже в СССР такой внешний вид молодой женщины сочли бы признаком глубокой депрессии, полного отсутствия денег и неудач в личной жизни. Хорошая косметика, регулярное посещение парикмахера и мастера маникюра, ухоженность, стройность, высокий каблук — всё это по-прежнему остаётся прерогативой наших дам. Всё это было и в СССР. Может быть, там не было такого богатого выбора косметики, но зато все женщины летом щеголяли в лёгких платьях и босоножках, а не носили треники с вытянутыми коленками.
Многие молоденькие девицы до сих пор не выносят мусор, если не накрашены. Можно упрекнуть их в комплексах, а можно признать: глаз радуется, когда даже в провинции видишь столько ухоженных красоток.
Чётное количество цветов
Фото © Shutterstock
"Ничего такого здесь нет!" — считают европейские мужчины, подарив избраннице две розы, главное, чтобы денег ещё и на ресторан хватило — за себя заплатить. А для русской девушки со времён СССР чётное количество цветов — плохая примета. Чётное несут на кладбище, а девушкам дарят или одну розу, или три, или сразу много! И тут бесполезно объяснять, видимо, даже архетипы у нас разные. Европейцу не понять, что нечётное число — это что-то неоконченное, а значит, будет продолжение, а чётное число — это уже всё. Оградка и памятник.
Развязность
Кадр © "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / КиноПоиск
В СССР главным качеством человека считали скромность. А бесстыдство — обнажение собственного тела, развязное поведение и излишние откровения в разговорах — считалось недопустимым. И тут европейцы превзошли самих себя. В Германии и Скандинавии бесстыдство давно вошло в норму: здесь ходят в общие бани и сауны, причём если кто-нибудь стесняется и пытается остаться в плавках или в купальнике, то такое вполне естественное для человека поведение как раз считается неприемлемым: посетителя либо заставят раздеться догола, либо попросят уйти. В общем, "просвещённая" Европа по части разврата уже давно оставила позади всех дикарей всех континентов.
Почему ностальгия по советским привычкам сохраняется до сих пор?