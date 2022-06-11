5 советских мелочей с чердаков, дач и гаражей, которые продают за десятки и сотни тысяч рублей Оглавление Чайные и пивные кружки Фотографии и фотокарточки Кресты-мощевики Монеты и жетоны Письма и автографы Гаражные находки Вы знали, что кружки, запчасти и детали из советских гаражей стоят если не состояние, то весомую его часть? Важно обращать внимание на мелочи. 165527 165527 Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Поиск антиквариата — увлекательное хобби! Иногда на чердаках старых домов, на купленных или заброшенных дачах и даже в гаражах таятся настоящие сокровища.

Чайные и пивные кружки

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В 2021 году в Санкт-Петербурге на торгах Северного аукционного дома появился неожиданный лот — фарфоровая кружка. Предмет был найден на одной из дач на севере города. Новый хозяин купил её в плачевном состоянии и под крыльцом обнаружил закопанные вещи. История говорит, что находка произошла, когда владелец "решил снести ветхий домик и перекопать весь участок".

Среди разных предметов нашлась и неприметная кружка. Было видно, что ею часто пользовались: рисунок был уже потёрт, на краях имелись сколы. На кружке красовалась агитационная надпись: "Да здравствует Коммунистический интернационал!"

Однако искусствоведов это не отпугнуло: оказалось, что на кружке изображён портрет видного революционера Григория Зиновьева, в 1930-х годах его репрессировали и казнили. Все его портреты были уничтожены, а сам он был объявлен врагом. За владение такой кружкой можно было запросто прослыть сочувствующим и попасть на Колыму. Поэтому владелец дачи и закопал любимую кружку под крыльцом, от чужих глаз подальше.

Кружка была выставлена на аукционе с начальной ценой 50 000 рублей и в результате торгов продана за 4 300 000. Любопытная деталь: пули, которыми был убит Зиновьев, долгое время хранились у наркома НКВД Ежова, — тоже очень маленький артефакт.

Фарфор из раннего СССР ценится дорого. Цена дулёвской чайной пары фабрики имени Правды оценивается от 10 000 рублей. Стоимость заварочной кружки производства Товарищества М.С. Кузнецова — от 25 000. Цена пивной стеклянной кружки 1947 года составляет от 6000 до 10 000, а пивная кружка с символом города Калинина (ныне Тверь) 1938 года стоит от 12 000 рублей. Москвич Владимир Порываев, профессионально занимающийся поисками антиквариата, рассказывает, что однажды нашёл старый стакан с оплывшей свечкой и продал его за 25 000: стакан оказался старинным, с клеймом ювелирного дома Хлебникова.

Фотографии и фотокарточки

Фото © ТАСС / Анна Салынская

Старые фотографии и отпечатанные фотокарточки знаменитых людей ценятся во все времена. Цена зависит от того, кто изображён на фото (или что). Она вырастает, если на снимке изображено старинное здание, которое уже разрушено или переделано. Ценятся снимки исторических событий, спортивных соревнований, военные фото.

Дореволюционный снимок начальника ярославской пожарной дружины может стоить 6500 рублей, фотокарточка звезды кинематографа 1920-х годов Веры Холодной с автографом — 9500. Фотографии с изображением трудовых будней офицеров НКВД стоят от 6000 до 10 000 рублей. А фотографии с ликвидации аварии в Чернобыле уже 30 000. Поэтому, если вы нашли старые негативы или фотопластинки, не поленитесь посмотреть, что на них изображено. Вдруг там последний портрет философа Павла Флоренского или малоизвестное фото Лили Брик?

Кресты-мощевики

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Продавать такие находки или отнести их в храм — дело совести каждого. Крест-мощевик — это не простой крест, а с заложенными в нём святынями (частицами мощей святых, их одеяний или же с частицами святынь, например Животворящего Креста Господня). Старинные кресты-мощевики стоят дорого: даже маленький нательный крест-мощевик изначально оценивается на аукционах от 6000 до 20 000 – 30 000. Большие кресты-мощевики оцениваются уже от 30 000 до 50 000 рублей. Особенно ценятся невскрытые кресты. Ценность некоторых артефактов настолько высока, что на аукционах торги могут начинаться от полумиллиона. Например, столько будет стоить деревянный крест-мощевик староверов XVIII века.

Монеты и жетоны

Фото © Фотохроника ТАСС / Бушухин Валерий

Нет такого искателя сокровищ, который не мечтал бы найти пару редких монет и разбогатеть в один миг. Монеты ищут под плинтусами, на чердаках и под нижними венцами старых домов или дач: их туда раньше клали "на удачу". Советские монеты весьма ценятся коллекционерами. Например, монета в 50 копеек 1929 года не была пущена в оборот: в Советском Союзе были отчеканены пробники, но Сталину не понравился дизайн, и монета пошла на переплавку. Позже она вышла с надписью "Великий перелом". А чудом сохранившийся полтинник, не побывавший в обороте, стоит сейчас 10 000 000 рублей. Представьте себе, этот раритет действительно нашли на чердаке!

От 100 000 до 150 000 рублей стоят серебряные советские монеты номиналом в 10,15 и 20 копеек 1931 года выпуска. Их хотели пустить для внешней торговли, но почему-то пустили на переплавку. Каждый год на аукционах всплывает по две-три такие монеты.

От 120 000 до 300 000 рублей стоит золотой большевистский червонец выпуска 1923 года: монеты использовали во внешних торговых расчётах, но сейчас уже почти все переплавили. До 70 000 доходит цена двушки 1925 года, а две копейки 1927 года принесут нашедшему минимум 150 000 рублей.

Дорого стоят монеты 1942 года. Тогда монетный двор СССР был эвакуирован из Ленинграда и поэтому выпустил очень мало металлических денежных знаков. Раритетом считаются монеты 1947 года. Их пустили в переплавку, так как на них был изображён старый герб СССР. В 1948 году эти монеты заменили новыми, и теперь за одну монету 1947 года можно выручить от 200 000 рублей, а полный комплект потянет на полтора миллиона.

От 30 000 до 150 000 рублей будут стоить монеты 1958 года. В том году была запланирована денежная реформа, но её перенесли на 1961 год, а монеты переплавили. Тем не менее часть из них попала в оборот и ныне ценится. Неплохо можно заработать на купюрах. Например, купюра номиналом в 25 000 1923 года недавно была продана за 13 500 рублей.

При поисках на дачах и чердаках стоит обращать внимание на различные жетоны. Дореволюционные военные жетоны могут принести от 1500 до 10 000 рублей, жетон Союза русских женщин — 3200, призовой жетон первенства НКПС 1930-х годов — 30 000, жетон первенства по велоспорту тех же годов — от 5000 до 10 000.

Письма и автографы

Фото © ТАСС / Владимир Астапкович

Настоящая удача — найти на чердаке или старой даче переписку знаменитых людей. Правда, для этого нужно обладать кругозором и знаниями. Иначе в мусор может отправиться даже переписка Каутского с Энгельсом. Например, письмо Льва Толстого французскому писателю Леону Андри Барракану сейчас выставлено на аукционе за 3 300 000 рублей. О его конечной стоимости можно только гадать. Но эту знаменитость вы вряд ли пропустите, а вот какого-нибудь советского писателя или поэта — запросто. Так, в 2002 году была выброшена вся библиотека питерского поэта Вадима Шефнера — владельцы не знали её реальной цены.

Поэтому если нашли старые письма, то обязательно наведите справки: быть может, перед вами целое сокровище. Документ с автографом чекиста Павлуновского может уйти на аукционе за 5000 – 10 000 рублей, автограф Кржижановского — за 5000, автограф космонавта Губарева оценивают в 3500–5000, политика Ампилова — в 1500 рублей. За росчерк пера балерины Майи Плисецкой просят уже от 14 500 рублей, а начальная цена автографа поэта и драматурга Серебряного века Агнивцева — 28 000.

Гаражные находки

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Вы не представляете, сколько ценных вещей можно обнаружить среди хлама в старом гараже: документы осуждённого в 1938 году офицера Красной армии, раритетные журналы за 1928 год, шкатулки с украшениями из серебра, награды, знаки профессионального отличия. Кстати, брошь "бирюза на серебре или золоте" в зависимости от века может принести вам от 3000 до 300 000 рублей.

Однажды москвичка нашла в купленном гараже чемодан, набитый столовым серебром. Но, конечно, главные раритеты, которые можно здесь найти, — это запчасти к советским автомобилям, мотоциклам и мотороллерам. Особенно ценятся любителями старины запчасти от трофейной техники и техники, поставляемой по ленд-лизу. Какой-нибудь задний фонарь от древнего мотоцикла "Индиан" или "Харли" принесёт вам хорошую прибыль.

Но бывают находки, которые могут поставить нового владельца гаража вне закона. Это арсеналы оружия, патроны и даже старинный кинжал, который однажды житель Екатеринбурга нашёл в старом гараже только что купленного дома. По закону оружие необходимо сдавать государству. За огнестрельное можно получить награду, а вот если старинный кинжал имеет историческую ценность, то его ждёт почётное место в музее, а владелец гаража рискует остаться ни с чем.

Фото © Shutterstock Почему вещи советского периода имеют особую ценность? 0 Коллекционеры вкладываются в ещё не забытую историю Вещи из СССР дорожают с каждым годом Эпоха стала частью нашей истории, которой, вероятно, предстоит переоценка

Авторы Майя Новик