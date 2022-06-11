Как после развала СССР начался аномальный рост баз НАТО вокруг России Оглавление "Оборонительный" союз НАТО Курская дуга вместо Европы Лучшие танки и артиллерия ГДР Силы Чехословакии и Польши Равенство НАТО и СССР Война доктрин Почему США считают, что ядерная война с Россией может продлиться несколько недель. И как изменилось соотношение сил по сравнению с эпохой СССР. 17324 17324 Обложка © Getty Images

Армия стран Варшавского договора 31 год назад составляла 70 тысяч танков и 3 миллиона 573 тысячи солдат. СССР до своего развала мог противопоставить НАТО практически равную армию союзных войск с управлением в Москве. Вспомним, каким был баланс сил и почему Западу потребовалось завалить русского "медведя" на бок и отнять передний двор "берлоги".

"Оборонительный" союз НАТО

"Оборонительный" союз НАТО в XXI веке обложил Россию, словно медведя в берлоге, со всех сторон. В одной только Германии находится 34 объекта альянса, включая склады и полигоны. Самой известной базой НАТО стал аэродром Рамштайн, где службу несут больше 9400 военных. А в последние годы США постарались нашпиговать оружием страны, непосредственно граничащие с Россией.

В крохотной Латвии разместились восемь баз, включая аэродром и танковое подразделение, в Литве — ещё восемь, в Эстонии находится четыре базы, в Польше — 26 объектов НАТО, в числе которых семь военных аэродромов. В Чехии, Словакии и Словении — десять объектов альянса, в Болгарии — двенадцать, в Румынии — семнадцать, включая базу подводных лодок. В Венгрии — семь баз НАТО, в Турции — пять. В Грузии, как у "партнёра альянса", размещены три базы. А учебные центры НАТO располагаются в Молдавии и даже в Казахстане и Монголии! Тот самый Яворовский полигон на Украине, который российские войска так удачно уничтожили ракетами, тоже принадлежал НАТО.

А ведь ещё совсем недавно почти все эти государства входили в Организацию стран Варшавского договора (ОВД) и активно сотрудничали с СССР. Этот блок возник в 1955 году как ответ на вступление в НАТО Западной Германии. Кроме СССР в него входили ГДР, Польша, Венгрия, Болгария, Чехословакия, Румыния и Албания. Страны Варшавского блока управлялись Политическим консультативным комитетом (ПКК) и имели общее командование, а штаб-квартира находилась в Москве. Общая мощь армий ОВД была такова, что США сто раз думали, прежде чем провоцировать кого-то. Главное, что требовалось от участниц ОВД, в случае вооружённого конфликта прийти друг другу на помощь.

Курская дуга вместо Европы

Танк Leopard 1. Фото © ТАСС / Egon Steiner / dpa

Общая военная мощь стран Восточноевропейского блока была огромной. Танковые армии насчитывали до 60 тысяч бронемашин. Их ударным ядром были танки третьего поколения: Т-64 и Т-72, которые почти ни в чём не уступали танкам противника М-60, Leopard-1 и Chieftain. Выпуск танков Т-72 был налажен в Восточной Европе — Польше и Чехословакии, а группировка советских войск в ГДР на 10% была укомплектована новейшими танками Т-80. Общее количество Т-64 в Армии СССР составляло 18%, Т-72 — 16%, а в армиях Восточной Европы танки Т-72 составили примерно 5–10% от общей численности танков.

Второй эшелон танковых армий был укомплектован модернизированными, но уже старыми танками Т-54А и Т-55. В СССР они составляли 38%, а в Восточной Европе их количество доходило до 85%. 24% советских танков составляли Т-62.

Большая часть танковых войск располагалась в центральной части СССР, но могла быть в рекордные сроки переброшена в Европу. При этом в стране постоянно действовала программа модернизации боевых машин — на них устанавливали электронные системы ведения огня, модернизировали вооружение. На самом деле танковые войска ОВД были столь огромны, что могли в течение нескольких дней превратить всю Западную Европу в Курскую дугу.

Лучшие танки и артиллерия ГДР

Фото © ТАСС / Владимир Зинин

Ударной группировкой в Восточной Европе считалась группа советских войск в ГДР и армия самой Германской демократической республики. Здесь находилось 19 механизированных и танковых дивизий, укомплектованных 7700 танками, 65% из которых приходилось на танки Т-64А и Т-64, 15% составляли Т-80 и ещё 15% — Т-62. На вооружении группировки состояли почти восемь тысяч бронированных машин — БМП, БРМ и БТР.

Группировка располагала оперативно-тактическими ракетами "Темп-С" (дальность — 900 км) и комплексами "Ока", тактическими ракетными комплексами "Точка", способными нести ядерные заряды. На вооружении стояли 3,6 тысячи единиц артиллерии, в том числе самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", "Акация" и "Гиацинт", миномёты "Сани" и РСЗО "Град". Ударная авиация была укомплектована 668 военными истребителями и бомбардировщиками, 390 боевыми вертолётами. Одних автомобилей было больше 100 тысяч единиц, а количество солдат и офицеров достигало 337,8 тысячи человек.

Армия Восточной Германии при начале вооружённого конфликта должна была слиться с Советской армией. Она была сильнейшей среди восточноевропейских стран Варшавского блока. В ней насчитывалось 120 тысяч солдат и офицеров, 230 самолётов (МИГи и Су), три тысячи танков, 1585 гаубиц, 291 миномёт, 22 ракетных комплекса "Луна", восемь ТРК "Точка" и ещё примерно 1,7 тысячи различных систем ведения огня, включая ЗРК.

Силы Чехословакии и Польши

Самоходные зенитные установки ЗСУ-57-2 польской армии на марше во время совместных учений войск армий СССР, ЧССР, ГДР и ПНР. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

На втором месте после ГДР по мощи армии была Чехословакия. В случае начала войны она могла выставить 199 тысяч солдат и офицеров, 700 танков Т-72, 1900 танков Т-55, 3600 БТР и БМП, 90 истребителей, 203 бомбардировщика и 62 ударных вертолёта.

На третьем месте — армия Польши: страна располагала 3100 танками. Венгрия, Румыния и Болгария серьёзными союзниками не считались, но тем не менее должны были поддержать СССР и союзников в случае войны. Албания вообще вышла из договора через семь лет после создания блока.

Чтобы поддерживать боевой дух братских стран, Советский Союз стал инициатором проведения совместных масштабных учений, которые включали в себя не только отработку действий десанта или танковых войск, но и имитацию ядерных ударов и запуски военных спутников. Например, проведённое в 1982 году учение "Щит" включало в себя имитацию ядерного удара по Западной Европе, отработку пуска 16 ракет с крейсера, пуск ракет из-подо льдов Арктики и из акватории Охотского моря, запуск 14 баллистических ракет с территории полигонов в Узбекской и Казахской ССР, отработку запуска крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков, запуск 11 спутников, среди которых были спутники-мишени и спутники разведки, и отработку высадки советского и польского десанта. По сути, имитировалось полномасштабное ведение войны и занятие территорий после ядерных ударов.

Равенство НАТО и СССР

Ил-76. Фото © Getty Images

Но каково было соотношение сил в Европе между Восточноевропейским блоком и странами Североатлантического блока? В НАТО в это время входили: США, Британия, Бельгия, ФРГ, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Турция и Франция.

Если брать соотношение живой силы, то против 3 миллионов 660 тысяч солдат и офицеров НАТО страны Варшавского договора могли выставить 3 миллиона 573 тысячи человек. Цифры вполне сопоставимые. Самыми главными поставщиками живой силы могли стать США и Турция, которые выставили бы по 593 и 598 тысяч человек соответственно. За ними шли Франция и ФРГ — по 442,5 и 495 тысяч солдат. Италия и Великобритания могли бы добавить к армаде 396 и 311 тысяч, и даже маленькая Греция собиралась воевать с нами со всем своим 190-тысячным войском.

Со стороны ОВД больше всего сил мог выставить СССР — наша армия в 1980-х достигала 2 млн 458 тысяч человек. Страны Варшавского договора превосходили противника в численности частей центрального подчинения: разведки, связи, радиоэлектронной борьбы — 225 тысяч человек против 97 тысяч. Войска ПВО тоже были больше — 550 тысяч человек против 137 тысяч. Больше военных служило в тыловых частях и войсках гражданской обороны.

Паритет был в сухопутных войсках и военно-воздушных силах, в количестве атомных подлодок. НАТО превосходило ОВД на море: против 685 тысяч натовцев наш блок мог выставить только 338 тысяч военных моряков.

ВВС НАТО. Фото © ТАСС / imago / Udo Gottschalk

В авиации соотношение техники ОВД И НАТО составляло 1,1:1 — 7876 против 7130 самолётов противника. У нас было больше самолётов-перехватчиков (1829 против 50), а у НАТО — больше самолётов ВМФ (1630 против 692) и боевых вертолётов (5270 против 2785).

Восточноевропейский блок превосходил НАТО по следующим видам вооружений: танки (59 470 против 30 690), боевые машины пехоты (70 тысяч против 47 тысяч), реактивные системы залпового огня и миномёты (71 560 против 57 тысяч), дизельные подлодки (228 против 200).

Однако ОВД явно проигрывала на море. У неё было только 102 крупных корабля против 499 кораблей НАТО, два авианосца против 15, 23 корабля, способных нести крылатые ракеты, против 274 кораблей противника и 24 десантных корабля против 84. А кроме того, на вооружении НАТО стояло на семь тысяч больше систем ПТУР — 18 тысяч против 11. Это они приготовились уничтожать наши танки.

Наиболее сильными армиями были армии США, Британии, Франции и ФРГ. Последняя могла выставить 850 боевых самолётов, 450 ударных вертолётов,4900 танков, 6800 боевых машин пехоты и имела на вооружении 18 установок с тактическими ядерными ракетами.

Зато ОВД имела на вооружении 1608 пусковых установок тактических ракет против 136 у НАТО. Натовцам было чего бояться. В 1985 году у СССР — 38 709 ядерных боеголовок, у США — 23 364, у Британии — 350, у Франции — 360.

Война доктрин

Военнослужащие бригады связи. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Военная доктрина СССР то и дело менялась и не всегда была мирной. Это после окончания Великой Отечественной войны было объявлено, что СССР — мирная страна и вступит в боевые действия только после нападения на неё. Однако тут же оговаривалось, что в этом случае страна оставляет за собой право не просто восстановить границы, но и осуществлять возмездие. Отразив ракетный удар по своим городам, СССР оставлял за собой право нанесения масштабного ядерного удара по стране-агрессору.

С 1960 года по 1980-й доктрина не менялась, а военные сосредоточились на том, чтобы страна имела возможность ответить даже в случае нанесения массированного ядерного удара по её территории. Отсюда и появление таких изощрённых проектов, как "Мёртвая рука" или ядерные поезда, всё время перемещающиеся по территории СССР. Отныне нажать на ядерную кнопку советские военные могли лишь после атаки на СССР.

Но были и запасные доктрины. Одни предусматривали нанесение удара по США, едва только американские ракеты будут засечены в атмосфере Земли, другие — рассматривали превентивные удары по противнику. В этом случае Европа становилась театром военных действий — планировалось нанести по столицам стран НАТО ядерные удары, а потом в течение нескольких недель дойти на танках до Ла-Манша.

Однако официально такие документы не были утверждены, в отличие от США, чья доктрина и сейчас предусматривает нанесение ядерного удара первыми. Уже в 1950-м они планировали уничтожение 120 советских городов 320 бомбами. 25 июня 1980 года президент Америки Джимми Картер поставил подпись под директивой PD-59, которую Ястребы Пентагона называли "Принципы применения ядерного оружия". В соответствии с документом США годами вели высокотехнологичный шпионаж, чтобы обнаружить все ядерные объекты СССР. Американцы отчего-то сочли, что "нанесение ядерных ударов по вооружённым силам Советского Союза не приведёт к ядерному апокалипсису, а ядерная война будет длиться дни и даже недели, ведь с первого удара уничтожить все передвижные объекты не удастся". Поэтому с учётом потерь Советского Союза удары в соответствии с директивой будут наноситься до тех пор, пока все пусковые установки СССР не будут уничтожены.

Эта директива действует до сих пор. Только вместо СССР под прицелом американцев — Россия. Впрочем, в Пентагоне снисходительно уверяют, что начнут ядерные бомбардировки только в том случае, если не смогут уничтожить нашу страну в обычной войне. Вот такие у нас человеколюбивые "партнёры".

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Авторы Майя Новик