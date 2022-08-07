Как в СССР работала сеть магазинов для дипломатов "Берёзка" Оглавление Валютная оттепель Внешпосылторг как источник валюты "Берёзка" для иностранцев Ассортимент Московские "Берёзки" Что можно было заработать Вокруг "Берёзки" Для кого в Советском Союзе были открыты элитные магазины "Берёзка", что в них можно было приобрести, как была устроена серая схема, чтобы обойти запреты, и почему они стали пристанищем спекулянтов. 46050 46050 Магазин "Берёзка". Обложка © varlamov.ru

26 июля 2022 года председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об организации на территории России магазинов беспошлинной торговли, товары в которых будут реализовываться только за валюту. Обычные граждане доступа в эти магазины иметь не будут. В них будут обслуживаться иностранцы: дипломаты и персонал посольств, консулы, представители иностранных государств при международных организациях и члены их семей.

Нечто подобное существовало в Советском Союзе во время железного занавеса. Кому были доступны блага из "Берёзки" и почему появление этих магазинов привело к возникновению валютных спекулянтов?

Очевидно, это сделано для удобства иностранных дипломатов. Действительно, зачем им отказываться от привычных удобств? Однако эта новость вдруг взбудоражила общественность страны. В СМИ заговорили о возрождении сети печально известных магазинов "Берёзка", которым приписывают вину в расслоении советского общества. С её появлением оно стало делиться на тех, кому блага из "Берёзки" были доступны, и на всех остальных, кто лишь мечтал о магнитофонах, машинах и копчёной грудинке. Появление этих магазинов и старания американских дипломатов привели к тому, что в стране появились спекулянты, в том числе и валютные. И появился целый слой людей, приобщённых к обществу потребления, которые с презрением относились к Совку и были рады продаться за шмотки и крабовые консервы.

Валютная оттепель

Сеть магазинов "Берёзка" появилась в СССР в период оттепели. В это время Союз вёл политику поддержки развивающихся стран и количество специалистов, работающих за границей, увеличилось. Зарплату они получали в валюте, но, куда девать средства, не знали. Если иностранцы, работавшие в СССР, могли переводить её в банки своих стран, то советские люди не имели возможности ни перевести зарплату на родину, ни положить её в местный банк, ни ввезти на родину. Поэтому они тратили валюту за границей, покупали товары, ввозили их в СССР и продавали за рубли.

Кроме того, при Хрущёве вырос поток интуристов и увеличилось количество иностранных дипломатов. Они были готовы тратить свои деньги в СССР. Так уж совпало, что государство остро нуждалось в валюте и поэтому обратило взгляд на своих граждан, интуристов и дипломатов как на её источник.

Итальянская актриса Клаудия Кардинале на съёмках совместного советско-британско-итальянского фильма "Красная палатка" в одном из магазинов сети "Берёзка". СССР. Москва. Апрель, 1968 год. Фото © ТАСС / Лев Портер

В 1957 году граждане СССР получили возможность покупать в СССР товары за валюту. Это делалось на основе секретного постановления Совета министров СССР и разработанной инструкции. Советский специалист теперь мог по возвращении на родину купить отечественные товары, оплатив их "в валюте страны пребывания". Чтобы заполучить валюту в казну, государство предлагало самые дефицитные товары: автомобили, холодильники, современные стиральные машины, деликатесы. В 1960 году за валюту стали продавать велосипеды, мотороллеры, мотоциклы, швейные машинки, часы, мебель.

Внешпосылторг как источник валюты

Чтобы получить товары, с 1961 года граждане СССР заказывали их через каталоги Внешпосылторга и получали, вернувшись домой. Для этого каждому работнику государство открывало валютный счёт во Внешторгбанке, который проводил безналичную оплату. Иностранцы могли оплатить валютой подарки для родственников или друзей в СССР.

Количество магазинов, где можно было получить дефицит, росло. Если в 1958 году выдача товаров осуществлялась только в 19 городах, то через два года количество торговых точек удвоилось, а всего по стране их было открыто 73. В Москве таких магазинов было шесть, в том числе и знаменитая "сотая" секция в ГУМе. От иностранцев принимали только конвертируемую валюту, в основном доллары. А советские граждане платили сертификатами Внешпосылторга.

Постепенно ассортимент магазинов расширялся, к отечественным товарам добавился импорт. Росло количество граждан, обращавшихся в валютные магазины, к ним добавились репатрианты, реэмигранты и люди, получившие за границей наследство в валюте. Её переводили через Внешторгбанк в СССР, потратить её можно было в спецмагазинах, получив вместо валюты чеки. Позже к потоку валюты, которая шла в карман государства, присоединили и гонорары, полученные за рубежом. Доходило до смешного: в 1968 году диссидент Андрей Амальрик получил на Западе гонорар за антисоветскую статью "Просуществует ли СССР до 1984 года". Он умудрился получить его как "подарок" от друзей и потратил в спецмагазине.

Чек Внешпосылторга для оплаты в магазинах "Берёзка". Фото © Public Domain

"Берёзка" для иностранцев

В 1961 году Совет министров СССР решил открыть магазины только для иностранцев. Именно тогда и возник бренд "Берёзка": интуристы и дипломаты получили возможность покупать за доллары советские товары и деликатесы. Торговые точки для сбора валюты открылись в аэропортах, гостиницах, возле достопримечательностей. Особой популярностью у иностранцев пользовались сувениры, матрёшки, водка, икра и часы, которые по качеству не уступали швейцарским.

"Берёзкой" валютные магазины назывались не везде. На Украине их называли "Каштан", а в Прибалтике — "Дзинтарс". За пять лет оборот магазинов увеличился с 158 тысяч до 6,5 млн рублей. А в 1970 году "Берёзка" принесла 200% прибыли. Её руководители рапортовали, что взяли на закупку товаров у государства 300 кг золота, а вернули 900.

В 1976 году иностранцы могли оплачивать покупки банковскими карточками. А в 1978 году, когда оборот предприятия вырос в восемь раз, было решено создать отдельное предприятие — Росинвалютторг.

Министр Великобритании по делам Шотландии Уильям Росс (второй слева) во время посещения магазина русских сувениров "Берёзка". СССР. Москва. 29 августа 1967 года. Фото © ТАСС / Василий Егоров

Развитие сети валютных торговых точек продолжалось. Главторгмортрансом были открыты спецмагазины для моряков "Альбатрос", в которых можно было расплачиваться чеками ВТБ СССР. В "Альбатросах" принимали не только доллары, но и другую валюту, за исключением денег стран Восточной Европы.

Ассортимент

В магазинах "Берёзка" было всё, о чём только мог мечтать советский человек: деликатесные консервы, копчёности, свежее мясо и страшно дефицитная кока-кола, домашняя техника, автомобили, мотоциклы, ювелирные изделия, меха, импортный трикотаж, джинсы, обувь, косметика и... даже оружие. Цены были гораздо ниже, чем в обычных магазинах. В 1975 году складной велосипед "Кама", о котором мечтали все подростки, стоил 98 рублей. Магнитофон Sony обходился в 229 рублей, за портативный кассетник отдавали 40 рублей, часы марки "Полёт" стоили от 8 до 9 рублей. Норковая шапка — 100 рублей, а норковая шуба — 2400.

Каталог магазина "Берёзка". Фото © varlamov.ru

Портативный телевизор "Шилялис" стоил 35 рублей, автомобиль "Запорожец" — 700 (обычный советский гражданин отдавал за него 4050 рублей). "Москвич" за валюту можно было купить за 1000 рублей, столько же стоила "копейка". За рубли эти же автомобили продавали по цене 5767 рублей и 5605 рублей соответственно. За третью модель "Жигулей" в валюте отдавали 1350 рублей. А "Волга" стоила 1625 рублей (в советской торговле она стоила больше девяти тысяч).

Начиная с 1965 года через Внешпосылторг можно было купить кооперативную квартиру, но только в том городе, где была прописка. Если средств не хватало, первый взнос делался валютой, а остальное доплачивалось рублями. С 1979 года на чеки ВПТ можно было купить гаражи и путёвки в санатории и дома отдыха.

Валютные магазины не всегда были источником дефицита: например, в конце 1960-х годов одесские моряки просили, чтобы в "Альбатросах" продавали обычные продукты: муку, рис, тушёнку и сливочное масло. Это свидетельствовало о дефиците продуктов в обычных магазинах.

Московские "Берёзки"

В 1970 году 50% товарооборота сети "Берёзка" давали продажи автомобилей, 20% — одежда и трикотаж, 6% — галантерея, 3,2% — радиотовары, 5,3% — продукты. Первенство по обороту держала Москва — 75% товаров валютных магазинов составлял импорт. Причём объём продаж в московских магазинах был в девять раз выше, чем во всех остальных магазинах по стране. Импортные товары поставлялись из Западной Европы, США, Финляндии и Японии.

Сеть магазинов выполняла главную задачу — пополняла бюджет страны валютой. Именно поэтому курс доллара был таким низким: за один доллар давали 70 копеек, государство буквально урезало доходы гражданам и не оставалось внакладе. За перевод долларов в рубли взималась комиссия. При этом сертификаты ВТБ не имели постоянного курса. То есть за сертификат на 70 рублей иногда получали товаров только на 50 рублей: оказывалось, что в магазине товары стоят дороже, чем по каталогу.

"Берёзка" на Тверской (ранее — улица Горького) в 1962 году. Фото © Pastvu.com

Что можно было заработать

Тем не менее советские специалисты неплохо зарабатывали за рубежом. Например, врач посольства в Гвинее за шесть месяцев мог заработать на автомобиль "Волга", холодильник, телевизор, часы и две путёвки в Алушту. Переводчик в Алжире за то же время мог разжиться автомобилем "Москвич" с дополнительным комплектом шин и купить вещи в дом: ковёр, приёмник, два пальто и зимние ботинки.

В 1977 году на чеки запретили продавать продукты. Такую возможность сохранили лишь для иностранцев. В 1979 году оборот валютных магазинов составил 343 миллиона, а в 1984-м — 407 миллионов рублей. В 1988 году магазины посетили 2 млн советских граждан.

Вокруг "Берёзки"

Система магазинов "Берёзка", особенно разница в получении сертификатов — одни граждане получали сертификаты с синей полосой, другие — с жёлтой, третьи — с белой (от полосы зависел уровень цен), предоставляла широкое поле для злоупотреблений. Постепенно вокруг "Берёзок" сложилась теневая экономика, крутились спекулянты.

Разменный сертификат (с синей полосой) достоинством одна копейка. Подобные сертификаты имели хождение до 1974 года (когда произошла замена сертификатов (разменных сертификатов) на чеки (разменные чеки) нового образца). Фото © Public Domain

Поэтому в 1988 году "для устранения негативных явлений" порядок обмена валюты изменили и отменили чеки ВПТ. Это привело к обвалу курса рубля с 70 копеек до 6 рублей 26 копеек. В 1991 году право открывать валютный счёт и право ввозить и вывозить валюту из страны получили все предприятия и граждане СССР. "Берёзка" стала не нужна.

Фото © Shutterstock Почему советские "Берёзки" стали пристанищем спекулянтов? 0 Они стали серой зоной для государства Других вариантов заниматься перекупкой западных товаров у них не было Свой вариант в комментарии

Авторы Майя Новик