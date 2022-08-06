Уровень Хюррем: Какие запреты не могли нарушать наложницы на ложе султана Почему ложе правителя и свирепые законы не мешали любимым наложницам султанов преступать все запреты и влиять на государство, расскажем на примере Хюррем. 5 августа, 21:40 Кадр © "Великолепный век". Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / "Кинопоиск"

Приключения любимой жены султана Сулеймана I Роксоланы в сериале "Великолепный век" вызывают у зрительниц России неподдельный интерес. И действительно, из фильма можно многое узнать об исторической действительности тех времён. Роксолане-Хюррем удалось то, что не удавалось никому ни до неё, ни после. Она фактически установила при дворе султана новый институт — институт Хасеки, законной жены (не путать с Хасеки-султан, которая была свободной женщиной, дочерью богатых и знатных родителей, на которой султан женился из династических соображений). Хюррем переступила через множество мусульманских запретов. Вернее сказать, это султан ради любви к ней закрывал на это глаза, а иногда и сам нарушал традиции весьма строгого патриархального общества.

Никаких измен и драк

Кадр © "Великолепный век". Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / "Кинопоиск"

Главным правилом для наложницы в гареме была политическая и сексуальная верность султану. Связь с другими мужчинами каралась смертью, пособничество в этом тоже стоило женщине жизни. Следили за этим строго, ведь сыновья наложниц имели право на престол.

Кроме связей на стороне в восточных гаремах запрещалась связь между двумя наложницами. За тем, чтобы такого не происходило, строго следили пожилые женщины, которые ночью спали рядом с невольницами. В Азии, например, в Сиаме, за лесбийские связи между невольницами правителя их могли казнить.

"Сообщение", Антонио Гарджиуло. Фото © artrenewal.org

Кроме этого, по мусульманским обычаям строго-настрого запрещался женский онанизм. Но и кроме сексуальной жизни запретов хватало. Обычно в гареме правителей Османской империи доверенными лицами султана становились 10–15 женщин. Они исполняли самые разные обязанности — от хранения государственной печати до учёта казны. Государственная измена, воровство или заговор могли повлечь за собой самые суровые наказания.

Женщина была обязана соблюдать внутренний распорядок. Было запрещено нападать на других наложниц, убивать их и затевать драки. Под строгий запрет попадали колдовство, приготовление приворотного зелья, гадания и общение с ворожеями и ведьмами. За это могли казнить. Иногда нарушительницу запретов спасало то, что она была девственной. Девственниц казнить запрещалось.

Постельный этикет

Кадр © "Великолепный век". Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / "Кинопоиск"

В спальне правителя тоже существовали запреты, переступать через которые не мог даже сам султан. Во-первых, он был обязан проводить со своими законными жёнами хотя бы одну ночь в неделю. Обычно это была ночь с четверга на пятницу. Игнорировать жён и наложниц он не имел права, но был обязан отдавать предпочтение законным жёнам. Священная ночь с четверга на пятницу должна была принадлежать именно жёнам. С супругой султан был обязан проводить больше времени. Например, с Хасеки Султан он мог провести две ночи, а с наложницей – только одну.

"Султан и фаворитка". Пауль Эмиль Якобс, 1844. © Wikipedia

Во-вторых, султан как мусульманин не имел права вступать в интимную близость с женой или наложницей во время ритуальной нечистоты женщины – во время критических дней и 40 дней после родов. В такие дни женщина выставляла на пороге своей комнаты обувь, и султану волей неволей приходилось воздерживаться от посещения ее комнаты.

В-третьих, султан не имел права приглашать в спальную сразу двух женщин. Даже если он обладал гаремом из 150-ти невольниц, такое поведение считалось перебором. Запрещалось даже просто лежать втроем на одной кровати. У каждой жены или наложницы должно было быть свое собственное жилье, в которое султан входил по желанию.

"Султан и его гарем", Франсуа Габриэль Гийом Леполь. Фото © artnet.com

Что же касается интима, то тут запрет был только один – на анальный секс. Все остальное позволялось: прелюдии к сексу, для усиления эффекта использовались эротические рассказы и чувственные игры.

Но если ваше воображение уже рисует разнузданный секс с невольницей, согласной на все, его следует остудить – обнажать половые органы запрещалось. Восточный мужчина был обязан прикрывать во время секса все самое интересное. Также совершить ритуальное омовение и молитву в случае продолжения.

Султан не мог иметь интимную связь с женами и наложницами днем во время поста, однако ночью наверстывать упущенное не возбранялось. По Корану находится с женщиной можно было «пока не станете отличать белую нить от черной» – то есть пока не начнется рассвет.

Запрет жениться на безродных

Кадр © “Великолепный век”. Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / КиноПоиск

На самом деле шансы у невольницы-славянки Роксоланы стать законной женой султана – Хасеки были равны практически нулю. До Сулеймана Великолепного на безродных женщинах или невольницах султаны не женились. Брак правителя был обусловлен прежде всего интересами династии, укреплением государства и наведением связей с богатыми и знатными соседями. Например, отец Сулеймана, султан Селим имел трех жен – две из них были из знатных семей – одна была дочерью крымского хана, другая – дочерью вали (праведника) из Багдада по имени Хелеф.

Сулейман имел двух жен – дочерей крымского хана и третью – Махидевран, которая была из знатного княжеского черкесского рода и была захвачена в плен на Кавказе (по другой версии – в Албании). Из-за того, что всех сыновей султана унесла эпидемия оспы, и сын Махидевран оказался единственным наследником престола, эта женщина удостоилась титула законной жены – Хасеки Султан и в гареме занимала второе место после матери Сулеймана.

"Султан Селим I", Паоло Веронезе (слева) и "Роксолана и султан", Антон Хикель. Фото © Wikipedia, © Wikipedia

Не то, чтобы у турок существовал прямой запрет на женитьбу правителей на безродных женщинах, скорее это была традиция: женитьба должна принести пользу империи, а жена должна была быть из знатной и богатой семьи. Сулейман на традицию в общем-то наплевал. Сначала он дал Роксолане свободу, а потом женился на ней. Это вызвало при дворе ропот, который правитель проигнорировал.

Между прочим, по легенде, свою вторую жену – Гюльфем султан приказал задушить, когда узнал, что она продает наложницам ночи с ним.

Запрет иметь больше одного сына

Кадр © “Великолепный век”. Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / КиноПоиск

При женитьбе султана на Хюррем-Роксолане был нарушен еще один запрет, который называли так: одна наложница — одна жена. Если наложница после близости с правителем рожала ему сына, она навсегда отдалялась от него. Такая традиция должна была установить очевидную всем очередность сыновей султана на трон и минимизировать будущие конфликты внутри династии.

"Новое развлечение в гареме", Фредерик Гудолл. Фото © Wikipedia

Роксолана сумела перешагнуть эту традицию и родила султану Сулейману Великолепному шестерых детей – пятерых сыновей и одну дочь, а потом еще и вышла за него замуж – заключила брак никях. Вопреки обычаям он не отдалил ее от себя после рождения первого сына. Как правило, этот обычай был связан с тем, что наложницы должны были сопровождать сыновей в санджак – в отдаленную провинцию, где ребенок должен был вырасти и повзрослеть. Но Хюррем не поехала в санджак ни с первым сыном, ни с последующими.

Запрет на совместное проживание

Кадр © “Великолепный век”. Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / КиноПоиск

По мусульманским обычаям, жены султана имели свои собственные комнаты. Султан жил отдельно от них и лишь иногда наведывался, как того требовали традиции. Однако по преданиям Сулейман I нарушил эту традицию ради своей любимой женщины. Узнав о том, что она тяжело больна, он поселился вместе с ней. Справедливости ради стоит отметить, что это лишь предание, никаких письменных доказательств, что он так поступил, нет.

Запрет на нарушение династического старшинства. Среди многочисленных сыновей султана очередность престолонаследия устанавливалась по старшинству. Исключения не существовало. Младший брат мог занять трон лишь в том случае, если старший умер, не оставив наследника.

"Мавританский интерьер", Эрнст Рудольф. Фото © obiskusstve.com

Хюррем удалось обойти этот запрет. Правда, действовала она хитростью и коварством. Она настроила Сулеймана против его старшего сына Мустафы, матерью которого была Махидевран. Султан обвинил Мустафу в заговоре и казнил и его, и его сына, собственного внука Мехмеда. Так наследником трона стал Селим – сын Хюррем.

Но как говорится, что что позволено Юпитеру, не позволено быку. Другим наложницам приходилось жить, полностью подчиняясь всем законам и правилам гаремов. То, что удалось Хюррем, не удавалось больше никому.

Кадр © “Великолепный век”. Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / КиноПоиск Почему любимые наложницы обходили запреты и законы султаната? 0 Пример Хюрем доказывает хрупкость законов тюрской империи Это болезнь высокопоставленных людей, владеющих положением и деньгами Все ради любви

Авторы Майя Новик