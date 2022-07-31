6 привычек и качеств советских людей, которые до сих пор помогают выжить Оглавление Самодостаточность Стремление жить на земле Запасы Вне инструкций Готовность умереть за друга Надежда на лучшее Суровые условия жизни наложили на русский народ свой отпечаток. Мы расцветаем на краю опасности и строим города там, где другие погибают и вырождаются. 246733 246733 Обложка © ТАСС / Семен Майстерман

Самодостаточность

Кружок технического творчества. Фото © ТАСС / Кулишов С.

Издревле на Руси заграница была враждебной землёй: в Европе обитали еретики и содомиты (именно так православные воспринимали католический обычай брить бороду), а в Азии и на Востоке — коварные иноверцы. Каждый русский старался делать всё сам. Привычка к полной самостоятельности выработалась в результате того, что от деревни до деревни, от жилья до жилья было много вёрст по лесу и по болоту. Чтобы выжить лютой зимой вдали от людей, полагаться следовало только на себя, на свои запасы и на свои умения. Русский умел и дом построить, и печь сложить, хлеб вырастить, скотину вылечить и своими руками быт обустроить.

В Стране Советов эта привычка получила новое распространение. Чего не было в продаже, то создавали сами: собирали приёмники и рации, велосипеды и вездеходы, вязали наряды, плели макраме и кружева, тачали сапоги и туфли, придумывали самопальные сигнализации и писали песни.

Стремление жить на земле

Дети во время наблюдения за уборочными работами на приусадебном участке. Фото © ТАСС / Александр Овчинников

До сих пор в современном человеке сохранилось стремление селиться за городом. Недаром в XXI веке в столицах появилось множество горожан, стремящихся жить и работать на природе, а с начала СВО резко выросла цена на дачи и стройматериалы — горожане принялись строить дома в СНТ и в деревнях.

В Советском Союзе это стремление к земле вылилось в организацию дачных сообществ. Советские люди не ждали, когда их накормит государство, а выращивали еду для себя сами: на крошечных участках умудрялись выращивать овощи, малину, клубнику и даже диковинный топинамбур. Каждый знал: в трудной ситуации на земле выжить легче. И совсем недаром городская интеллигенция, собрав свои меха и золотишко, шла по деревням — выменивать ценности на продукты. Так, например, в голод после революции поступала поэтесса Марина Цветаева.

Запасы

Жительница заготавливает на зиму соленья. Фото © ТАСС / Андрей Чуйко

Благодаря суровому климату народ привык делать внушительные запасы — иначе до весны не дотянуть. Частые войны и экономические неурядицы приучили людей всегда готовиться к плохому и откладывать "на потом" вещи, складировать про запас рулоны тканей и обувь, готовить по 50 банок солений и варений и чуть что — скупать сахар мешками, а тушёнку — коробками. На самом деле это приносило определённые плоды. Известен случай, когда молодая семья в 1990-е годы получила в наследство домик во Владимирской области. Пара обнаружила в кладовке у почившей бабушки куль сахара, мешок гречки, изрядный запас дешёвых карамелек и несколько ящиков с консервами. Времена были голодные, и эти продукты, запасённые впрок повидавшей виды пожилой женщиной, в буквальном смысле слова позволили молодой семье не пропасть.

Привычка запасать всё на годы вперёд и сейчас помогает выжить народу: семьи со средним достатком всё ещё сажают картошку, квасят капусту и сушат грибы. Во-первых, всё своё, а во-вторых, мало ли что!

Вне инструкций

Михаил Калашников. Фото © ТАСС / AP / Misha Japaridze

Ещё одно полезное качество нашего народа — это способность жить по наитию, а не по инструкции. Это касается всего: от сборки какого-нибудь замысловатого агрегата, только что принесённого из магазина, до построения собственной судьбы. Что сделает европеец в первом случае? Откроет сопроводительные документы и будет в точности следовать всем пунктам. Что сделает он во втором случае? Повторит судьбу своего отца: сын пекаря станет пекарем, отельера — отельером, ребёнок демократа будет демократом, а потомок либерала — либералом. Короткий период подросткового бунта можно в расчёт и не брать. На Руси всё не так. Потомок консерватора будет революционером, сын крепостного — академиком, ребёнок бандита — монахом. Каждый будет строить свою судьбу по-своему.

В Советской России для этого вообще были все условия. Сын уборщицы мог стать секретарём горкома, а прачки — профессором МГУ или капитаном дальнего плавания. Отсюда же, от этой способности думать и решать самостоятельно, происходят и те самые блистательные "ассиметричные ответы" наших дипломатов, военных и политиков. Отсюда же у нас и такое количество самородков — специалистов, которые, не имея нужного образования, создают гениальные вещи. Как, например, оружейник Михаил Калашников, создавший знаменитый автомат.

Готовность умереть за друга

Встреча ветеранов ВОВ. Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Несмотря на то что каждый надеялся только на себя, прийти на помощь другому человеку у русских всегда было делом чести. В беде отступали и забывались все обиды и недоразумения, потому что общее на Руси всегда было выше частного, а за Родину вполне естественно было и погибнуть. Эта аксиома была заложена в славянской душе задолго до христианизации Руси, а вера в Христа усилила её. Отдать жизнь "за други своя", чтобы твой род, друзья и Отечество жили дальше, было нормой и в царской России, и при большевиках.

Надежда на лучшее

При любом раскладе мы надеемся на то, что "завтра будет лучше, чем вчера". Даже на краю пропасти, даже стоя перед лицом неминуемой гибели, знаем: нас ждёт Царствие Небесное, а не могила. Эта уверенность была даже у атеистов: "А зато мои дети и дети моих товарищей увидят, что такое коммунизм!" Это знание помогает нам не падать духом в самых страшных ситуациях, выживать там, где другие умирают от отчаяния, растить детей во времена невзгод и вражеских набегов, верить, что наша страна выживет даже в ядерном конфликте и что вскоре обязательно настанет "светлое будущее".

Фото © ТАСС / Альберт Пушкарёв Почему подобные привычки и качества стали основными характерными чертами русского народа? 0 Это дань народным традициям Это всё идёт из сказок и былин, которыми гордились и выделяли героев Такие привычки свойственны любому народу на земле, но не каждый их чтит

Авторы Майя Новик