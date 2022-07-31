6 привычек и качеств советских людей, которые до сих пор помогают выжить
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Суровые условия жизни наложили на русский народ свой отпечаток. Мы расцветаем на краю опасности и строим города там, где другие погибают и вырождаются.
Обложка © ТАСС / Семен Майстерман
Самодостаточность
Кружок технического творчества. Фото © ТАСС / Кулишов С.
Издревле на Руси заграница была враждебной землёй: в Европе обитали еретики и содомиты (именно так православные воспринимали католический обычай брить бороду), а в Азии и на Востоке — коварные иноверцы. Каждый русский старался делать всё сам. Привычка к полной самостоятельности выработалась в результате того, что от деревни до деревни, от жилья до жилья было много вёрст по лесу и по болоту. Чтобы выжить лютой зимой вдали от людей, полагаться следовало только на себя, на свои запасы и на свои умения. Русский умел и дом построить, и печь сложить, хлеб вырастить, скотину вылечить и своими руками быт обустроить.
В Стране Советов эта привычка получила новое распространение. Чего не было в продаже, то создавали сами: собирали приёмники и рации, велосипеды и вездеходы, вязали наряды, плели макраме и кружева, тачали сапоги и туфли, придумывали самопальные сигнализации и писали песни.
Стремление жить на земле
Дети во время наблюдения за уборочными работами на приусадебном участке. Фото © ТАСС / Александр Овчинников
До сих пор в современном человеке сохранилось стремление селиться за городом. Недаром в XXI веке в столицах появилось множество горожан, стремящихся жить и работать на природе, а с начала СВО резко выросла цена на дачи и стройматериалы — горожане принялись строить дома в СНТ и в деревнях.
В Советском Союзе это стремление к земле вылилось в организацию дачных сообществ. Советские люди не ждали, когда их накормит государство, а выращивали еду для себя сами: на крошечных участках умудрялись выращивать овощи, малину, клубнику и даже диковинный топинамбур. Каждый знал: в трудной ситуации на земле выжить легче. И совсем недаром городская интеллигенция, собрав свои меха и золотишко, шла по деревням — выменивать ценности на продукты. Так, например, в голод после революции поступала поэтесса Марина Цветаева.
Запасы
Жительница заготавливает на зиму соленья. Фото © ТАСС / Андрей Чуйко
Благодаря суровому климату народ привык делать внушительные запасы — иначе до весны не дотянуть. Частые войны и экономические неурядицы приучили людей всегда готовиться к плохому и откладывать "на потом" вещи, складировать про запас рулоны тканей и обувь, готовить по 50 банок солений и варений и чуть что — скупать сахар мешками, а тушёнку — коробками. На самом деле это приносило определённые плоды. Известен случай, когда молодая семья в 1990-е годы получила в наследство домик во Владимирской области. Пара обнаружила в кладовке у почившей бабушки куль сахара, мешок гречки, изрядный запас дешёвых карамелек и несколько ящиков с консервами. Времена были голодные, и эти продукты, запасённые впрок повидавшей виды пожилой женщиной, в буквальном смысле слова позволили молодой семье не пропасть.
Привычка запасать всё на годы вперёд и сейчас помогает выжить народу: семьи со средним достатком всё ещё сажают картошку, квасят капусту и сушат грибы. Во-первых, всё своё, а во-вторых, мало ли что!
Вне инструкций
Михаил Калашников. Фото © ТАСС / AP / Misha Japaridze
Ещё одно полезное качество нашего народа — это способность жить по наитию, а не по инструкции. Это касается всего: от сборки какого-нибудь замысловатого агрегата, только что принесённого из магазина, до построения собственной судьбы. Что сделает европеец в первом случае? Откроет сопроводительные документы и будет в точности следовать всем пунктам. Что сделает он во втором случае? Повторит судьбу своего отца: сын пекаря станет пекарем, отельера — отельером, ребёнок демократа будет демократом, а потомок либерала — либералом. Короткий период подросткового бунта можно в расчёт и не брать. На Руси всё не так. Потомок консерватора будет революционером, сын крепостного — академиком, ребёнок бандита — монахом. Каждый будет строить свою судьбу по-своему.
В Советской России для этого вообще были все условия. Сын уборщицы мог стать секретарём горкома, а прачки — профессором МГУ или капитаном дальнего плавания. Отсюда же, от этой способности думать и решать самостоятельно, происходят и те самые блистательные "ассиметричные ответы" наших дипломатов, военных и политиков. Отсюда же у нас и такое количество самородков — специалистов, которые, не имея нужного образования, создают гениальные вещи. Как, например, оружейник Михаил Калашников, создавший знаменитый автомат.
Готовность умереть за друга
Встреча ветеранов ВОВ. Фото © ТАСС / Олег Булдаков
Несмотря на то что каждый надеялся только на себя, прийти на помощь другому человеку у русских всегда было делом чести. В беде отступали и забывались все обиды и недоразумения, потому что общее на Руси всегда было выше частного, а за Родину вполне естественно было и погибнуть. Эта аксиома была заложена в славянской душе задолго до христианизации Руси, а вера в Христа усилила её. Отдать жизнь "за други своя", чтобы твой род, друзья и Отечество жили дальше, было нормой и в царской России, и при большевиках.
Надежда на лучшее
При любом раскладе мы надеемся на то, что "завтра будет лучше, чем вчера". Даже на краю пропасти, даже стоя перед лицом неминуемой гибели, знаем: нас ждёт Царствие Небесное, а не могила. Эта уверенность была даже у атеистов: "А зато мои дети и дети моих товарищей увидят, что такое коммунизм!" Это знание помогает нам не падать духом в самых страшных ситуациях, выживать там, где другие умирают от отчаяния, растить детей во времена невзгод и вражеских набегов, верить, что наша страна выживет даже в ядерном конфликте и что вскоре обязательно настанет "светлое будущее".
Почему подобные привычки и качества стали основными характерными чертами русского народа?