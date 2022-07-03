7 легендарных советских брендов техники, которая работает до сих пор Оглавление Холодильник "Саратов" "Вятка" "Свияга" "Электроника" "Зенит" "Горизонт" "Лысьва" Почему советская техника была простой, надёжной и работала годами, какие марки стали брендами Советского Союза и почему многие эти раритеты до сих пор находятся в рабочем состоянии. 78071 78071 Камера "Зенит-ТТЛ". Фото © Фотохроника ТАСС / Ч. Мезин

Советский Союз не только обеспечивал бытовой техникой своё население, но и производил её на экспорт. В 1963 году страна выпустила 873 тысячи холодильников, 658 тысяч пылесосов, 2748 тысяч швейных машин, 2209 тысяч стиральных машин и 2204 тысячи телевизоров. С каждым годом выпуск продукции увеличивался. В 1981 году население страны купило больше 6 миллионов телевизоров, 5 миллионов холодильников и 3,5 миллиона стиральных машин. Кстати, средняя сумма вклада граждан СССР составляла 119 рублей. Жители городов хранили на книжке примерно до 1087 рублей каждый, а селяне — 1217 рублей. Покупать было на что. Советская техника была простой, надёжной и работала годами.

Холодильник "Саратов"

Цех по сборке холодильников марки "Саратов". Фото © Фотохроника ТАСС / Набатов Юрий

Об этом холодильнике "рождённые в СССР" до сих пор слагают легенды. А у некоторых особо упёртых они стоят и работают на дачах. "Саратов" стало выпускать в 1951 году Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО). По сути, это была конверсия в действии — до холодильников завод давал фронту системы управления авиадвигателями.

В 1960 году завод выпускал уже полмиллиона агрегатов. До реформы 1961 года холодильник стоил 1,5 тысячи рублей, после — около 150 рублей. Эта была крупная покупка — целое событие для семьи. Самый простой холодильник имел две полки и крохотную открытую морозильную камеру. Он был довольно шумным, но всё равно воспринимался как настоящее чудо: советскому человеку теперь было куда положить летом кусок мяса и кусок колбасы, чтобы продукты не пропали. Даже если со временем семья обзаводилась новым холодильным агрегатом, старый переезжал в прихожую, в деревню или на дачу. В советское время технику на помойку не относили. Её берегли и ремонтировали.

Удивительно, но завод СЭПО сумел сохранить производственные мощности в 1990-е годы и сейчас продолжает выпускать отечественные холодильники и морозильные камеры "Саратов". Разумеется, это уже современная техника. Кроме холодильников завод выпускает различные материалы, подшипники, электроинструменты и печатные платы — нужный ассортимент в наше сложное время.

"Вятка"

Стиральная машина "Вятка" на витринах магазина. Фото © Фотохроника ТАСС / Набатов Юрий

В 1981 году граждане СССР впервые познакомились со стиральными машинками-автоматами "Вятка". Их выпуск начал кировский завод "Электробытприбор", который в 1974 году купил у итальянцев из фирмы "Мерлони Проджети" лицензию на производство стиральных машин. Позже эта европейская компания сменила название на "Индезит". Чтобы наладить выпуск автоматов, на заводе возвели отдельную линию сборки, закупив оборудование там же — в Италии.

Первая партия стиральных машин составила 100 штук. Стоила она дороже четырёхсот рублей, однако советские граждане были готовы платить за удобство даже такие деньги. У машинки было 12 программ, при отжиме она гремела и шумела, а когда её запускали в первый раз дома, то поглазеть на неё собиралась вся семья, включая бабушек и дедушек.

Это чудо техники служило в советских семьях по 18–20 лет. Правда, с ремонтами. А вот что касается возможности её купить, тут старожилы до сих пор спорят: одни утверждают, что достать её было невозможно, другие с той же горячностью вспоминают, что из-за высокой цены она была в продаже свободно. Очевидно, эти люди жили в разных городах, ведь СССР был большой страной, и снабжение в регионах отличалось.

Сам завод был переименован в "Весту", в 1990-х годах ему пришлось нелегко, однако производство как-то продержалось до 2005 года. В этом году на завод пришёл концерн Candy Hoover Group. Производство было переоборудовано, однако машинку "Вятка" было решено оставить: её слишком хорошо знали жители всего СНГ.

Кстати, во время Великой Отечественной войны на заводе, который тогда назывался "Фабрика металлоизделий", выпускали боеприпасы, снаряжение, военную технику и ручные гранаты с запалом УЗРГ. Вот такая история!

"Свияга"

Холодильник "Свияга". Фото © cmlt.ru

Ещё одно производство, которое сумело сохраниться с советских времён, — это завод бытовой и медицинской техники в городе Зеленодольске в Татарстане. В прежние времена это был завод имени Орджоникидзе. С конца 1950-х годов там производили холодильники "Мир", а с 1971 года — холодильники "Свияга". Любопытная деталь — предприятие в Зеленодольске было основано аж в 1898 году!

После падения СССР завод выстоял и был полностью модернизирован в 2000 году. Сейчас он называется Pozis. Концерн осуществляет полный цикл создания холодильников, морозильных шкафов, винных шкафов и медицинского оборудования. Продукцию предприятие сбывает не только в России, но и поставляет в Китай, страны СНГ. Кстати, по вашему заказу на заводе могут расписать холодильную или медицинскую технику так, как вам захочется, и даже украсить её инкрустацией. Оригинальный подход к маркетингу!

"Электроника"

Продукция Минского производственного объединения "Интеграл" — часы "Электроника". Фото © Фотохроника ТАСС / Толочко Александр

В 1980-х не было такого школьника, который не мечтал бы о часах "Электроника"! Это был шик-модерн! С календарём! С мелодиями! Счастливчики демонстрировали эти часы друзьям и тыкали то пальцем, то иглой в кнопки, чтобы шокировать окружающих мелодиями будильника. Кто бы мог подумать, что пройдёт не больше 5–6 лет и они полностью выйдут из моды.

Производство часов с жидкокристаллическим индикатором находилось в Минске, занималось этим НПО "Интеграл". Предприятие производило часы "Электроника-5", а позже — более продвинутые модели 51-й серии, 52-й и так далее вплоть до 92-й серии.

После развала страны производство часов сократилось, но предприятие устояло. В 2010 году оно было реорганизовано, а производство наручных часов прекратили к 2013 году. Тем не менее заводы остались, но распались на отдельные производства. Ныне это завод "Авангард", завод "Техночас", завод "Камертон" и завод "Рефлектор" — все они производят разные часы, от настенных до промышленных.

"Зенит"

Камера "Зенит". Фото © Фотохроника ТАСС / Яковлев Александр

Красногорский механический завод (КМЗ) выпустил в СССР больше 21 миллиона фотокамер. Фотоаппарат "Зенит" считался в СССР лучшим. Он появился в 1942 году как военное производство, за годы войны завод выпустил больше 400 тысяч различных оптических приборов: большие стереотрубы (БСТ), перископические артиллерийские буссоли (ПАБ), прицелы и командирские панорамы для танкистов.

После войны завод по-прежнему производил военную оптику, однако параллельно с этим начался выпуск фотоаппаратов "Москва-1", проекционных аппаратов, микроскопов и фотокамер "Зоркий". Это была ещё одна отличная камера времён СССР. В 1952 году была выпущена первая советская зеркалка, получившая название "Зенит". Позже ассортимент расширился: КМЗ стал выпускать фоторужьё "Фотоснайпер", кинокамеры "Красногорск" и "Кварц".

Сейчас производство принадлежит фирме "Швабе", на заводе выпускают не только легендарную фотокамеру и съёмные объективы, но и уникальное медицинское оборудование для исследований, медицинские лампы, офтальмологические комплексы. Хочется верить, что и в новых экономических условиях предприятие обеспечит население России медицинским оборудованием.

"Горизонт"

Телевизор "Горизонт-Ц250". Фото © Фотохроника ТАСС / Семенов Геннадий

Минское предприятие "Горизонт" — это ещё один советский бренд, выстоявший в условиях рыночной экономики. В СССР завод производил цветные и чёрно-белые телевизоры, которые были популярными по всей стране, от Бреста до Чукотки. Справедливости ради стоит заметить, что в характеристиках советских телевизоров упоминались два производителя: ПО "Горизонт" и Минский радиозавод имени 50-летия КПБ (Коммунистической партии Белоруссии). Собственно, ПО "Горизонт" было конструкторским бюро, открытым при заводе. Кроме телевизоров завод выпускал радиоприёмники, радиолы и другую технику.

Сейчас "Горизонт" — это большой холдинг, в который входит восемь предприятий. Он по-прежнему производит ЖК-телевизоры "Горизонт" и, кроме этого, большую линейку техники — от пылесосов и мультиварок до медицинских приборов и систем управления лифтами.

"Лысьва"

Электроплита "Лысьва-15". Фото © Фотохроника ТАСС / Седельников Анатолий

Ещё одна легенда СССР — бытовая газовая или электрическая плита "Лысьва", выпускаемая Лысьвенским заводом бытовой техники (ЛЗБТ). Это была недорогая и надёжная бытовая плита. Представьте себе, некоторые экземпляры из СССР уцелели и всё ещё работают в квартирах наших сограждан!

Вы не поверите, но в СССР их устанавливали в квартирах бесплатно! Вот ещё вчера ты должен был покупать дрова, хранить их в подвале и каждый день таскать на 5-й этаж, чтобы топить чугунную плиту, установленную на кухне, и готовить семье ужин. В каждом старом многоэтажном доме до сих пор сохранились общие дымоходы. И вдруг — вах! — приходишь домой, как белый человек, поворачиваешь кран, подносишь спичку, ставишь чайник. И не надо больше бегать с дровами по лестнице. Красота!

Кстати, Лысьвенский завод тоже сохранился. Он и сейчас выпускает газовые и электрические плиты, варочные панели, духовки и настольные плиты. Так что без импортозамещения мы точно не останемся.

Фото © Фотохроника ТАСС / Федотов П. Почему советские марки техники до сих пор неубиваемы? 0 Раньше технику делали более качественно Современная техника производится по другим правилам Своё мнение в комментарии

Авторы Майя Новик