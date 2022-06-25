Какие видения одолевали немцев во время осады Кёнигсберга в 1945 году Оглавление Связь Новгорода и Кёнигсберга в допетровские времена Просьба кёнигсберцев войти в состав России Космический янтарь Кёнигсберг стал Калининградом Что предсказывают Калининграду Калининград — место силы России Нет в России другого города, который был бы перекрёстком европейских и российских дорог и о котором было бы сложено столько легенд. Его судьба до сих пор не даёт покоя предсказателям и эзотерикам. 10403 10403 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / ullstein bild

Связь Новгорода и Кёнигсберга в допетровские времена

В древнем Новгороде была Прусская улица, а в Калининградской области на раскопках были найдены православные кресты, торговые печати словен и свинцовая печать XII века князя Псковского и Новгородского Всеволода Мстиславовича. Тесные контакты между горожанами поддерживались до тех пор, пока сюда не пришли тевтонские рыцари — крестоносцы, огнём и мечом насаждавшие католичество. Русская речь надолго смолкла на улицах Кёнигсберга, а сам город вскоре стал центром Пруссии.

Посвящение Пруссии: Альберт Бранденбургский и его братья воздают должное герцогству Пруссии королю Польши Сигизмунду I Старому, 1525 год (картина Яна Матейко, 1882 год). Фото © Wikipedia / Public Domain

Просьба кёнигсберцев войти в состав России

Впервые русским Кёнигсберг стал во времена Семилетней войны 1756–1763 годов, которая, по сути, была первой из мировых войн — военным театром стал весь мир. Во время зимней кампании начала 1759 года горожане выслали делегацию к русскому командованию, но не с просьбой о сдаче города, а с просьбой принять Кёнигсберг в состав Российской империи. Русские войска вошли в город под звон колоколов, труб и литавр — на улицах их встречали нарядные горожане. Русскому командующему генералу Виллиму Ферморму вручили ключи от города, а сами горожане приняли присягу на верность Российской империи.

В знак верности русскому престолу местная знать украшала дома портретом императрицы Елизаветы Петровны, а монетный двор стал чеканить монеты с изображением царицы. Однако России не было суждено прирасти Кёнигсбергом. Елизавета скончалась, на трон взошёл Пётр III, который млел при одном упоминании о прусском короле Фридрихе II Великом. Он тут же перешёл на сторону Пруссии и вернул Фридриху все завоевания русской короны, в том числе и Кёнигсберг. Такое вот "предательство в верхах". И город почти на 200 лет снова стал чужим.

Художник А. Коцебу. "Взятие крепости Кольберг в ходе Семилетней войны". Холст, масло. 1852 год. 226 х 352 см. На картине изображено взятие крепости русскими войсками в 1761 году. Фото © Public Domain

Космический янтарь

Кстати, именно дедушка Фридриха Великого Фридрих I приказал создать Янтарную комнату, которая позже досталась Петру I. И именно его дочь — Елизавета — приказала её смонтировать. Янтарь для комнаты был, разумеется, добыт на всё том же побережье Балтики.

Янтарная комната Екатерининского дворца. Санкт-Петербург. Россия. Фото © ТАСС / Мария Колосова / ТАСС

Кёнигсберг стал Калининградом

Во второй раз Кёнигсберг стал русским только в 1945 году — его взяли в ходе четырёхдневной операции. Несмотря на то что нацисты превратили город в крепость, советские войска наголову разбили 100-тысячную группировку немцев, и 10 апреля 1945 года над знаменитой башней "Дер Дона" взвилось красное знамя, означавшее конец немецкой истории города.

Взятие города означало ещё и разгром знаменитой танковой дивизии нацистов "Великая Германия". 12 тысяч фашистов навсегда остались лежать в земле, в плен было взято больше 27 тысяч человек.

В Потсдаме на переговорах глав государств-союзников было решено, что восточная Пруссия останется за СССР, и в 1946 году город был переименован в Калининград — в честь только что скончавшегося председателя Президиума Верховного Совета Михаила Калинина. Понимая, что надвигается холодная война, в СССР поторопились оформить границы нового советского региона. И кто бы мог подумать, что именно эти границы спасут город от очередной неметчины после развала СССР.

Кёнигсберг после бомбардировки 1944 года: вид на разрушенные улицы. Фото © Getty Images / ullstein bild

Что предсказывают Калининграду

Последние события внушают тревогу. Блокада со стороны недружественных соседей пока несёт калининградцам и жителям области больше психологический и экономический дискомфорт, но всех волнует вопрос: что будет с нашими "воротами в Европу"? Решится ли Россия "пробить" сухопутный Сувалкский коридор?

Российские предсказатели считают, что Калининград в будущем сыграет роль "кулака России" и останется в её составе, "Польша погрузится во тьму", Белоруссия сумеет "отомстить" соседям за попытку переворота и прирастёт новыми территориями.

А вот литовские провидцы, наоборот, рисуют будущее Калининградской области чёрными красками: якобы третья мировая война начнётся именно с Калининграда и в результате неё всё человечество вымрет.

Шведский аналитик Штефан Хедлунд был бы очень рад, если бы Россия потерпела поражение на Украине. Он считает, что в этом случае в Белоруссии может произойти госпереворот, а границы России будут отодвинуты на восток, и никакой сухопутный коридор к Калининграду будет уже не нужен. Но даже он вынужден признать, что в случае победы России на Украине Европе придётся считаться со своим более мощным соседом, Калининград ждёт процветание, а Россия "продолжит грозить ядерной дубиной".

А вот сербский аналитик Велемир Ремич ещё несколько лет назад предрёк Калининграду долгую и счастливую жизнь. Он считает, что щит противоракетной обороны в Калининградской области сведёт на нет любую атаку НАТО, а противников России наши войска сравняют с землёй. Он же в 2017 году предсказал, что Североатлантический блок развалится, но прежде рухнет Евросоюз, канет в небытие евро, а Украина вернётся в состав России. Он же предупредил калининградцев о том, что все основные провокации НАТО будут происходить в водах Балтики. И это действительно имеет резон во время сухопутной блокады.

Вид на центральную часть Калининграда. Фото © Shutterstock

Калининград — место силы России

С городом по-прежнему связано множество легенд: слишком много в Старом городе таинственных подземелий и слишком часто в нём встречаются призраки прошлого. Одна из легенд гласит, что летом 1945 года в подземельях скрывалось до 1000 немцев. По ночам они выходили на улицы города и нападали на советские учреждения, а однажды строем прошли по всему Кёнигсбергу средь бела дня и... снова исчезли где-то в подземельях. Там же, под землёй острова Кнайпхоф, находились помещения таинственной "Лаборатории-13", где нацистские колдуны пытались создать сверхчеловека и повлиять на исход войны.

Видимо, недаром советские солдаты, участвовавшие в штурме города, вспоминали, что перед атакой на советских позициях появились православные священники — они отслужили молебен и благословили воинов на бой. А немецкий лейтенант Ганс Брикман из батальона фольксштурма "Амалиенау" позже рассказывал о видении Богородицы, которое случилось 9 апреля 1945 года. Разумеется, лейтенант, как католик, называл её Мадонной. Он с ужасом видел гигантскую фигуру девы Марии, которая поднялась в небе позади советских солдат. Сквозь прогалы в пелене видения виднелись разрывы снарядов. У солдат стало отказывать оружие. Многие из них упали на колени и стали молиться, не обращая внимания на взрывы и свист пуль. Кто-то из ветеранов в ужасе заплакал: "Мы все здесь умрём!" Вскоре последовал приказ о капитуляции...

Немецкие солдаты и советская гвардия после сдачи Кёнигсберга, апрель 1945 года. Фото © Getty Images / ullstein bild

В СССР прекрасно понимали стратегическое значение Калининградской области — именно здесь вскоре после Победы появилась база Балтийского военно-морского флота. Калининград и сейчас является первой линией обороны основной территории нашей страны и играет особою роль в отражении любых нападений на Россию со стороны Балтики. Он остаётся не только русской крепостью, но и наступательным плацдармом на случай полномасштабной войны. Известно, что в Калининградской области дислоцируются баллистические ракеты "Искандер", способные нести ядерные боезаряды, ВМФ усилен вертолётами Ка-27. Стоят там и новейшие системы РЛС, способные как отслеживать вражеские ракеты, так и наводить наши противокорабельные ракеты К-300П "Бастион" на Балтике. Есть в области и две мощные авиабазы: Черняховск и Донское. В случае чего регион действительно может превратиться в военный кулак. Россия к этому готова. Готовы ли к этому в Европе?

Военные корабли в Калининграде. Фото © ТАСС / Alexander Podgorchuk / dpa Почему Калининград может стать ударным кулаком России, как ему пророчат предсказатели? 0 Потому что это самая западная часть России Этот город всегда тянулся к России, даже во времена Пруссии Свой вариант в комментарии

Авторы Майя Новик