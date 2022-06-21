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Поступки, за которые в СССР можно было получить взбучку, а в США — похвалу

Оглавление
Манипуляции
Лицемерие
Личный комфорт вопреки общественному мнению
Девушки до 30 лет за собой не следят
Стукачество и следование инструкциям

В XX веке стало очевидно: СССР и США представляют собой не просто разные системы экономики. Это были страны-антиподы. То, что ценилось в одной стране, могло вызвать скандал или крупную ссору в другой.

Опубликовано 21 июня 2022, 12:45
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Обложка © Фотохроника ТАСС

Обложка © Фотохроника ТАСС

Манипуляции

Например, желание использовать другого человека в своих целях. Отношения между людьми в СССР были искренними. Советский гражданин, как и гражданин России, стремился окружать себя людьми, которые были ему симпатичны и одинаково смотрели с ним на вещи. В СССР был настоящий культ товарищества и дружбы. Он уходил корнями в русские традиции, где общее ценилось больше, чем индивидуальное, где мать сыра земля была основной ценностью деревни или общины, где за неё можно было и жизнь отдать. Русский и советский человек был открытым, умел дружить и с другом делился последним, будь то краюха хлеба или патрон. Недаром в советском кинематографе был распространён тип героя, который ради друга мог отказаться от соперничества за любимую девушку.

Кадр © "Верные друзья" Режиссёр Михаил Калатозов, сценарист Александр Галич, Константин Исаев / "Кинопоиск"

Кадр © "Верные друзья" Режиссёр Михаил Калатозов, сценарист
Александр Галич, Константин Исаев / "Кинопоиск"

Американцы не такие. Многие русские эмигранты, пытавшиеся строить карьеру в США, быстро понимали, что "дружба" с американцем возможна лишь тогда, когда он что-то с тебя "имеет". Например, бодибилдер Илья Ефимчук с горечью констатировал, что все приятельские отношения с американцами заканчиваются, едва лишь те понимают, что не могут "подписать тебя на контракт" — то есть заставить подписать бумагу, что ты будешь пользоваться их услугами и платить, платить, платить, даже если тебе это не надо. За такое поведение в СССР реально можно было получить по лицу: спекулянтов там не любили и называли "шкурами".

Лицемерие

Чтобы получить выгоду, американец будет не просто любезен. Он постарается залезть в душу, будет интересоваться делами, постарается затащить к себе на обед и познакомить с женой и детишками. Стоит ему понять, что он не получит с вас ни доллара, как его отношение резко изменится — отныне русский становится для него никем, ну или обычным клиентом. Он даже может сделать при встрече вид, что не узнал.

В СССР такое и представить сложно было. Там, чтобы приятели перестали друг с другом общаться, должна была произойти грандиозная ссора. Впрочем, разве лицемерие — не повод для неё? У нас — повод. А вот в Америке всё это в порядке вещей: улыбаться в глаза и соображать, где же тебя можно облапошить. Более того, человек, который в глаза называет тебя братом, завтра может не только равнодушно отвернуться от тебя, но и начать тебя травить, ведь он разузнал все твои слабые стороны. При этом американцы даже не понимают, что поступают некрасиво. "А что тут такого? Имею право!"

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Личный комфорт вопреки общественному мнению

Что реально раздражает приезжих в Штатах, так это то, что американцам пофиг, что о них думают окружающие. Главное — личный комфорт. "Я жирный, и во мне 200 килограммов? Пофиг! Главное, чтобы мне это не мешало!" Поэтому там надевают трусы поверх штанов, бреют черепа, покрывают лица татуировками и оголяются, раздеваются и выставляют напоказ самые неприглядные части телес. "А мне всё равно!"

Кадр © "Стиляги" Режиссёр Валерий Тодоровский, сценарист Юрий Коротков, Валерий Тодоровский, Евгений Маргулис / "Кинопоиск"

Кадр © "Стиляги" Режиссёр Валерий Тодоровский, сценарист
Юрий Коротков, Валерий Тодоровский, Евгений Маргулис / "Кинопоиск"

В СССР, где за неправильную длину волос или яркий пиджак могли поколотить, за такое поведение давно бы получили на орехи, а в США это считается чуть ли не доблестью и высшим проявлением свободы личности. И пусть у толстяка из-под штанов не по размеру выглядывает женское кружевное бельё. "Мне так нравится!" И пусть невоспитанная негритянка громко хохочет, тычет пальцами в окружающих людей и передразнивает их — свобода же! Имеет полное право вести себя так, как ей удобно.

Девушки до 30 лет за собой не следят

За непрезентабельный вид молоденькую девушку в СССР однозначно осудили бы все: от мамы и бабушки до соседей и одноклассников. Так уж повелось на Руси, что девица должна быть пригожей, аккуратной и воспитанной. В США женщины начинают за собой следить лишь после тридцати: в этом возрасте у них начинается "второе детство". До этого возраста они носят растянутые свитеры, старые джинсы, питаются фастфудом и страдают ожирением, которое уже поздно исправлять после 30 лет. А теперь они ещё и изо всех сил стараются стать похожими на мужчин. Впрочем, в СССР в рабочих районах за пренебрежительное отношение к своей внешности могли и обозвать, например, "игнашкой", то есть дурочкой. Ну не может здоровая молодая женщина быть равнодушна к своей внешности! Что-то здесь не так! Не иначе дурочка.

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Стукачество и следование инструкциям

Некоторые эмигранты называют американцев роботами за стремление следовать инструкциям и соблюдать законы. Никакие попытки договориться или что-то обсудить не пройдут — вам будут отвечать рублеными, заученными фразами. Гибкости у американцев нет, да их и не приучают к ней, ведь они "всегда правы".

Кадр © "Верные друзья" Режиссёр Михаил Калатозов, сценарист Александр Галич, Константин Исаев / "Кинопоиск"

Кадр © "Верные друзья" Режиссёр Михаил Калатозов, сценарист Александр Галич, Константин Исаев / "Кинопоиск"

При этом, что ещё хуже — они обязательно донесут на вас в полицию, если для этого будет хоть малейшая причина, например, сообщат, что вы гуляете там, где американцы обычно не гуляют. Мало ли что, вдруг вы — страшный русский бандит? Ну а подсидеть друг друга на работе, донести начальству, что продавцы в отсутствие клиентов смеют разговаривать друг с другом или что кто-то опоздал на работу — это вообще святое.

В СССР за такое можно было нарваться на крупные разборки с коллегами, а тут это в порядке вещей. Настучат начальству даже в том случае, если особенной выгоды от этого им не будет. То ли привычка у них такая, то ли удовольствие получают, глядя, как другого сотрудника распекает начальник. Впрочем, подобное отношение к коллегам американцы стали быстро внедрять в 1990-х годах и в России. Но даже тогда стукачество воспринималось нашим народом как нечто из ряда вон выходящее. Хотя в "Макдоналдсе" изо всех сил его старались внедрить и чуть ли не премии за это давали. Но приучить нас к доносам так и не получилось. Слишком мы разные.

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Кадр © "Иван Васильевич меняет профессию" Режиссёр Леонид Гайдай, сценарист
Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / "Кинопоиск"

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Авторы
Майя Новик
Майя Новик
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