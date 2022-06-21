Поступки, за которые в СССР можно было получить взбучку, а в США — похвалу Оглавление Манипуляции Лицемерие Личный комфорт вопреки общественному мнению Девушки до 30 лет за собой не следят Стукачество и следование инструкциям В XX веке стало очевидно: СССР и США представляют собой не просто разные системы экономики. Это были страны-антиподы. То, что ценилось в одной стране, могло вызвать скандал или крупную ссору в другой. 55749 55749 Обложка © Фотохроника ТАСС

Манипуляции

Например, желание использовать другого человека в своих целях. Отношения между людьми в СССР были искренними. Советский гражданин, как и гражданин России, стремился окружать себя людьми, которые были ему симпатичны и одинаково смотрели с ним на вещи. В СССР был настоящий культ товарищества и дружбы. Он уходил корнями в русские традиции, где общее ценилось больше, чем индивидуальное, где мать сыра земля была основной ценностью деревни или общины, где за неё можно было и жизнь отдать. Русский и советский человек был открытым, умел дружить и с другом делился последним, будь то краюха хлеба или патрон. Недаром в советском кинематографе был распространён тип героя, который ради друга мог отказаться от соперничества за любимую девушку.

Кадр © "Верные друзья" Режиссёр Михаил Калатозов, сценарист

Александр Галич, Константин Исаев / "Кинопоиск"

Американцы не такие. Многие русские эмигранты, пытавшиеся строить карьеру в США, быстро понимали, что "дружба" с американцем возможна лишь тогда, когда он что-то с тебя "имеет". Например, бодибилдер Илья Ефимчук с горечью констатировал, что все приятельские отношения с американцами заканчиваются, едва лишь те понимают, что не могут "подписать тебя на контракт" — то есть заставить подписать бумагу, что ты будешь пользоваться их услугами и платить, платить, платить, даже если тебе это не надо. За такое поведение в СССР реально можно было получить по лицу: спекулянтов там не любили и называли "шкурами".

Лицемерие

Чтобы получить выгоду, американец будет не просто любезен. Он постарается залезть в душу, будет интересоваться делами, постарается затащить к себе на обед и познакомить с женой и детишками. Стоит ему понять, что он не получит с вас ни доллара, как его отношение резко изменится — отныне русский становится для него никем, ну или обычным клиентом. Он даже может сделать при встрече вид, что не узнал.

В СССР такое и представить сложно было. Там, чтобы приятели перестали друг с другом общаться, должна была произойти грандиозная ссора. Впрочем, разве лицемерие — не повод для неё? У нас — повод. А вот в Америке всё это в порядке вещей: улыбаться в глаза и соображать, где же тебя можно облапошить. Более того, человек, который в глаза называет тебя братом, завтра может не только равнодушно отвернуться от тебя, но и начать тебя травить, ведь он разузнал все твои слабые стороны. При этом американцы даже не понимают, что поступают некрасиво. "А что тут такого? Имею право!"

Личный комфорт вопреки общественному мнению

Что реально раздражает приезжих в Штатах, так это то, что американцам пофиг, что о них думают окружающие. Главное — личный комфорт. "Я жирный, и во мне 200 килограммов? Пофиг! Главное, чтобы мне это не мешало!" Поэтому там надевают трусы поверх штанов, бреют черепа, покрывают лица татуировками и оголяются, раздеваются и выставляют напоказ самые неприглядные части телес. "А мне всё равно!"

Кадр © "Стиляги" Режиссёр Валерий Тодоровский, сценарист

Юрий Коротков, Валерий Тодоровский, Евгений Маргулис / "Кинопоиск"

В СССР, где за неправильную длину волос или яркий пиджак могли поколотить, за такое поведение давно бы получили на орехи, а в США это считается чуть ли не доблестью и высшим проявлением свободы личности. И пусть у толстяка из-под штанов не по размеру выглядывает женское кружевное бельё. "Мне так нравится!" И пусть невоспитанная негритянка громко хохочет, тычет пальцами в окружающих людей и передразнивает их — свобода же! Имеет полное право вести себя так, как ей удобно.

Девушки до 30 лет за собой не следят

За непрезентабельный вид молоденькую девушку в СССР однозначно осудили бы все: от мамы и бабушки до соседей и одноклассников. Так уж повелось на Руси, что девица должна быть пригожей, аккуратной и воспитанной. В США женщины начинают за собой следить лишь после тридцати: в этом возрасте у них начинается "второе детство". До этого возраста они носят растянутые свитеры, старые джинсы, питаются фастфудом и страдают ожирением, которое уже поздно исправлять после 30 лет. А теперь они ещё и изо всех сил стараются стать похожими на мужчин. Впрочем, в СССР в рабочих районах за пренебрежительное отношение к своей внешности могли и обозвать, например, "игнашкой", то есть дурочкой. Ну не может здоровая молодая женщина быть равнодушна к своей внешности! Что-то здесь не так! Не иначе дурочка.

Стукачество и следование инструкциям

Некоторые эмигранты называют американцев роботами за стремление следовать инструкциям и соблюдать законы. Никакие попытки договориться или что-то обсудить не пройдут — вам будут отвечать рублеными, заученными фразами. Гибкости у американцев нет, да их и не приучают к ней, ведь они "всегда правы".

Кадр © "Верные друзья" Режиссёр Михаил Калатозов, сценарист Александр Галич, Константин Исаев / "Кинопоиск"

При этом, что ещё хуже — они обязательно донесут на вас в полицию, если для этого будет хоть малейшая причина, например, сообщат, что вы гуляете там, где американцы обычно не гуляют. Мало ли что, вдруг вы — страшный русский бандит? Ну а подсидеть друг друга на работе, донести начальству, что продавцы в отсутствие клиентов смеют разговаривать друг с другом или что кто-то опоздал на работу — это вообще святое.

В СССР за такое можно было нарваться на крупные разборки с коллегами, а тут это в порядке вещей. Настучат начальству даже в том случае, если особенной выгоды от этого им не будет. То ли привычка у них такая, то ли удовольствие получают, глядя, как другого сотрудника распекает начальник. Впрочем, подобное отношение к коллегам американцы стали быстро внедрять в 1990-х годах и в России. Но даже тогда стукачество воспринималось нашим народом как нечто из ряда вон выходящее. Хотя в "Макдоналдсе" изо всех сил его старались внедрить и чуть ли не премии за это давали. Но приучить нас к доносам так и не получилось. Слишком мы разные.

Кадр © "Иван Васильевич меняет профессию" Режиссёр Леонид Гайдай, сценарист

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Авторы Майя Новик