7 советских вещей, которые обожают европейцы и не знают, что первыми это придумали в СССР Оглавление Модные ватники Красная косынка Цветные кожаные куртки Платье "от бабушки" "Сумки-шоперы" и авоськи Женские сапоги на молнии Рейтузы со штрипками Вещи на износ, которые родились в СССР и были обыденным явлением, вливаются в европейский мейнстрим и становятся открытием модных подиумов. Будто кутюрье по очереди вытаскивают их из русских сундуков. 346890 346890 Фото © Фотохроника ТАСС / Ковган Л.

Модные ватники

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Ватники в обиходе советских людей появились во времена Великой Отечественной войны. На фронте быстро выяснилось, что длиннополая шинель не очень удобна ни в быту, ни в бою. Потребовалось быстро обмундировать миллионы советских солдат, и промышленность СССР выдала на-гора простой и практичный предмет одежды. Ватник оказался удобным, тёплым, а главное — дешёвым, последнее в условиях постоянной нехватки средств было важным. Ватник на Руси имел давнюю историю: стёганую одежду носили ещё древние витязи под кольчугой, а впервые он широко распространился во времена Первой мировой войны.

В конце 1980-х телогрейка пережила настоящее возрождение. Она неожиданно стала популярной одеждой в рабочих районах и у учащихся ПТУ. Обычная телогрейка тогда уже никого не интересовала, её шили из цветных тканей и всячески украшали нашивками, гербами, аксельбантами и тесьмой. Наверняка по этим украшениям члены молодёжных группировок отличали друг друга в толпе.

В 2021 году неожиданно возник спрос на модную "стёганую" одежду в Британии. Российские предприятия получили сразу несколько заказов на пошив пятисот тысяч ватников и ватных жилеток для поставки в Туманный Альбион. Разумеется, мода не может повторять одежду прошлого в точности, английские ватники шились на ярких, цветастых подкладках. Вот такой выверт моды. Интересно, в этом году ватники в Британии всё так же в моде?

Красная косынка

Фото © ТАСС / Потырнике Михаил / Симановский Альберт

Этот старомодный аксессуар впервые ввели в моду в 1920-х годах советские модельеры. Косынка олицетворяла новую жизнь обновлённой советской женщины, лозунгами которой были равноправие и равенство во всём! Красная косынка олицетворяла собой идеалы революции и провозглашала свободу женщин от домашней работы и кухни. Наши работницы в красных косынках не скакали по площадям голыми, как это делают европейские фемки. Наши девушки вставали к станку, водили тракторы и управляли самолётами. Спорт, общественная жизнь и индустриализация — вот что их заботило в первую очередь. Разумеется, делать всё это в старомодных шляпках было несподручно, и крестьянская косынка, простая и удобная, заняла прочное место в гардеробе комсомолок и активисток. Западу такое равноправие и не снилось!

В XXI веке в Европе неожиданно вспомнили об этом "символе бунтарства", и модные дома стали активно включать красную косынку в свои коллекции. Даже трансгендеры нынче шагают по подиумам с модным советским аксессуаром на голове. Что сказать... Красиво жить не запретишь.

Цветные кожаные куртки

Конечно, куртки из кожи шили во всём мире, но настоящим олицетворением эпохи кожаная куртка стала именно в СССР. В 1918 году их даже запретили продавать, потому что бандиты с помощью кожаной куртки выдавали себя за красных комиссаров и "экспроприировали" драгоценности у мещан. Если помните, герой романа "Как закалялась сталь" Павел Корчагин однажды отдал кожаную куртку другу, чтобы тот сошёл за комиссара. А в романе Бориса Лавренёва "Сорок первый", рассказывающем о приключениях красноармейцев на Арале, автор описывал командира отряда Евсюкова, у которого было прозвище Малиновый. Во время Гражданской войны чёрной краски не хватало, и производители красили кожу в самые разные цвета, в том числе и в малиновый, и в зелёный. А красным командирам приходилось эти куртки носить. В позднем СССР цветные куртки тоже были в тренде, и по Москве щеголяло немало студентов всех цветов радуги. Правда, шили их в основном из кожзаменителя.

Платье "от бабушки"

Кадр © "Девчата". Режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Кинопоиск

Ну тут и придумывать особо советским модельерам ничего не пришлось. Так уж исторически сложилось, что наши пожилые женщины в деревнях ходили в просторных тёмных платьях в мелкий цветочек длиной до пола. Фасон был выбран исключительно для удобства. Пенсионерок от домашней работы никто не освобождал, им нужно было и дрова наколоть, и скотину подоить. Длинный подол спасал от холода, а длинный рукав — от нескромных взглядов, палящего солнца и мошкары. Поверх надевали кто телогрейку, кто овчинный жилет, на ноги — обувь по погоде. Шли годы, а тёмное в мелкий цветочек платье не менялось: летом его шили из ситца, зимой — из более плотных тканей с содержанием шерсти. И так длилось десятилетиями, пока платья "от бабушки" не попались на глаза интуристам. И понеслось! Причём если деревенское платье его обладательнице обходится в тысячу или две, то цена на дизайнерские модели давно шагнула за сто тысяч рублей. В 2019 году в платья и платки "от бабушки" европейцы из модного дома Gucci одели даже мужчин. Это уже перебор... Как считаете?

"Сумки-шоперы" и авоськи

Фото © ТАСС / Матвиевский Владимир

Пока западный обыватель засорял свои территории полиэтиленовыми пакетами из супермаркетов, советский гражданин спокойно ходил в магазины с хозяйственной холщовой сумкой. Этот предмет был в каждом доме. Обычно сумку шили из старых вещей, и только в 1980-х в продаже стали появляться модные "шоперы" из холста и брезента. Это было практично, но и доставляло немало хлопот тем, кто забыл сумку дома. Предмет был объёмным, и запихать его в карман не было никакой возможности. Но на такой случай советская промышленность изобрела авоську — сетку с ручками. Её можно было положить и в дамскую сумочку, и в карман пиджака. По мере заполнения авоська растягивалась — в неё входило огромное количество покупок. Теперь и "шоперы", и авоськи на Западе нарасхват: и как модный аксессуар, и как реализация идеи "спасём планету!".

Женские сапоги на молнии

Сейчас этот предмет женского гардероба настолько привычен, что многие и не догадываются, что женские сапоги на застёжке, плотно облегающие стройную женскую ножку, появились совсем недавно благодаря советскому модельеру Вере Араловой. Сколько нервов стоило этой удивительной женщине пробить эти сапожки для показа советской моды в Париже в 1959 году, не знает никто. До неё женщины Советского Союза носили высокие ботинки или русские сапожки с голенищем, напоминавшим армейские сапоги. Аралова догадалась вшить в них молнию, изменив силуэт обуви на более лёгкий, изысканный. Париж был в восторге, а советская промышленность сразу же отшила первую партию сапог, но, увы, для Европы. Советские модницы увидели новинку на прилавках только спустя 15 лет.

Рейтузы со штрипками

Два года назад в европейской моде появился новый тренд — чёрные легинсы со штрипками. В СССР этот вид одежды назывался рейтузы и служил для утепления в холодное время года. Рейтузы производили самых мрачных оттенков: чёрные, коричневые и тёмно-синие. И всегда на них присутствовали штрипки. Любовь к этой детали советских модельеров объяснить сложно. Возможно, штрипки пришивались, чтобы рейтузы не задирались вверх, но это лишь предположение, потому что если штрипки отрезать, то гачи рейтуз всё равно оставались на месте. Даже мужское трико обязательно снабжалось штрипками.

Правда, европейцы не были бы европейцами, если бы не извратили и эту деталь женского гардероба по-своему. Рейтузы они надевают то на носки, а то и вовсе на голые ноги и вместо сапог надевают туфли, чтобы были видны штрипки. Ну что сказать? Такую красоту ничем не испортишь.

Фото © ТАСС / Андрей Гореловский Вам нравятся модернизированные европейцами ватники? 0 Да, на даче пригодятся Нет, бомжовский стиль Да, я только в них и хожу

Авторы Майя Новик