5 реальных предметов, найденных на чердаке и проданных за миллионы Оглавление Архив художника с помойки Старая книга с чердака Кружка с дачи Ещё одна книга с блошиного рынка Реликвия из старой шкатулки Не всё оценивается деньгами Мечта каждого антиквара — найти на чердаке или на блошином рынке настоящее сокровище, которое можно купить за копейки. А продать — за миллионы рублей или хотя бы за сотни тысяч. И это не редкость. 24381 24381 Коллаж © LIFE. Фото © 12auction.com, © северный-аукцион.рф

Архив художника с помойки

Усачёв, А.И., худ. Гравюра на дереве. Фото © 12auction.com

В 2021 году на одном из российских аукционов появились гравюры и эскизы известного советского художника-гравёра Усачёва. Принёсший несколько папок с рисунками человек рассказал историю о том, что был знаком с художником и несколько раз уговаривал его продать архив, который занимал целый шкаф, однако художник каждый раз отказывался, ссылаясь на то, что архив очень важен ему самому. А когда он умер, не разбирающиеся в искусстве потомки или какие-то другие люди выбросили весь архив на помойку. Ценителю творчества Усачёва чудом удалось спасти только несколько папок с гравюрами и эскизами художника. Их общая стоимость на аукционе составила больше полутора миллионов рублей. И это несмотря на то, что начальная цена некоторых работ составляла тысячу рублей или пять тысяч. Многие работы ушли за 30 000 рублей или 65 000 рублей.

Старая книга с чердака

Пушкин, А.C. Стихотворения, не изданные в России. Фото © 12auction.com

В XXI веке в одной из семей Москвы в библиотеке была найдена старая книга 1908 года, которая могла иметь некоторую ценность. Владельцы долго хранили её и только недавно решили отнести к оценщику. Выяснилось, что семья владеет настоящим раритетом — книгой Александра Пушкина "Стихотворения, не изданные в России" издательства Маслова. Как оказалось, в книге были собраны отрывки из поэмы "Гаврилиада", сказка "Царь Никита" и ряд малоизвестных стихов и эпиграмм поэта. В царское время книгу сочли вредной для народа, тираж арестовали прямо в типографии и почти полностью уничтожили. Всего в России известно пять более-менее уцелевших книг. Несмотря на то что у книги были многочисленные недостатки — она распадалась на отдельные тетрадки, имела многочисленные заломы и надрывы, её продали на аукционе за 650 000 рублей.

Кружка с дачи

Кружка с портретом Г. Зиновьева и надписью "Да здравствует Коммунистический интернационал!". Фарфор. ГФЗ-ЛФЗ. 1923. Фото © северный-аукцион.рф

В феврале 2021 года в Санкт-Петербурге на аукционе за 4 300 000 рублей была продана кружка 1920-х годов. Эту кружку с потёртым рисунком и многочисленными сколами владелец нашёл на старой даче в северной части города. В процессе выравнивания участка в месте, которое раньше находилось под крыльцом снесённой дачи, была найдена "закладка" с различными предметами быта, среди которых была и заветная кружка. Ценность старой чайной кружки была обусловлена агитационным лозунгом "Да здравствует Коммунистический интернационал!" и портретом революционера Зиновьева, который был репрессирован. После ареста все его изображения оказались под запретом, большая часть из них была уничтожена. Так кружка стала раритетом, а бывший хозяин дачи закопал её от греха подальше. За владение портретом Зиновьева можно было прослыть "сочувствующим" и схлопотать срок.

Ещё одна книга с блошиного рынка

Крайне редкое первое издание "Алисы в стране чудес" в переводе В.В. Набокова (псевд. В. Сирин). Фото © 12auction.com

Книга Л. Кэрролла "Аня въ странѣ чудесъ", изданная на русском языке в Берлине в 1923 году, была найдена ценителем на одном из блошиных рынков Москвы и куплена за смешную цену. Позже выяснилось, что перед покупателем не что иное, как перевод знаменитого писателя Владимира Набокова, который в 1921 году попал в Берлин вместе с эмигрировавшими родителями и перебивался там различными литературными заработками, среди которых была и работа переводчика. За перевод книги Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" писателю заплатили около пяти долларов. При этом Набоков полностью русифицировал роман Кэрролла, дал героям русские имена и насытил их речь различными русскими оборотами и метафорами, что сделало книгу очень выразительной. Было ему тогда всего 24 года. Позже книга была продана за 1 600 000 рублей.

Реликвия из старой шкатулки

"Кандальное" кольцо руководителя восстания на Сенатской площади кн. Е.П. Оболенского. Фото © 12auction.com

За 6 000 000 рублей было продано кольцо, хранившееся в семье сибиряка и передававшееся из поколения в поколение. Владельцы знали, что кольцо сделано из кандального железа, такие кольца первыми стали делать декабристы. А чтобы железо не портило нежную барскую кожу, внутри делали вставки из драгметаллов. Однако позже таких "кандальных" колец стало много, и среди них попадались не просто кольца, выкованные на каторге из кандального железа, но и откровенные подделки.

На экспертизе выяснилось, что кольцо принадлежало одному из самых активных участников мятежа — Евгению Оболенскому. Позже декабрист подарил его своей сестре. Кольцо передавалось из рук в руки, пока не оказалось в семье внука знаменитого оружейника Токарева. Ценность кольцу придала его история: в семье сохранились фотографии и письма, указывающие, что кольцо — именно декабриста Оболенского. Если бы документов не было, оно бы почти ничего не стоило.

Не всё оценивается деньгами

Картины известной советской художницы Светланы Ковальской нашли на помойке в Долгопрудном. Фото © 360tv.ru / Елена Стариковская

Но не всегда ценности "с помойки" продаются на аукционах "за миллионы". Иногда люди просто спасают предметы искусства. Так, например, случилось с картинами знаменитой художницы Светланы Ковальской — больше 40 полотен её кисти были найдены на помойке и спасены неравнодушными людьми. Продавать их спасители не стали — просто раздали в хорошие руки.

А в 2019 году в центре Ташкента в подвале одного из старинных особняков был найден клад великого князя Николая Константиновича Романова. Очевидно, что во время революции ценности скрыли в подвале, а потом вход завалили и о помещении забыли на сто лет. Клад, в котором находились редчайшие книги, золотые монеты и слитки драгметаллов, изначально оценивался в 1 500 000 долларов, хотя только за одну книгу, покрытую сусальным золотом, иностранцы позже давали до 650 000 долларов. Некие злоумышленники даже пытались вывезти ценности из страны, однако были задержаны на границе, а клад попал в Государственный музей истории Узбекистана.

Фото © Shutterstock Почему невежды, не ценящие старинные или старые советские вещи, никогда не разбогатеют на вещах с помойки? 0 Уважение к раритетам не передаётся генетически Ненавистники советского периода просто выкидывают свои богатства Ценить культуру и уважать предков может не каждый

Авторы Майя Новик