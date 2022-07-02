Топ-7 привычек советских людей, которым завидуют американцы до сих пор Оглавление Готовность выяснять отношения Привычка молчать Независимость Слишком сложный язык Привычка не давать волю чувствам Пренебрежение к смерти Склонность к яркой одежде и цацкам Американская пропаганда рисует русских как жестоких и алчных людей, не склонных к сантиментам. Но есть в нас и такое, чему в США в открытую завидуют. 91027 91027 Кадр из фильма "Афоня" / Режиссёр Данелия Георгий, сценарист Александр Бородянский

Готовность выяснять отношения

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"/ Режиссёр Меньшов Владимир, сценарист Черных Валентин / "Кинопоиск"

Русские даже в самом нетрезвом состоянии готовы к тому, чтобы не только высказать свою точку зрения, но и отстоять её в споре, потасовке или даже в жестокой драке. В самом милом хипстере могут вдруг проснуться гены его прадеда, ходившего на лёд Москвы-реки биться стенка на стенку. В случае бытового конфликта или ссоры в отеле добропорядочные американцы закроются в номере и вызовут полицию. Русский турист, вооружившись чуть ли не ножкой от стула, пойдёт доказывать оппоненту, в чём тот был не прав. Граждане США считают такое поведение неприемлемым, однако в глубине души завидуют такому качеству русских и одновременно ненавидят, ведь в нас они замечают прежде всего соперника и всегда примеривают наше поведение на себя. Да, сегодня парочка русских туристов разогнала обнаглевших немцев, но кто знает, что будет завтра.

К тому же для американца конфликт — это точка невозврата. Если он случился, отношения никогда не будут прежними, а для общения американец привлечёт третью сторону. У русских всё не так: два соперника, набив друг другу физиономии, могут спокойно вернуться за стол и продолжить общение.

Привычка молчать

Кадр из сериала "17 мгновений весны" / Режиссёр Лиознова Татьяна, сценарист Семёнов Юлиан / "Кинопоиск"

Молчаливость советских и русских людей американцы принимают за скрытую угрозу. Примерно как в том анекдоте про Винни Пуха и Пятачка: идёшь, молчишь, что-то плохое про меня думаешь. Ну вы поняли. Сами граждане США крайне говорливы. Как высказался однажды социолог Джон Смит, если американец замолчит, он начнёт сомневаться в том, что он вообще существует. Говорливость вырабатывается годами: с детсада их приучают к тому, чтобы всегда и везде высказывать собственное мнение. Поэтому американец чувствует себя важным.

Русский сто раз подумает, а нужно ли кому-нибудь его мнение, и промолчит. Но если начнёт говорить или задавать вопросы, то собственная важность и самомнение американца начнут таять. Хороший повод как для зависти, так и для ненависти.

Независимость

Кадр из фильма "Брат-2" / Режиссёр и сценарист Алексей Балабанов

Уважение, зависть и ненависть взывает независимость русских и России. То, что американцы не могут взять под контроль, они демонизируют и желают уничтожить. Для них мир прост: у кого деньги (кто сильнее) — тот и прав. У советского же человека и у россиянина "сила — в правде". Американец, возможно, даже и не поймёт, о чём идёт речь. Русский часто не зависит даже от денег и может отказаться от сделки, если чувствует, что она угрожает его внутреннему спокойствию. "Ну ты же уже вложил в неё много денег и сил!" — будет недоумевать иностранец. "Да и пофигу!" — ответит русский. И даже объяснять ничего не будет. Понимай как хочешь.

Слишком сложный язык

Кадр из фильма "Брат-2" / Режиссёр и сценарист Алексей Балабанов

Если американец говорит "нет", он имеет в виду именно "нет" и ничего другого. Если русская девушка говорит американскому парню, который ей нравится, "нет", — это всего лишь часть сексуальной игры, которую надо разгадать, а девушку в этом случае следует завоевать. Но американец воспринимает "нет" как чёткое указание, а девушка недоумевает, почему он больше не ухаживает за ней. И это только одно простое слово "нет". Что уж говорить об остальном!

Американский журналист не смог перевести цитату нашего Сергея Лаврова: "Что касается мячей, мы в разные игры играем — у них бейсбольный мяч, у нас чижик от лапты". Министр иностранных дел всего лишь высказался по поводу того, что сейчас мяч по переговорам о разоружении находится на нашей стороне, но подачи ждать не стоит. Американская пресса же перевела, что "Америка играет в бейсбол. А русские — в свои народные игры". Половина читателей решила, что мы играем то ли в хоккей, то ли в шахматы! А кто-то даже заявил, что у русских "народных" игр вообще не существует.

А теперь представьте себе, что американский военный слышит в наушниках пресловутое "Пацаны, где бревно?" — "Да хрен его знает, кажись, на спутнике макаку чешет", что означает: "Куда пропал капитан Деревянко?" — "Точно не знаем, но, вероятно, по закрытому каналу отслеживает американские испытания новейших видов вооружений". Или: "Звездочёт видит пузырь с соплями", что значит следующее: "Станция наблюдения докладывает: видим самолёт-заправщик с американскими знаками отличия, он выпустил топливный шланг и готов дозаправить другой американский самолёт". Тут голову сломать можно.

Да что там военные! Даже в Белом доме однажды вместо кнопки с надписью на русском "перезагрузка" (reset) написали "перегрузка". Кнопку должны были нажать в честь перезагрузки российско-американских отношений. С другой стороны, получилось символично: в 1990-е перегрузка для нашей страны была ещё та!

Привычка не давать волю чувствам

Кадр из фильма "Москва слезам не верит" / Режиссёр Меньшов Владимир, сценарист Черных Валентин / "Кинопоиск"

Американские журналисты недаром говорят, что наши политики с советских времён умеют держать "покерфейс" — бесстрастное лицо, которое не выдаёт эмоций. Мы, конечно, не азиаты, но чувства скрывать тоже умеем. В том числе и страдание и горе. Однако самоуверенные граждане США и политики этой страны уверены: они на 100% понимают Россию, русских и даже Путина. И крайне удивляются тому, что ситуация вдруг выходит из-под контроля.

Пренебрежение к смерти

Кадр из фильма "Поезд вне расписания" / Режиссёр Гришин Александр, сценаристы Леонтьев Алексей, Царенко Анатолий

Вот чего не могут понять заокеанские граждане, так это бесстрашия русских перед лицом опасности или даже смерти. Для них жизнь — главная ценность. Для русских главная ценность — это честь. Поэтому русский, даже готовясь к обычной драке, готов умереть. Тут можно вспомнить гуляющий по Интернету рассказ американского десантника, который с друзьями решил устроить русской десантуре тёмную. Американские вояки надели шлемы, бронежилеты и вооружились дубинками. Наши вышли против них с голыми руками и в одних тельниках — по старой доброй черноморской традиции. "Они шли умирать!" — так потом скажет струсивший от одного вида русских морпех.

Другой американский морпех, поражённый, рассказывает, как русские, пришедшие к ним на помощь в Сирии, из-под огня вытаскивали своего раненого товарища, а когда враг вдруг прекратил стрелять, позволив забрать солдата, то командир встал в полный рост и благодарно поклонился невидимому противнику. Эти поступки — выше понимания наших заокеанских "партнёров".

Склонность к яркой одежде и цацкам

Кадр фильма "Москва слезам не верит"/ Режиссёр Меньшов Владимир , сценарист Черных Валентин / "Кинопоиск"

Что есть, то есть. Любим яркое. А вы попробуйте поживите в краях, где все вокруг белым-бело семь месяцев в году, и сами начнёте украшать себя "цепурами" и клеить на стены аляповатые разноцветные обои. Да хоть какое-то разнообразие! А если мужчина вынужден держать марку и носить деловой костюм, то обязательно окружит себя самыми яркими женщинами — отрадой для глаз. Вы думаете, это началось только сейчас или в СССР? Ничего подобного. Ещё царский генерал Мосолов, проживая за границей, фыркал, глядя, как европейцы показывают в кино русский бал.

Да разве же это украшения на женщинах! — восклицал он. — Когда я смотрю фильмы, изготовленные в Холливуде и изображающие, будто бы, "великолепие" русского двора, мне хочется смеяться". И описывал русских красавиц, блистающих на балах: "Вот генерал. Его жене больше сорока лет, но она сохранила свежесть фигуры; платье с пальетками облетает её, какъ статую. Диадема в два ряда крупных бриллиантов "павэ" украшает её русые волосы. На лбу сверкает бриллиант. Бриллиантовое ожерелье; декольте окружено цепочкой бриллиантов, с большим цветком из тех же камней на спине; другие две цепи бриллиантов брошены через плечи и сходятся у броши, приколотой у пояса; кольца и браслеты с бриллиантами". Ну как тут не завидовать? А мы — да, любим роскошь. А кто её не любит?

Кадр из фильма "Любовь и голуби" / Режиссёр Меньшов Владимир, сценарист Гуркин Владимир Почему привычки советских людей вызывают до сих пор у американцев такую реакцию? 0 Это результат американской пропаганды Ценности советского общества слишком отличались от капиталистического Такие чувства испытывают лишь оболваненные массы, умные мыслят иначе

Авторы Майя Новик