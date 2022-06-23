10 советских привычек, благодаря которым советские люди не толстели и хорошо выглядели Оглавление Начинали день с зарядки Плотно завтракали Полдничали Всегда были заняты Занимались спортом Следовали спортивной моде Ходили пешком Отдыхали в профилактории Следовали рекомендациям врачей Постоянно ухаживали за собой Население в СССР действительно было более здоровым. Сказывались активный образ жизни и качественные продукты питания. 58645 58645 Обложка © ТАСС / Николай Кубеев

Начинали день с зарядки

Советский человек просыпался под призывы домашнего радио встать на зарядку. И действительно становились. У каждого советского мужчины был набор гантелей, а у женщин — обруч и скакалка. Некоторые школьники даже успевали побегать по утрам до занятий вместе со своими родителями.

Школьные занятия начинались не с линейки, а с зарядки: все классы выстраивались в ряды в коридоре и по команде из громкоговорителя или по указке учителя физкультуры делали самые простые упражнения — махали руками, наклонялись, маршировали на месте.

Пятиминутки-разгрузки часто устраивались учителями даже во время уроков. Всё начиналось со знаменитого упражнения "Мы писали, мы писали, наши пальчики устали!", когда школьники быстро растопыривали и сжимали пальцы, а заканчивалось маршем на месте у парты и наклонами. На перемене или если заболел учитель, школьники бросали портфели и шли гонять в футбол.

На производстве в течение рабочего дня проводились общие зарядки-разминки, причём больше всего этому радовались женщины: они видели в этом реальную возможность размяться и перекинуться друг с другом словом.

Плотно завтракали

Близнецы за завтраком едят кашу. Фото © ТАСС / Александр Чумичев

Завтрак советского человека был плотным. Многие следовали восточной пословице: "Завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин отдай врагу!" Особенно точно следовали этому нехитрому правилу одинокие женщины: они приходили домой с работы, зная, что ребёнок поел в детском саду либо на продлёнке, и на ужин пили кефир или тёрли морковь. А вот завтрак мог состоять из яичницы, пары бутербродов и чая с молоком. На работу уходили к восьми, а обед мог быть не раньше часа, а значит, следовало запасаться калориями, которые расходовались в течение дня. Был и другой вариант: заботившиеся о себе особы утром пили только стакан сырой воды — считалось, что это помогает организму просыпаться, а завтракали уже на работе — около 10 часов утра рабочим полагался 15-минутный перерыв.

Полдничали

Через три часа после обеда многие перекусывали чем-нибудь лёгким. Это позволяло притупить чувство голода и не набрасываться на еду вечером. Точно такой же распорядок был у пионеров в лагерях отдыха — обычно на полдник давали кефир и маленькую булочку или яблоко.

Всегда были заняты

Советский человек был больше загружен работой и делами. Думать о еде было просто некогда. Ну ладно, если вы только работаете. А если вы ещё учитесь в институте на заочном отделении? Или на вечернем? А если к этому у вас ещё и маленький ребёнок, которому нужно уделять внимание? Или школьник, у которого следует проверять успеваемость и домашнюю работу? А ведь ещё нужно готовить, стирать, а машинки в те времена были не автоматы, а активаторного типа — полоскать и отжимать всё приходилось своими руками. Надо ещё убирать, читать учебники, писать курсовые и повышать квалификацию на производстве. Нехилая такая нагрузочка выходит. О еде думать некогда.

Занимались спортом

Электрик Ульяновской птицефабрики Иван Аргудяев — один из сильнейших гиревиков области. Фото © ТАСС / Юрий Белозёров, Юрий Набатов

К спорту советских людей приучали с детства: уже в детском садике всех ставили на лыжи. В школе обязательным было посещение уроков физкультуры, кроссы, лыжные забеги на три, на пять километров, занятия гимнастикой в спортзале — на брусьях, на бревне, прыжки через козла, бег, кувырки, наконец, футбол, баскетбол и пионербол.

При этом в каждом классе 5–6 человек занимались какими-нибудь видами спорта, и кто-то из них обязательно мечтал о профессиональной карьере спортсмена. В институте или ПТУ всё это продолжалось. Туристические походы выходного дня считались хорошим тоном.

По окончании института занятия физкультурой продолжались практические везде. Во время отпуска советские люди ходили в походы с рюкзаками, занимались лыжами, стрельбой, горным туризмом, с удовольствием ездили на велосипедах — часто очень далёко, за десятки километров от дома.

И даже домоседы, и те занимались физкультурой — с 15 до 45 лет играли в волейбол на площадке возле дома. Никакого особого инвентаря это не требовало: мяч, два столба и верёвка. Школьники и студенты играли в футбол дворовыми командами, а зимой становились на лыжи или играли в хоккей. Даже пенсионеры, и те занимались лечебной физкультурой в физкультурных диспансерах, куда их направляли врачи.

Следовали спортивной моде

СССР периодически захлёстывали различные модные течения, касающиеся здорового образа жизни. То все начинали "дышать по Бутейко", то вдруг отказывались от молока — оно вредно, затем все повально занимались йогой и дышали у форточки, вбирая в себя прану. Затем все женщины поголовно, чуть ли не до 50 лет, стали заниматься аэробикой.

Потом все вдруг стали закаливаться и купаться в проруби. После — подобно Форресту Гампу —бегали кроссы на большие расстояния. Доктора часто подхватывали новые веяния моды, доказывая, что всё это очень полезно, и этим двигали советский ЗОЖ в массы. Продвижение новых идей часто происходило с помощью журнала "Здоровье", где описывались новые методики оздоровления и публиковались виды гимнастики при болях в суставах. Или в спине, или ещё где-нибудь. В общем-то, происходило то же, что и сейчас, но тогда подобные движения охватывали более широкие массы населения.

Ходили пешком

Гиподинамия — бич современного общества. В СССР машин было мало, общественный транспорт не отличался пунктуальностью, поэтому там гораздо больше ходили пешком. Часто пешком шли на работу; пешком шли с работы, по пути заходя в садик за ребёнком и в магазин, затем тащили тяжёлые сумки с добычей домой. Вечером могли прогуляться по городу, а в выходные — пробежаться по нему трусцой или махнуть в лес. И опять же пройти пешком километров 10–12.

Отдыхали в профилактории

Фото © ТАСС / Алексей Стужин

Хорошую форму советским людям помогала поддерживать система здравоохранения, заинтересованная в том, чтобы граждане страны были хорошими работниками, не болели. Примерно раз в три года выделяли путёвку в санаторий или профилакторий. Это делали чаще, если работник имел хроническое заболевание и нуждался в лечении. И многие в те годы имели возможность подлечить почки в Трускавце, суставы — на курортах Бурятии, а желудок — в Минводах. Здесь советского гражданина старались оздоровить на все 100% — он не только пил минеральную воду, подобранную специально для него врачами, но и плавал в бассейне, гулял по туристическим тропам, проходил физиолечение, вечером посещал танцы и возвращался домой похудевшим и подтянутым.

Следовали рекомендациям врачей

Фото © ТАСС / Б. Мазур

В СССР самолечением занимались только при отсутствии рядом больниц. В любом другом случае обращались к врачам, и главное — обязательно следовали их наставлениям. Если врач запрещал есть жирное, солёное и сладкое — так и делали. Если врач требовал похудеть — худели. Если назначал определённую диету — строго следовали именно ей. Если требовал, чтобы пациент поехал на определённый курорт, то давал направление, с которым было легче выбить путёвку, и пациент ехал лечиться на тот самый курорт, который рекомендовал врач. Тут на помощь медикам всегда приходил профсоюз — нездоровые работники и их дети стояли на особом учёте, часто им выделялись особые продукты. Например, гречка, которой было мало в Сибири, или особое овсяное толокно. Или выделяли талоны на питание в диетической столовой, где нездорового гражданина угощали рыбой, отваренной в молоке, и котлетками на пару.

Кстати, в СССР существовал Институт питания, где занимались не только разработкой меню и диет, но и лечили ожирение. Попасть туда было сложно: в отделении института лечились только очень грузные люди, вес которых был связан с диабетом или другими нарушениями обмена веществ. Но даже здесь диета обязательно дополнялась лечебной физкультурой и прогулками.

Постоянно ухаживали за собой

Косметики в СССР было мало, и женщины, которые хотели хорошо выглядеть, были вынуждены прибегать к природной косметике: они делали маски из огурца, лосьоны из огуречного сока, наносили на кожу то овсяную болтушку, то клубнику, принимали ванны с солью и пихтовым экстрактом, а волосы лечили кто как умел — кто репейным маслом, кто яйцом, а кто и крапивным отваром.

В позднем СССР распространение получили всяческие рубрики: "Хозяйкам на заметку", где частенько публиковались советы, как с помощью овсяных хлопьев вывести веснушки, а с помощью соли — чёрные точки на лице, и как сохранить завивку с помощью пива. Зато всё натуральное и аллергии — по минимуму.

Поражала устремлённость советской женщины к красоте. Она ложилась спать, намотав волосы на жёсткие бигуди, намазав на лицо жирный крем, а некоторые ещё и подтягивали подбородок полотенцем! При этом спать нужно было строго на спине. И они выдерживали всё это, лишь бы утром хорошо выглядеть! Немудрено, что такие люди построили такую замечательную страну.

Фото © ТАСС Почему рекомендациям врачей в СССР больше доверяли, чем сейчас? 0 Потому что вся медицина была государственная Никто не впаривал фармацевтические препараты Потому что советская медицина была основана не только на лекарствах

Авторы Майя Новик