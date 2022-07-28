Почему в День Крещения Руси Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей древнерусского государства Как Владимир Зеленский продублировал советскую пропаганду, забыв, что Киев всегда был русским городом. 28 июля, 17:15 "Крещение Руси". Фреска работы М. Васнецова в киевском Владимирском соборе. 1895–1896. Фото © Wikipedia

По-своему, по-западенски решил отметить 1034-й год со дня крещения Древней Руси президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина является "единственной законной наследницей Киевской Руси". Хорошо, хоть права на православие не предъявил. Хотя почему не предъявил? За него это сделали раскольники, основав новую церковь, храмы которой уже который год стоят пустыми, несмотря на беспрецедентную государственную поддержку. Всё прямо по евангелисту Луке в прямом и в переносном смысле: "Се, оставляется дом ваш пуст..." А как же всё было на самом деле?

Некиевская русь

На самом деле Древнюю Русь крестил новгородский князь Владимир, занявший киевский престол в результате длительной междоусобицы с братьями. Его брат Ярополк сидел на престоле в Киеве, а другой брат, Олег, правил землями древлян. Все они воевали друг с другом и очень удивились бы, если бы узнали о том, что их княжества называются Киевской Русью. Потому что само понятие "Киевская Русь" было введено в историческую науку только в XX веке при большевиках. Этому способствовал уроженец Полтавской губернии, советский историк Борис Греков, который сначала стал академиком у поляков и чехов, а уж потом, в 1939 году — и в СССР. До него в российской науке говорили о Малороссии, о Киевской губернии, а старинные летописи вообще упоминали о Киеве как о волостном или областном городе.

Василий Перов. "Первые христиане в Киеве". 1880. Картина иллюстрирует тайные встречи христиан в языческом Киеве. Фото © Wikipedia

Историк Сергей Соловьёв называл Киевскую губернию Юго-Западной Русью. Он отмечал: несмотря на то, что "Киевская область была главною сценою древней нашей истории, пограничность её, близость к полю или степи, жилищу диких народов, делала её неспособною стать государственным зерном для России, для чего именно природа приготовила Московскую область; отсюда Киевская область (Русь в самом тесном смысле) вначале и после носит характер пограничного военного поселения, остаётся страною казаков".

Даже Михаил Грушевский, уроженец царства Польского и отец украинского национализма, называл Украину "Руська держава" и ни разу не назвал ее "Киевской Русью". Зато этим термином пользовался другой российский историк XIX века — Василий Ключевский. Но и у него "Киевская Русь" была не каким-то отдельным государством, а периодом в истории Древней Руси, который закончился ещё в XII веке.

От империи Рюриковичей к Киевской Руси

Но вернемся к Грекову. Перед ним была поставлена задача соединить историю русского государствообразующего народа с большевизмом. Задача была сложной, ведь требовалось не просто переосмыслить историю в новом ключе, но и всячески избегать главенства православия и, главное, — термина "империя Рюриковичей", который в русофобском ключе упоминал Карл Маркс. От русофобства следовало держаться подальше, ведь именно в Древней Руси, в её героях нужно было отныне черпать патриотические силы советскому народу.

Термин "империя Рюриковичей" был, тем не менее, правильным, ведь к моменту нашествия монголов на Русь её огромные территории были под властью множества князей, и все они являлись потомками князя Рюрика и приходились друг другу родственниками. Да, не все они жили между собой мирно, но являли собой одно огромное государство — от нижнего течения Днепра на юге до Ужгорода и Берестья на западе, до Великого Новгорода и Ладоги на севере и Ростова и Мурома на востоке. Единство территорий было обусловлено единой православной верой, одним народом и одним языком — русским.

Памятник тысячелетию России в Новгороде с Рюриком в центре, Владимиром Великим слева и Дмитрием Донским справа (оба — Рюриковичи) Фото © Wikipedia

Тут же хочется напомнить, что в западных хрониках Новгород впервые упоминается в 350 году нашей эры, в связи с тем, что племена германцев осадили этот город. О Киеве тогда ещё и не слышали. Поэтому взамен "империи Рюриковичей" Греков ввёл термин "Киевская Русь". Он позаимствовал его у другого историка — Михаила Максимовича. При этом Греков проигнорировал тот факт, что Максимович употреблял термин "Киевская Русь" наравне с другими названиями: у него фигурировали и "Суздальская Русь", и "Червонная Русь", и другие регионы страны.

Но даже у Грекова термин обозначал не страну, а временные рамки существования русского государства — от князя Олега до периода междоусобиц, когда Киев перестал играть важную роль и, по меткому выражению самого Грекова, "затерялся среди других русских городов".

Русское море, русский князь и русский Киев

Ни о каких украинцах в те века никто и не слышал. Самая древняя русская летопись "Повесть временных лет" упоминает Киев как русский город, море Понт (Азов) называет "Русским морем", а князя Олега — "русским князем" и утверждает, что "русской" страна наша стала называться за 29 лет до Олега, при византийском императоре Михаиле. Известно об этом стало из греческих хроник: "В год 6360, индикта 15, когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Русская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила Русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом. Вот почему с этой поры начнём и числа положим".

Термин Грекова "Киевская Русь" другие историки не жаловали. Владимир Мавродин настаивал на термине "Древняя Русь" или "Древнерусское государство". А публицист Егор Холмогоров отмечает, что и доныне у филологов нет термина "Киевская Русь". Есть "древнерусская литература", но нет ни "киевской литературы", ни "древнекиевской". Есть, правда, Киевская летопись, но она входит в древнерусскую литературу и написана не на мове, а русским языком того времени с включением церковнославянских слов и многочисленных народных пословиц.

Киевская Русь, Древнерусское государство, Древняя Русь. Фото © Wikipedia

В 1240 году, когда монгольский хан Батый взял Киев и разрушил его до основания, оставив из 40 тысяч населения в живых, дай бог, тысячи две, Киев на века потерял возможность встать с другими русскими городами хотя бы вровень. Такова жизнь. Кстати, не страхом ли перед монголами объясняются необыкновенная популярность у украинцев легенд "о бурятских танкистах" и активные попытки "поднять" бурят на русских? Не выйдет, времена не те.

Киев: от крещения до падения

"А что же православие? — спросите вы. — Ведь с Киева же началось крещение Руси?" Действительно, в 988 году князь Владимир, бывший в язычестве первым гонителем христиан, массово крестил население Киева, срубил и сплавил древних славянских идолов по Днепру. Честь и хвала ему за это.

Стоит заметить, что христиане и до него играли заметную роль на Руси: в Киеве постепенно строились православные храмы, есть свидетельства, что сам Владимир в период реформации дохристианских верований разрушил Ильинскую церковь, которая существовала в хазарском квартале Киева. Православная церковь стояла и на могиле Аскольда. В войске у Владимира были воины-христиане, да и византийские проповедники нет-нет да и захаживали на Русь. Недаром в той же "Повести временных лет" сохранилось свидетельство, что город Киев был основан в том месте, где на холме молился апостол Андрей Первозванный. Бабка Владимира — княгиня Ольга — была православной и, вернувшись после крещения из Константинополя, переписала на новый манер множество законов, запретив самые изуверские из древних обычаев.

Крещение княгини Ольги в Царьграде. Миниатюра из Радзивилловской летописи, XV век. Фото © Wikipedia

Но по удивительному стечению обстоятельств, несмотря на то, что Киев стал первым крещёным русским городом, он так и остался митрополией. Сначала — византийской, а после падения Константинополя и установления на Руси Патриаршества — митрополией РПЦ. Не иначе — промысел Божий.

Обретение Русской православной церковью автокефалии (самостоятельности) произошло после того, как Византия заключила с католиками Флорентийскую унию, то есть фактически отпала от веры. Это произошло при императоре Константине, который надеялся, что европейцы защитят его от нашествия турок, однако всё случилось так, как и всегда: европейцы обманули императора и реальной помощи не прислали — она была оказана лишь номинально. А вот Божьей помощи Константинополь лишился — накануне падения города его жители стали свидетелями того, как ангел Софийского собора покинул его: от купола Святой Софии в небо поднялся столб огня и исчез в тучах. Тогда же на Руси появилась легенда о том, что софийский ангел прилетел на Русь защищать её от ворогов.

Россия — новый Рим

Так как "ромеи" отреклись от веры, в 1448 году Русская православная церковь объявила о сохранении традиций православия и фактически стала самостоятельной. В XVI веке в Москве при Иване Грозном сформировалась философия "Москва — третий Рим, а четвертому — не бывать!", а во времена царствования его сына Федора Иоанновича у страны как у духовной преемницы Византийской империи появился собственный Патриарх. В 1589 году им был поставлен московский митрополит Иов, человек с нравственной точки зрения безупречный и весьма учёный. Случилось это по благословению и при участии константинопольского патриарха Иеремии II. Причём наречение Иова в патриархи производилось не в соборе, а в царских палатах. Делалось это умышленно: царь не хотел прилюдно благодарить константинопольского патриарха за такую честь.

Царь Иван Грозный. Фото © Wikipedia

Поставление же в патриархи прошло в Успенском соборе Московского Кремля 26 января 1589 года. Участь первого патриарха была тяжелой: в 1605 году он отказался признать Лжедмитрия и был низложен — избит до полусмерти и заточён в Старицкий монастырь. Вернуться на престол он не смог из-за немощи и благословил на патриаршество митрополита Гермогена. Вот такая история.

Учите историю, пан Зеленский!

Так что вся 30-летняя история государства Украина — это явная попытка свести счёты с более успешным соседом, который и на поклон к западу не пошёл, и веру сохранил. И великодушно готов признать, что православие к нему пришло через русский город Киев, стоявший на окраине Руси, от русского же князя Владимира Святителя, чей памятник по праву установлен на Боровицкой площади вблизи Кремля. Осталось, пожалуй, только восстановить историческую справедливость и сделать город Киев не только русским, каким он всегда был, но и российским. Пусть будет.

Можно было бы посоветовать президенту Зеленскому учить историю, но поздно. А то бы он много интересного узнал: и о "надежности" западных партнёров, и о последствиях отпадения от веры, и о старых добрых традициях предательства, существующих в Незалежной. Но теперь действительно поздно.

А всех православных — хоть в России, хоть на её окраинах — с Днем Крещения Руси!

Фото © ТАСС / РА / The Presidential Office of Ukraine Чего пытается добиться Зеленский, делая подобные заявления? 0 Сказывается недостаток исторического образования бывшего квн-щика Зеленский хочет доказать своей аудитории право на самостоятельность Киева Свой вариант в комментарии

Авторы Майя Новик