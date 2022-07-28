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28 июля, 07:52

Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси

Лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси. Об этом он заявил в поздравлении с Днём крещения Руси и Днём государственности — новым праздником, который был учреждён в прошлом году, но сегодня отмечается впервые.

Обращение к украинцам было записано на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.

"(Украина) страна, с которой началась история христианства в Восточной Европе, когда 1034 года назад её крестил Великий киевский князь Владимир... Она единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей — Аскольда и Дира, Вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Святослава Храброго, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Короля Даниила", перечислил президент Украины.

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Зеленский ранее уже делал подобное заявление. Тогда в беседе с Лайфом политолог Андрей Манойло предположил, что это вытекает из комплексов в связи с отсутствием у Незалежной собственной древней государственности.

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Телеграм-канал Zelenskiy / Official

Александра Вишнякова

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