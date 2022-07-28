Лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси. Об этом он заявил в поздравлении с Днём крещения Руси и Днём государственности — новым праздником, который был учреждён в прошлом году, но сегодня отмечается впервые.

Обращение к украинцам было записано на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.

"(Украина) страна, с которой началась история христианства в Восточной Европе, когда 1034 года назад её крестил Великий киевский князь Владимир... Она единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей — Аскольда и Дира, Вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Святослава Храброго, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Короля Даниила", — перечислил президент Украины.