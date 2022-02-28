"Украина не связана с Киевской Русью": Почему даже Тарас Шевченко не понял бы современный искусственный новояз Оглавление Украинство "Они забыли русский язык" "Украина никак не связана с Киевской Русью" Военный эксперт и публицист Александр Широкорад рассказал Лайфу о феномене украинства, исчезновении украинской интеллигенции и абсолютно понятном языке переписки гетманов при Петре I. 13767 13767 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock

Александр Широкорад Историк, публицист, военный эксперт

Украинство

Украинство — это, не побоюсь быть резким, искусственная идеология, придуманная поляками и нашедшая какое-то понимание у украинских местечковых интеллигентов, каких-то учителей, писарей и так далее. Граф Тадеуш Чацкий придумал, что украинцы произошли не от славян, как москали, а от каких-то "укров".

Глупость наших царей была в том, что они стали преследовать так называемый литературный, искусственный язык, который начали навязывать Украине националисты ещё где-то в 20–30-х годах XIX века. Даже Котляревский, один из самых чтимых на Украине писателей, писал свою "Энеиду" на суржике, то есть на смеси русского и украинского языка. Я читал эту "Энеиду", читаю её без перевода, я её прекрасно понимаю. Мало того, я прекрасно понимаю переписку украинских гетманов и полковников во времена Петра Великого, гетмана Хмельницкого — всё ясно!

И вообще, такого термина, как Украина, не было, это "окраина". Так называли людей, приехавших из Малой России, польские паны. "Откуда приехали?" "С украины". То есть с окраины приехали. Остались в летописях материалы о том, что московскому великому князю в XV веке шлют "с твоей рязанской украины". Что, Рязань это Украина? Алексею Михайловичу слали рапорты казаки "амурской украины". И те же самые запорожские казаки говорили, что шлют письмо со своей "запорожской украины". Где-то в начале XV века литовский князь Витовт дал статус "украинных городов" Смоленску и Киеву. То есть никаких расхождений не было. Язык всегда был один и тот же.

"Они забыли русский язык"

Другой вопрос, что полякам удалось соблазнить русское дворянство как в Малороссии, так и в Белой Руси. И вот это русское дворянство, бояре, дворяне, князья, потомки Рюриковичей приняли польский язык, польский менталитет, вступили в браки с поляками и стали считать себя поляками. Те же Вишневецкие, польский род, так это потомки русских бояр. Они забыли русский язык, забыли менталитет, естественно, сменили православие на католичество. Интеллигенция того времени — это было дворянство. Украина потеряла свою интеллигенцию. А дальше — уже местечковые говоры. Например, когда в 1480 году Иван III взял Новгород, новгородцы говорили на диалекте — новгородском языке, это у нас постарались забыть наши историки. Точно так же был какой-то диалект во времена Хмельницкого.

Сейчас дошло до того, что эти письма гетманов, другие исторические документы XVI века переводят на украинский, то есть речь украинцев переводят на украинский. Шевченко переводят! Убирают из произведений Шевченко какие-то русские обороты и вводят новояз. То есть всё это было сделано искусственно. Литературный украинский язык к 1917 году от силы знал 1% населения.

Беда в том, что русские цари стали принимать запретительные меры против языка, искусственно созданного, чтобы поссорить братские народы. И одновременно под этот литературный украинский язык подогнали другие наречия, диалекты русского языка: полтавский, приднепровский, язык полещуков. Полещуки живут как на Украине, так и в Белоруссии. Я сам был там три года назад, на земле полещуков, и нам переводить их язык не надо.

"Украина никак не связана с Киевской Русью"

Фото © Wikipedia

Никаких украинцев нет. Никакой связи между Древнерусским государством и Украиной нет, потому что первое запустение приднепровских земель и Киева было ещё до нашествия Батыя. В 1204 году крестоносцы захватили Царьград, уничтожили русский квартал, прекратили русское судоходство, путь из варяг в греки захирел, и Киев стал, в общем-то, превращаться в пустой город. Обратим внимание, с 1204 года Киевом никто не правил. Князья из политических соображений захватывали Киев и сажали там наместников.

Александр Невский получил от татар ярлык на Киев и туда поставил наместника. После разрушения батыевой рати Киев представлял собой 20–40 домов, две тысячи населения. И после батыевой рати значительная часть населения ушла, там почти никого не осталось, а потом прибыли люди с Запада.

Все киевские былины о Добрыне Никитиче, Илье Муромце, где их откопали? Их откопали на Русском Севере. Туда ушли люди из Приднестровья. И об Илье Муромце никто на Украине во времена Хмельницкого или Александра III и не слышал. Они ушли.

После присоединения Украины к России во времена Богдана Хмельницкого в Малороссии началась междоусобная война между гетманами, воевали 20 гетманов, иной раз по четыре гетмана одновременно воевали друг с другом, привлекали русских, поляков, турок и крымских татар. В итоге были руины, целые районы были уничтожены. Весь юг Украины превратился в одну сплошную пустыню.

И тогда польские паны, поскольку Правобережная Украина осталась за Речью Посполитой, понавезли лемков, поляков и так далее. В итоге, конечно, было много разночтений. Было много языков: полтавский, смоленский, язык полещуков, язык русинов. Кто остался? Остались русины Закарпатья, они были за горами, а потом были под властью венгров, поляков, которые их не трогали. И полещуки на болотах остались. Ряд учёных вообще считают, что они не славяне, а праславянский народ, то есть он существовал ещё до деления на поляков, русских и так далее. И всегда лозунг поляков был: "Не нам, так и не вам". Они всячески настраивали украинцев против России.

Что интересно, Екатерина Великая присоединила Правобережье, но она оставила образование, административную власть у польских помещиков, бурмистров. И до Александра II, который начал немножко бороться с засильем польских преподавателей в университетах, в бурсах, это было украинское. Всеми силами воспитывали русофобию.

Николай II совершил очень много ошибок, которые вызывали ненависть к нему и среди русского населения, и среди украинцев. Но украинские националисты канонизировали это неприятие политики Николая II, канонизировали ненависть к России. И этих националистов было от силы, может быть, 5% к 1917 году. Потом, после революции, их пытались поляки натравить на Россию, немцы, причём немцы никогда не собирались устанавливать украинскую державу. Это должен был быть просто какой-то рейхскомиссариат Германии.

Кто создал Украину? Большевики во главе с Лениным. Причины можно долго рассказывать, но это были сиюминутные политические причины, причём большевики создавали унитарное государство, и оно могло себе позволить создавать какие-то республики на бумаге.

Авторы Александр Бочаров