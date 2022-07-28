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28 июля, 07:47

Хлебозавод в Горловке повреждён в результате обстрела ВСУ районов ДНР

В результате стрельбы ВСУ по районам ДНР повреждено здание хлебозавода в Горловке

Вооружённые силы Украины выпустили снаряды по нескольким районам Горловки в Донецкой Народной Республике, в результате обстрела повреждено здание местного хлебозавода. Об этом в четверг сообщил мэр города Иван Приходько.

"Прилёты вражеских снарядов фиксируются на территории горловского хлебозавода по улице Первомайской, около авторемзавода и в посёлке Широкая Балка. Повреждено здание хлебозавода", — написал Приходько в телеграм-канале.

Мэр города также уточнил, что украинские силовики в основном ведут огонь по Центрально-Городскому району Горловки.

Во время обстрела Горловки пострадал замглавы Калининского района ДНР

Во время обстрела Горловки пострадал замглавы Калининского района ДНР

Ранее утром Лайф сообщал, что ВСУ дважды за десять минут обстреляли из французской артиллерии Киевский район Донецка, а также город Макеевку в Червоногвардейском районе.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Ирина Фальке

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