Хлебозавод в Горловке повреждён в результате обстрела ВСУ районов ДНР

Вооружённые силы Украины выпустили снаряды по нескольким районам Горловки в Донецкой Народной Республике, в результате обстрела повреждено здание местного хлебозавода. Об этом в четверг сообщил мэр города Иван Приходько.

"Прилёты вражеских снарядов фиксируются на территории горловского хлебозавода по улице Первомайской, около авторемзавода и в посёлке Широкая Балка. Повреждено здание хлебозавода", — написал Приходько в телеграм-канале.

Мэр города также уточнил, что украинские силовики в основном ведут огонь по Центрально-Городскому району Горловки.