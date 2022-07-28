Хлебозавод в Горловке повреждён в результате обстрела ВСУ районов ДНР
В результате стрельбы ВСУ по районам ДНР повреждено здание хлебозавода в Горловке
Вооружённые силы Украины выпустили снаряды по нескольким районам Горловки в Донецкой Народной Республике, в результате обстрела повреждено здание местного хлебозавода. Об этом в четверг сообщил мэр города Иван Приходько.
"Прилёты вражеских снарядов фиксируются на территории горловского хлебозавода по улице Первомайской, около авторемзавода и в посёлке Широкая Балка. Повреждено здание хлебозавода", — написал Приходько в телеграм-канале.
Мэр города также уточнил, что украинские силовики в основном ведут огонь по Центрально-Городскому району Горловки.
Ранее утром Лайф сообщал, что ВСУ дважды за десять минут обстреляли из французской артиллерии Киевский район Донецка, а также город Макеевку в Червоногвардейском районе.
ТАСС / Валентин Спринчак