Роналду сообщил "Манчестер Юнайтед", что хочет разорвать контракт
Португальский нападающий Криштиану Роналду сообщил руководству "Манчестер Юнайтед", что хотел бы разорвать свой контракт и покинуть клуб. Об этом сообщает Daily Mail.
Футболист отметил, что хочет перейти в команду, которая играет в Лиге чемпионов. Однако "Манчестер Юнайтед" не собирается отпускать одного из лидеров команды и не получал предложений о переходе игрока.
Ранее стало известно, что Криштиану Роналду уже этим летом хочет покинуть "Манчестер Юнайтед". Форвард остался недоволен последними результатами МЮ и тем, что команда не попала в Лигу чемпионов на следующий сезон. Интерес к футболисту проявляют итальянская "Рома", испанская "Барселона" и ряд других команд.
Laurence Griffiths / Getty Images