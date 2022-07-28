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28 июля, 07:33

Роналду сообщил "Манчестер Юнайтед", что хочет разорвать контракт

Португальский нападающий Криштиану Роналду сообщил руководству "Манчестер Юнайтед", что хотел бы разорвать свой контракт и покинуть клуб. Об этом сообщает Daily Mail.

Футболист отметил, что хочет перейти в команду, которая играет в Лиге чемпионов. Однако "Манчестер Юнайтед" не собирается отпускать одного из лидеров команды и не получал предложений о переходе игрока.

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Ранее стало известно, что Криштиану Роналду уже этим летом хочет покинуть "Манчестер Юнайтед". Форвард остался недоволен последними результатами МЮ и тем, что команда не попала в Лигу чемпионов на следующий сезон. Интерес к футболисту проявляют итальянская "Рома", испанская "Барселона" и ряд других команд.

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Laurence Griffiths / Getty Images

Шамиль Гаджиев

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