Роналду сообщил "Манчестер Юнайтед", что хочет разорвать контракт

Португальский нападающий Криштиану Роналду сообщил руководству "Манчестер Юнайтед", что хотел бы разорвать свой контракт и покинуть клуб. Об этом сообщает Daily Mail.

Футболист отметил, что хочет перейти в команду, которая играет в Лиге чемпионов. Однако "Манчестер Юнайтед" не собирается отпускать одного из лидеров команды и не получал предложений о переходе игрока.