Агент попросил "Манчестер Юнайтед" отдать Роналду в аренду на один сезон

Агент португальского нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш попросил руководство "Манчестер Юнайтед" отпустить футболиста из клуба в арену на один сезон.

Как сообщает cope.es Мендеш просил отпустить Роналду в команду, которая в следующем сезоне будет выступать в Лиге Чемпионов. Отметим, что на переговорах также присутствовал главный тренер МЮ Эрик Тен Хаг и экс-наставник команды Сэр Алекс Фергюсон.