Агент попросил "Манчестер Юнайтед" отдать Роналду в аренду на один сезон
Агент португальского нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш попросил руководство "Манчестер Юнайтед" отпустить футболиста из клуба в арену на один сезон.
Как сообщает cope.es Мендеш просил отпустить Роналду в команду, которая в следующем сезоне будет выступать в Лиге Чемпионов. Отметим, что на переговорах также присутствовал главный тренер МЮ Эрик Тен Хаг и экс-наставник команды Сэр Алекс Фергюсон.
Ранее стало известно, что Криштиану Роналду уже этим летом хочет покинуть "Манчестер Юнайтед". Форвард остался недоволен последними результатами МЮ и тем, что команда не попала в Лигу чемпионов на следующий сезон. Интерес к футболисту проявляют итальянская "Рома", испанская "Барселона" и ряд других команд.
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