ВСУ за десять минут дважды обстреляли Киевский район Донецка из французской артиллерии
Киевский район Донецка в течение десяти минут дважды подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Об этом сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и частоте событий.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:20 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра; 07:30 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов", — говорится в сообщении.
Кроме того, Вооружённые силы Украины дважды за утро обстреляли город Макеевку в Червоногвардейском районе. По населённому пункту в общей сложности было выпущено восемь артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра.
А ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Донецку запрещённые мины "Лепесток". Это противопехотная фугасная мина ПФМ-1С, которая обычно не убивает человека, но превращает его в инвалида.
МЧС ДНР (архивное фото)