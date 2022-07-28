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Опубликовано 28 июля 2022, 05:17

ВСУ за десять минут дважды обстреляли Киевский район Донецка из французской артиллерии

Киевский район Донецка в течение десяти минут дважды подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Об этом сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и частоте событий.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:20 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра; 07:30 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов", — говорится в сообщении.

Кроме того, Вооружённые силы Украины дважды за утро обстреляли город Макеевку в Червоногвардейском районе. По населённому пункту в общей сложности было выпущено восемь артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра.

Житель Донецка погиб при попадании снаряда ВСУ в кафе, есть раненые
Житель Донецка погиб при попадании снаряда ВСУ в кафе, есть раненые

А ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Донецку запрещённые мины "Лепесток". Это противопехотная фугасная мина ПФМ-1С, которая обычно не убивает человека, но превращает его в инвалида.

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МЧС ДНР (архивное фото)

Александра Васильева
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