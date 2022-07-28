ВСУ за десять минут дважды обстреляли Киевский район Донецка из французской артиллерии

Киевский район Донецка в течение десяти минут дважды подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Об этом сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и частоте событий.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:20 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра; 07:30 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов", — говорится в сообщении.

Кроме того, Вооружённые силы Украины дважды за утро обстреляли город Макеевку в Червоногвардейском районе. По населённому пункту в общей сложности было выпущено восемь артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра.