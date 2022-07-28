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28 июля, 04:15

У республиканцев и демократов в США появился конкурент

Reuters: Бывшие демократы и республиканцы создали в США третью политическую партию

Бывшие демократы и республиканцы объявили о создании третьей партии в США. Она, по замыслу инициаторов, должна привлечь американских избирателей, которые встревожены "дисфункциональной двухпартийной системой Америки".

Reuters со ссылкой на источники пишет, что в новой партии сливаются три политические силы: движение Renew America Movement, партия Forward Party, основанная экс-кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом, и организация Serve America Movement.

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Новое объединение получит название Forward. Первоначально его сопредседателями станут Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси республиканец Кристин Уитман. Лидеры партии уже предстоящей осенью проведут ряд мероприятий в десятках городов США.

Как пишет агентство, о создании новой политической партии объявили десятки бывших чиновников от Республиканской и Демократической партий. Они намерены таким образом обратиться к миллионам американцев, которые, по их словам, "встревожены тем, что они считают дисфункциональной двухпартийной системой Америки".

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Напомним, ранее американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что считает Демократическую партию США "партией раскола и ненависти". Об этом миллиардер написал у себя в соцсетях. Миллиардер добавил, что теперь будет голосовать за республиканцев.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Дмитрий Алексиевич

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